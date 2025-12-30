Marines de Camp Pendleton mantienen su presencia en la frontera bajo una nueva designación legal

Cientos de Marines de Camp Pendleton fueron desplegados este mes como parte de la misión en curso en la frontera entre Estados Unidos y México, informó el Pentágono.

Entre 450 y 500 Marines pertenecen al 1er Batallón de Ingenieros de Combate y estarán apoyando las operaciones de la Patrulla Fronteriza cerca de Yuma, Arizona.

Un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur dijo a KPBS que los Marines forman parte de la rotación regular de fuerzas en la frontera. Sustituyeron a Marines del Batallón de Logística de Combate 15, que también tiene su base en Camp Pendleton.

Los Marines del 1er Batallón de Ingenieros de Combate estuvieron entre las primeras unidades del área de San Diego enviadas a la frontera a principios de este año.

Fotos y videos del Departamento de Defensa de Estados Unidos muestran a Marines colocando alambre de concertina a lo largo de cercas fronterizas ya existentes y despejando matorrales como parte de la misión en la frontera.

Este mes, el Departamento del Interior anunció que gran parte de la frontera de California con México ahora está designada como zona de defensa nacional — un área militarizada de aproximadamente 18 metros (60 pies) de ancho.

La ley federal prohíbe que las fuerzas armadas participen en labores de aplicación de la ley dentro del país. Sin embargo, esta nueva designación permite al Pentágono tratar la frontera como una base militar y autoriza a las tropas a tener contacto con migrantes y detenerlos.

También permite a los fiscales federales añadir cargos por allanamiento a las personas migrantes detenidas en estas zonas designadas.

Las designaciones de zonas de defensa nacional comenzaron en Arizona en abril y pronto se extendieron a Nuevo México y a partes de Texas.

Cada una de estas áreas está bajo el control administrativo de instalaciones militares cercanas, informó un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur (JTF Southern Border).

Estas son:

Ft. Huachuca, Arizona — sur de Nuevo México

Ft. Bliss, Texas — oeste de Texas

Joint Base San Antonio — sur de Texas

Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma — sur de Arizona

Instalación Aérea Naval de El Centro — sur de California

El Pentágono afirma que su personal ha realizado más de 3,000 detenciones en las zonas de defensa nacional desde abril.

