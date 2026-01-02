Trump abandona plan de enviar a la Guardia Nacional a Chicago, Los Ángeles y Portland, por ahora

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que —por ahora— ha abandonado su intención de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles y Portland, luego de que obstáculos jurídicos bloquearan ese plan.

"Regresaremos, quizás de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia vuelva a dispararse... Sólo es cuestión de tiempo", escribió Trump en redes sociales el miércoles.

Los gobernadores suelen tener el control de los guardias nacionales de sus estados, y Trump había desplegado tropas en las tres ciudades en contra de los deseos de los mandatarios estatales y locales. Afirmó que era necesario como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración, el crimen y las protestas.

El presidente ha hecho de la lucha contra el crimen en las ciudades una pieza central de su segundo mandato, y ha sopesado la idea de invocar la Ley de Insurrección con el fin de impedirle a sus oponentes usar los tribunales para bloquear sus planes. Ha dicho que considera que el tema de la seguridad pública será crucial en las elecciones de mitad de período del próximo año.

Los efectivos ya habían salido de Los Ángeles después de que el presidente los enviara a mediados de año.

En su publicación, Trump dijo que la presencia de las tropas fue responsable de una caída en la delincuencia en las tres ciudades, aunque nunca estuvieron en las calles de Chicago y Portland mientras se resolvían las impugnaciones jurídicas. Cuando el despliegue en Chicago fue impugnado en la corte, un abogado del Departamento de Justicia dijo que la misión de la Guardia Nacional sería proteger propiedades federales y agentes del gobierno en el campo, no "resolver todo el crimen en Chicago".

La oficina del alcalde de Portland, Keith Wilson, dijo en un comunicado que la reducción del crimen en la ciudad se debió al trabajo de la policía local y a los programas de seguridad pública. Los funcionarios de Chicago compartieron el sentimiento, diciendo en un comunicado el martes que la ciudad tuvo 416 homicidios en 2025, la cifra más baja desde 2014.

La iniciativa de Trump para desplegar los soldados en ciudades gobernadas por funcionarios demócratas ha enfrentado impugnaciones jurídicas casi a cada paso.

Reacciones de los gobernadores

En diciembre, la Corte Suprema federal se negó a permitir que el gobierno de Trump desplegara efectivos de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Chicago como parte de su ofensiva contra la inmigración. La orden no fue un fallo final, pero fue un revés significativo e inusual por parte del máximo tribunal para los planes del presidente.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, escribió el miércoles en X que Trump "perdió en la corte cuando Illinois se enfrentó a su intento de militarizar las ciudades estadounidenses con la Guardia Nacional. Ahora Trump se ve obligado a retroceder".

Cientos de soldados de California y Oregon fueron desplegados en Portland, pero un juez federal les prohibió salir a las calles. Un juez bloqueó permanentemente el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional allí en noviembre después de un juicio de tres días.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, dijo en un comunicado el miércoles que su oficina aún no había recibido "notificación oficial de que los efectivos federalizados restantes de la Guardia Nacional de Oregon pueden regresar a casa. Nunca fueron legalmente desplegados en Portland y no había necesidad de su presencia. Si el presidente Trump finalmente ha decidido seguir las órdenes judiciales y desmovilizar a nuestras tropas, eso es una gran victoria para los habitantes de Oregon y para el Estado de derecho".

La decisión de Trump de federalizar a los efectivos de la Guardia Nacional comenzó en Los Ángeles en junio, cuando los manifestantes salieron a las calles en respuesta a una oleada de arrestos de inmigración en el área. Desplegó alrededor de 4.000 soldados y 700 infantes de Marina para proteger edificios federales y, más tarde, para proteger a los agentes federales mientras realizaban arrestos de inmigración.

El número de tropas disminuyó lentamente hasta que solo quedaron algunos cientos. Fueron retirados de las calles para el 15 de diciembre tras un fallo judicial que también ordenó que el control regresara al gobernador Gavin Newsom. Pero un tribunal de apelaciones había pausado la segunda parte de la orden, lo que significaba que el control permanecía con Trump. En un documento judicial presentado el martes, el gobierno de Trump indicó que ya no intentaría que hubiese una pausa en esa parte de la orden.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito federal ordenó el miércoles al gobierno de Trump que devolviera el control de la Guardia Nacional a Newsom.

"Ya era hora de que (Trump) admitiera la derrota", dijo Newsom en una publicación en redes sociales. "Lo hemos dicho desde el primer día: la toma federal de la Guardia Nacional de California es ilegal".

Los efectivos permanecerán en el terreno en varias otras ciudades. La Corte de Apelaciones federal para el Circuito del Distrito de Columbia pausó en diciembre un fallo de un tribunal inferior que había pedido el fin del despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Washington, D.C., donde han estado desde agosto después de que Trump declarara una "emergencia por crimen".

En septiembre, Trump también ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de Tennessee en Memphis para combatir la delincuencia, una medida apoyada por los senadores republicanos y el gobernador del estado, Bill Lee, del mismo partido. Un juez de Tennessee bloqueó el uso de la Guardia Nacional, fallando a favor de los funcionarios estatales y locales demócratas que demandaron. Sin embargo, el juez suspendió la decisión de bloquear la Guardia Nacional mientras el estado apela, permitiendo que el despliegue continúe.

En Nueva Orleans, alrededor de 350 efectivos de la Guardia Nacional desplegados por Trump llegaron al histórico Barrio Francés de la ciudad el martes y está previsto que se queden hasta el Mardi Gras para ayudar con la seguridad. El gobernador republicano del estado y el alcalde demócrata de la ciudad apoyan el despliegue.

Ding informó desde Los Ángeles. Los periodistas de The Associated Press John O'Connor en Springfield, Illinois, Becky Bohrer en Juneau, Alaska, Jack Brook en Nueva Orleans y Adrian Sanz en Memphis contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

