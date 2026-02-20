La Escala Planetaria, parte 3: Ita y la búsqueda del santo grial

Estamos en medio de una crisis ambiental, y nuestros estilos de vida urbanos a menudo chocan con los sistemas naturales que nos sostienen, especialmente cuando se trata de los materiales que usamos para construir.

Ese fue el enfoque de los primeros dos episodios de esta serie "La Escala Planetaria", Parte 1 y Parte 2.

En esta tercera edición, seguimos a Itamar “Ita” Lilienthal, un bio diseñador y arquitecto emergente que está desarrollando alternativas a materiales convencionales con biomateriales. Él cree haber encontrado un biomaterial prometedor que podría ayudar a reducir nuestra dependencia a la madera y reducir el impacto ambiental.

Acompañamos a Ita a uno de sus talleres donde demuestra este material y a visitar a otro innovador con ideas afines que está haciendo lo mismo que Ita pero en de los plásticos biodegradables: el Dr. Stephen Mayfield de Algenesis Labs .

Y si el apellido de Ita te suena, es porque él es el hermano menor de Alan.

No querrás perderte este episodio. ¡Nos vemos pronto!

P.S

Los prometido es deuda y aquí las fechas de los restos de los episodios que nos hicieron falta de producir en español

La Escala Planetaria pt 4 - Mayo 2026

Juan Soldado - Octubre 2026

Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Chrissy Nguyen

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette