El PIB latino se disparó, impulsando la economía de California a convertirse en la cuarta más grande del mundo

California tiene un tercio de la población de Japón (39.4 millones frente a 122.8 millones), pero su producto interior bruto es mayor que el de Japón. Si California fuera un país independiente, tendría la cuarta economía más grande del mundo; Japón sería el quinto.

¿Cuál es el secreto del PIB de California? En tres palabras: el crecimiento del PIB latino.

El Producto Interno Bruto mide el valor final de los bienes y servicios que produce un país. Describe el tamaño y la productividad de una economía.

En California, los 15.1 millones de latinos del estado generaron más de un billón de dólares de actividad económica en 2023. El PIB latino creció más del doble de rápido que el PIB no latino del estado (antes, durante y después del COVID-19) porque la fuerza laboral latina creció 15 veces más rápido que la fuerza laboral no latina.

También trabajó más duro. Siguiendo una tendencia de décadas, en 2023 la participación de los latinos en la fuerza laboral fue 5,5 puntos porcentuales mayor que la de los no latinos. Los latinos también tenían más probabilidades de trabajar en el sector privado que los trabajadores no latinos.

Con más gente trabajando más duro y en el sector privado, la vigorosa ética laboral de los latinos elevó la economía de California por encima de la de Japón.

Los latinos también son más emprendedores que los grupos demográficos no latinos, creando empresas y expandiéndolas a un ritmo más rápido. Si bien podría suponerse que estas empresas se concentrarían en la construcción y la agricultura, en 2023 los sectores más importantes del PIB latino de California fueron las finanzas, los seguros, los servicios empresariales y el sector inmobiliario.

Uno de los sectores económicos más importantes y de mayor crecimiento es el de la salud. Curiosamente, durante 175 años, California ha tenido un desempeño deficiente en la formación de profesionales de la salud latinos, como médicos , dentistas, enfermeros y otros. ¿Cómo se convirtió la atención médica en un sector importante del PIB latino de California cuando los proveedores tradicionales evitaron las zonas latinas?

Un nuevo tipo de organización de salud surgió en las comunidades latinas para llenar el vacío de servicios: clínicas comunitarias, gobernadas por juntas comunitarias, enfocadas en servicios preventivos y promoción de la salud para áreas marginadas.

Un ejemplo es AltaMed. Lo que antes era una clínica comunitaria en un local de Los Ángeles se ha convertido en uno de los centros de salud con certificación federal más grandes del país.

Fundada en 1969, en pleno auge del movimiento chicano, la Clínica Gratuita del Barrio Este de Los Ángeles comenzó como una organización de voluntarios que subsistía mensualmente gracias a donaciones irregulares de suministros. Para 1977, con un presupuesto operativo de 50,000 dólares, apenas podía mantener a un par de empleados.

La pequeña organización despegó repentinamente, económicamente hablando. AltaMed ahora atiende a más de 700,000 pacientes al año en más de 60 centros. Emplea a más de 5,700 personas —con salarios competitivos— y su presupuesto operativo en 2024 fue de $1.64 mil millones.

Pero el crecimiento no termina ahí. Los empleados de AltaMed gastan su salario en tiendas y restaurantes locales, lo que impulsa el crecimiento en esos sectores. AltaMed, una empresa sin fines de lucro, contrata a proveedores y prestadores de servicios locales. A medida que expande su presencia, contrata arquitectos y empresas constructoras.

AltaMed hoy tiene un impacto económico directo e indirecto de 15.100 millones de dólares.

Durante las últimas décadas del siglo XX , hasta 2024, la población latina de California creció de 1.4 millones a 15.1 millones. Este crecimiento poblacional impulsó el crecimiento de la fuerza laboral, el crecimiento empresarial y un crecimiento del PIB latino dos veces más rápido que el del resto del estado.

Si no fuera por el PIB latino, California no sería el cuarto país del mundo. Sería el octavo, cerca de Italia. California sería mucho más pobre y menos competitiva sin la ética laboral y el espíritu empresarial de los latinos.