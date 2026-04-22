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Conoce a los candidatos de la elección primaria para la alcaldía de Chula Vista

Por Kori Suzuki / South Bay and Imperial Valley Reporter
Publicado en April 21, 2026 at 5:55 PM PDT

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¿Qué hace el Alcalde de Chula Vista?

Chula Vista es una ciudad autónoma con un sistema de gobierno municipal. Bajo este modelo, el consejo elige a un administrador municipal encargado de supervisar las operaciones diarias de la ciudad.

El alcalde de Chula Vista funciona principalmente como otro integrante del consejo de la ciudad, pero con algunas atribuciones adicionales. Representa a la ciudad en eventos oficiales y en organismos regionales como SANDAG. Además, tiene mayor influencia en la definición de los temas que se incluyen en la agenda semanal del consejo de la ciudad.

¿Cuánto gana el Alcalde de Chula Vista?

A partir del 2024, el salario base del alcalde es de $158,545 dólares. Según los estatutos de la ciudad, los aumentos salariales de los funcionarios electos están vinculados al de un juez del Tribunal Superior estatal, quien generalmente recibe un aumento anual. El alcalde recibe el 66% del salario de un juez del Tribunal Superior.

El alcalde también tiene derecho a un subsidio para automóvil de hasta $1,000 mensuales y a un subsidio para teléfono celular de hasta $60 mensuales.

Fuentes: California State Controller, City of Chula Vista Human Resources Department

Conoce a los candidatos

 Yair Gersten

  • Partido: Registrado Republicano
  • Trayectoria profesional: Gersten es analista administrativo del condado de San Diego. Anteriormente se postuló para el puesto del Distrito 1 en la Junta de Supervisores del Condado, pero no logró figurar en la boleta electoral.
  • Principales prioridades:

    • Mejorar la aplicación ACT Chula Vista C
    • Carreteras y calles
    • Cuidado infantil

John McCann

  • Partido: Registrado Republicano
  • Trayectoria profesional: McCann es el actual alcalde de Chula Vista. Fue elegido en 2022 y ha formado parte del Consejo de Chula Vista durante casi dos décadas. También es reservista de la Marina de Estados Unidos.
  • Top three priorities:

    • Seguridad pública
    • Infraestructura
    • Parques públicos

Francisco Tamayo

  • Partido: Registrado Demócrata
  • Trayectoria profesional: Tamayo es actualmente miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar Primario de Chula Vista. Trabaja como director de Tecnologías de la Información y Seguridad en Calbright College, un colegio comunitario en línea.
  • Principales prioridades:


    • Desarrollo económico
    • Seguridad pública
    • Personas sin hogar

Las problemáticas

  • McCann afirma que buscaría abordar el costo de vida impulsando nuevas viviendas asequibles tanto para propietarios como para inquilinos. Hizo hincapié en su trayectoria en la lucha contra nuevos impuestos y tarifas. McCann también destacó su trabajo en el proyecto del "Innovation District" de Chula Vista, con el que la ciudad espera atraer empresas tecnológicas y más empleos bien remunerados al este de la ciudad.
  • Gersten también indicó que se centraría en la vivienda. Afirmó que intentaría facilitar a los promotores de viviendas asequibles la obtención de permisos para nuevas viviendas. Gersten añadió que también consideraría la posibilidad de permitir a los propietarios construir más casas independientes, o ADU, en sus terrenos.
  • Tamayo no respondió a la solicitud de entrevista. En su declaración de candidatura, afirmó que intentaría generar nuevas oportunidades de empleo y vivienda para familias en crecimiento y jóvenes adultos.

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Politics Politics, Democracy and Elections NewsPolítica y elecciones
Kori Suzuki
Kori Suzuki covers South San Diego County and the Imperial Valley for KPBS. He reports on the decisions of local government officials with a particular focus on environmental issues, housing affordability, and race and identity. He is especially drawn to stories that show how we are all complicated and multidimensional.
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