Protestas e indignación en Minneapolis tras la muerte de una mujer a manos de un agente del ICE

Minneapolis estaba en vilo el jueves tras la muerte de una mujer que fue baleada por un agente durante una redada migratoria: manifestantes expresaban su indignación, el gobernador exigiendo que el estado participe en la investigación y las escuelas cancelando clases como medida de precaución.

Funcionarios estatales y locales exigieron que los agentes de inmigración abandonaran Minnesota un día después de que un oficial no identificado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó en la cabeza a Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos. Pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que los agentes no irán a ninguna parte.

El Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado más de 2.000 agentes en el área, en lo que dice es su mayor operación de control de inmigración hasta la fecha. Noem dijo que más de 1.500 personas ya han sido arrestadas.

Decenas de manifestantes se reunieron temprano el jueves frente a un edificio federal en las afueras de Minneapolis que sirve como base principal de las redadas migratorias. Gritaron "No más ICE", "Váyanse a casa nazis", "Renuncien" y "¡Justicia ahora!", mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza los empujaban hacia atrás desde la puerta, los rociaban con gas pimienta y lanzaban gas lacrimógeno.

"Deberíamos estar horrorizados", dijo la manifestante Shanta Hejmadi. "Deberíamos estar tristes de que nuestro gobierno esté librando una guerra contra nuestros ciudadanos. Deberíamos salir y decir no. ¿Qué más podemos hacer?".

Gregory Bovino, un comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que ha sido el rostro visible de las redadas en otras ciudades, caminó a lo largo de la larga fila de agentes, mirando a la multitud mientras los manifestantes le gritaban, incluido un hombre que exclamó: "¡La Patrulla Fronteriza debería estar en la frontera!". Muchos activistas intentaron conversar con los agentes y persuadirlos de que el trabajo que estaban haciendo era incorrecto.

Las protestas contra las redadas no se limitaron a Minneapolis, ya que también se llevaron a cabo o se esperaban manifestaciones el jueves en Nueva York, Seattle, Detroit, Washington D.C., Los Ángeles, Filadelfia, San Antonio, Nueva Orleans y Chicago. También se programaron protestas en ciudades más pequeñas más adelante esta semana en Arizona, Carolina del Norte y Nuevo Hampshire.

Los transeúntes capturaron en video el asesinato de Good en un vecindario residencial al sur del centro, y cientos de personas se reunieron para una vigilia el miércoles por la noche para llorarla.

Videos del tiroteo muestran a un agente acercándose a una camioneta detenida en medio de una calle, exigiendo a la conductora que abra la puerta y agarrando la manija. El vehículo Honda Pilot comienza a avanzar, y otro agente del ICE que está delante saca su arma y dispara al menos dos tiros a quemarropa, retrocediendo mientras el vehículo se mueve hacia él.

No está claro en los videos si el vehículo hace contacto con el agente, y no hay indicios de que la mujer hubiera interactuado antes con los agentes del ICE. Después del tiroteo, la camioneta acelera hacia dos autos estacionados en una acera antes de detenerse tras chocar.

En otra grabación, se ve a una mujer que se identifica como la esposa de Macklin Good llorando cerca del vehículo. La mujer, cuyo nombre no se ha difundido, dice que la pareja llegó recientemente a Minnesota y que tenían un hijo.

Noem calificó el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" contra los agentes de ICE y dijo que la conductora "intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y de manera defensiva, disparó, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor".

El presidente Donald Trump hizo acusaciones similares en las redes sociales y defendió el trabajo del ICE.

Noem alegó que la mujer formaba parte de una "turba de agitadores" y dijo que el agente actuó según su entrenamiento. Afirmó que el FBI investigaría.

Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la versión de los hechos de Noem como "basura".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de autodefensa", dijo Frey. "Después de haber visto el video, quiero decirle a todos directamente: eso es mentira".

También criticó el despliegue federal y dijo que los agentes deberían irse.

Las autoridades de Minnesota esperaban trabajar con el FBI en la investigación del tiroteo. Pero la Oficina de Aprehensión Criminal del estado (BCA) dijo el jueves que la procuraduría federal cambió de rumbo el miércoles y les prohibió participar.

"Sin acceso completo a las pruebas, testigos e información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que la ley de Minnesota y el público exigen. Como resultado, la BCA se ha retirado con renuencia de la investigación", dijo el superintendente Drew Evans, titular de la BCA, en un comunicado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió el jueves que se permitiera al estado participar, ya que sería la única forma en que el público podría confiar en sus hallazgos, señalando que sería "muy, muy difícil para los habitantes de Minnesota" aceptar que una investigación que excluye al estado podría ser justa.

"Y lo digo solo porque personas en posiciones de poder ya han emitido juicios desde el presidente hasta el vicepresidente y Kristi Noem, han estado de pie y les han dicho cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas", señaló Walz.

Cuando se le preguntó si el estado sería incluido, Noem dijo que las autoridades de Minnesota "no tienen ninguna jurisdicción en esta investigación".

El tiroteo marcó una escalada dramática en la más reciente operación de control de inmigración en ciudades importantes bajo el gobierno de Trump. El miércoles es al menos la quinta muerte vinculada a las redadas.

Las Ciudades Gemelas han estado en tensión desde que Seguridad Nacional anunció el inicio de la operación el martes, vinculada al menos en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes.

En una escena que evocaba las campañas de redadas en Los Ángeles y Chicago, la gente coreaba "ICE fuera de Minnesota" y soplaba silbatos que se han vuelto omnipresentes durante las operaciones.

Walz dijo el miércoles que estaba preparado para desplegar a la Guardia Nacional si fuera necesario. Expresó indignación por el tiroteo, pero pidió a la gente que mantuviera las protestas pacíficas.

"Ellos quieren un espectáculo", dijo Walz sobre la administración Trump. "No podemos dárselo".

_____

Los reporteros de The Associated Press Steve Karnowski, Giovanna Dell'Orto y Mark Vancleave en Minneapolis; Ed White en Detroit; Valerie Gonzalez en Brownsville, Texas; Graham Lee Brewer en Norman, Oklahoma; Michael Biesecker en Washington, Jim Mustian en Nueva York y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a esta historia.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

