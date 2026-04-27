ICE abre discretamente otro centro de detención en una antigua prisión de California

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha vuelto a expandirse en el Valle Central de California, inaugurando un nuevo centro de detención con capacidad para 700 personas, operado por la empresa penitenciaria con fines de lucro GEO Group.

Según activistas de los derechos humanos, la agencia comenzó a trasladar a los inmigrantes detenidos al centro de detención de McFarland la semana pasada.

El centro, denominado Central Valley Annex , eleva a ocho el número total de centros de detención activos en California, frente a los seis que había a principios de 2025. Todos ellos son gestionados por empresas privadas y tienen una capacidad total de casi 10,000 camas.

Los dos centros de detención que se inauguraron desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo fueron utilizados como prisiones privadas hasta que la población carcelaria de California descendió a un nivel que permitió a la administración de Newsom rescindir esos contratos.

Según DetentionReports.com , las últimas cifras muestran que un promedio de 5,337 personas se encuentran detenidas en centros de detención de inmigrantes en California. Esta cifra representa un aumento del 72 % con respecto al promedio diario de aproximadamente 3,104 personas detenidas en California en abril de 2025.

Esta nueva instalación forma parte de un conjunto de centros de detención en el condado de Kern , que incluye el Golden State Annex en McFarland. No está claro si GEO obtuvo permisos de uso condicional o licencias comerciales de la ciudad de McFarland para comenzar a alojar a inmigrantes detenidos en el Central Valley Annex.

Defensores de los inmigrantes detenidos afirmaron que no tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones en las audiencias públicas antes de que el ICE comenzara a utilizar el nuevo centro.

“No queremos otro centro de detención del ICE en California, ni en ningún otro lugar”, dijo Edwin Carmona-Cruz, activista en contra de la detención del ICE, refiriéndose al nuevo Anexo del Valle Central.

El anexo del Valle Central está junto al anexo Golden State de Geo Group, que alberga una población diaria promedio de 565 personas.

Hasta 2020, GEO Group gestionaba un conjunto de prisiones privadas en McFarland para el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Su cierre como prisiones privadas era inminente, ya que el gobernador Gavin Newsom se había comprometido a rescindir esos contratos.

En 2019, los demócratas de California intentaron impedir que GEO Group convirtiera esos terrenos en centros de detención de inmigrantes mediante la aprobación de una ley que prohibía dicho uso.

El ICE firmó un contrato de 15 años por valor de 1,500 millones de dólares con GEO para dos centros en McFarland y uno en Bakersfield apenas unas semanas antes de que la ley entrara en vigor. En 2023, un tribunal federal declaró inconstitucional la ley estatal, dictaminando que infringía la autoridad federal para hacer cumplir la ley de inmigración.

En 2020, el alcalde de McFarland renunció debido a que la comisión de planificación de la ciudad no llegó a un acuerdo sobre la propuesta de GEO de convertir dos de sus terrenos en centros de detención de inmigrantes. El entonces alcalde, Manuel Cantu Jr., declaró al Desert Sun al día siguiente de la votación que la pequeña ciudad depende de los aproximadamente 2 millones de dólares anuales que GEO paga en impuestos sobre la propiedad y tarifas de servicios públicos para brindar servicios municipales vitales como agua, alcantarillado y seguridad pública.

Sin embargo, la empresa penitenciaria privada apeló y finalmente pudo seguir adelante en 2020 con la apertura de Golden State Annex para su trabajo con ICE.

GEO informó a la comisión de planificación en 2020 que la apertura de los anexos de Golden State y Central Valley reportaría a la ciudad 511,000 dólares anuales en pagos de compensación, además de empleos bien remunerados.

La ley estatal de California exige que una ciudad o condado proporcione un aviso con 180 días de anticipación y celebre audiencias públicas antes de aprobar o permitir la reutilización de una instalación para la detención de inmigrantes.

El secretario municipal y el administrador de la ciudad de McFarland, un pequeño pueblo agrícola con una población de aproximadamente 15,000 habitantes, no respondieron de inmediato a las llamadas telefónicas ni a las preguntas de CalMatters.

Jason Sweeney, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, declaró que el centro abrió sus puertas “en virtud de un acuerdo intergubernamental de servicios vigente” que “lleva en vigor varios años”. Añadió que el Anexo del Valle Central comenzó a albergar detenidos en las últimas dos semanas y que la agencia incluirá esta nueva instalación en sus informes quincenales.

Los centros de detención más recientes de California

El año pasado, CoreCivic, otra empresa privada de gestión penitenciaria, inauguró un centro de detención de inmigrantes con capacidad para 2560 personas en California City, al este del condado de Kern, en el emplazamiento de otra prisión estatal clausurada. Se trata del mayor centro de detención del ICE en el estado. La empresa comenzó a detener inmigrantes allí a finales de agosto de 2025 sin obtener la documentación necesaria de California City, lo que contribuyó a la oposición legal y comunitaria.

Según el sitio web de GEO Group, el centro Central Valley Annex, recientemente activado, está acreditado por la Asociación Correccional Estadounidense y la Comisión Nacional de Atención Médica Correccional. Anteriormente albergaba a detenidos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El ICE no respondió de inmediato a la pregunta de si el centro alberga actualmente tanto a detenidos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos como a inmigrantes detenidos.

El aumento sin precedentes de personas detenidas en centros de detención de ICE en todo el país se debe a una inyección de 45 mil millones de dólares, provenientes de la ley de gastos que Trump firmó el año pasado y que denominó “La Gran Ley Magnífica (the Big Beautiful Bill)”. La administración Trump pretende mantener detenidos a más de 100,000 inmigrantes diariamente como parte de su masiva campaña de deportación. Cuando asumió el cargo en 2025, ICE mantenía detenidos a un promedio de aproximadamente 40,000 personas al día.

Supervisión estatal de las condiciones internas

Carmona-Cruz, codirectora ejecutiva de la California Collaborative for Immigrant Justice, afirmó que las personas enviadas al Central Valley Annex “corren el riesgo de sufrir los mismos abusos terribles y condiciones inhumanas que las personas en el centro de detención de ICE contiguo han enfrentado durante años”.

Durante años, los detenidos en los centros Mesa Verde y Golden State Annex —los otros bajo el mismo contrato que Central Valley Annex— han denunciado abusos y condiciones peligrosas, incluyendo negligencia médica, un salario de tan solo 1 dólar al día por trabajo , aislamiento en celda solitaria tras denunciar abusos sexuales y alimentación inadecuada.

En respuesta a algunas de esas acusaciones previas, Chris V. Ferreira, portavoz de GEO Group, declaró anteriormente a CalMatters que su empresa «discrepa rotundamente de estas acusaciones infundadas, que forman parte de una campaña radical, políticamente motivada y de larga data para abolir el ICE y poner fin a la detención federal de inmigrantes atacando a los contratistas de las instalaciones de inmigración del gobierno federal». No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios para este artículo.

“Las personas que envían allí son miembros de nuestra comunidad, vecinos, familiares”, dijo Carmona-Cruz. “ICE y GEO Group son incapaces de atender las necesidades humanas de las personas que detienen. La detención por parte de ICE no solo es injusta e innecesaria, sino que también es mortal. Casi 50 personas han muerto bajo custodia de ICE desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, y la situación no hace más que empeorar”.

El año pasado, la Fiscalía General de California publicó un informe en el que expresaba su preocupación por la atención médica que se brindaba en las instalaciones del ICE. En aquel entonces, solo había seis centros de detención en funcionamiento en el estado.

Esta noticia se actualizó el 24 de abril para incluir comentarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los periodistas de CalMatters, Sergio Olmos y Nigel Duara, contribuyeron a este informe.