Conoce a los candidatos de la elección primaria para la alcaldía de Chula Vista

¿Qué hace el Alcalde de Chula Vista?
Chula Vista es una ciudad autónoma con un sistema de gobierno municipal. Bajo este modelo, el consejo elige a un administrador municipal encargado de supervisar las operaciones diarias de la ciudad.
El alcalde de Chula Vista funciona principalmente como otro integrante del consejo de la ciudad, pero con algunas atribuciones adicionales. Representa a la ciudad en eventos oficiales y en organismos regionales como SANDAG. Además, tiene mayor influencia en la definición de los temas que se incluyen en la agenda semanal del consejo de la ciudad.
¿Cuánto gana el Alcalde de Chula Vista?
A partir del 2024, el salario base del alcalde es de $158,545 dólares. Según los estatutos de la ciudad, los aumentos salariales de los funcionarios electos están vinculados al de un juez del Tribunal Superior estatal, quien generalmente recibe un aumento anual. El alcalde recibe el 66% del salario de un juez del Tribunal Superior.
El alcalde también tiene derecho a un subsidio para automóvil de hasta $1,000 mensuales y a un subsidio para teléfono celular de hasta $60 mensuales.
Fuentes: California State Controller, City of Chula Vista Human Resources Department
Conoce a los candidatos
Yair Gersten
- Partido: Registrado Republicano
- Trayectoria profesional: Gersten es analista administrativo del condado de San Diego. Anteriormente se postuló para el puesto del Distrito 1 en la Junta de Supervisores del Condado, pero no logró figurar en la boleta electoral.
- Principales prioridades:
- Mejorar la aplicación ACT Chula Vista C
- Carreteras y calles
- Cuidado infantil
- Ninguno
- Total recaudado: $2,500 dólares
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas de la ciudad de Chula Vista.
Cómo encontrar los datos:
- Visita el portal
- Escribe el nombre del candidato en el campo “Search By Name”
- Encuentra el Formulario 460 más reciente y haz clic en “View”. Esto descargará el documento en formato PDF.
- Abre el archivo y asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025. Pon especial atención a las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period"; busca el periodo más reciente disponible.
- Revisa la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total del año (“Calendar Year to Date”). Esta cifra suma automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve al Anexo A (Schedule A) para ver los nombres de los donantes y otros detalles.
John McCann
- Partido: Registrado Republicano
- Trayectoria profesional: McCann es el actual alcalde de Chula Vista. Fue elegido en 2022 y ha formado parte del Consejo de Chula Vista durante casi dos décadas. También es reservista de la Marina de Estados Unidos.
- Top three priorities:
- Seguridad pública
- Infraestructura
- Parques públicos
- Bomberos de Chula Vista
- Asociación de Oficiales de Policía de Chula Vista
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Building Industry Association del Condado de San Diego
- Total recaudado: $104,871.72 dólares
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas de la ciudad de Chula Vista.
Cómo encontrar los datos:
- Visita el portal
- Escribe el nombre del candidato en el campo “Search By Name”
- Encuentra el Formulario 460 más reciente y haz clic en “View”. Esto descargará el documento en formato PDF.
- Abre el archivo y asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025. Pon especial atención a las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period"; busca el periodo más reciente disponible.
- Revisa la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total del año (“Calendar Year to Date”). Esta cifra suma automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve al Anexo A (Schedule A) para ver los nombres de los donantes y otros detalles.
Francisco Tamayo
- Partido: Registrado Demócrata
- Trayectoria profesional: Tamayo es actualmente miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar Primario de Chula Vista. Trabaja como director de Tecnologías de la Información y Seguridad en Calbright College, un colegio comunitario en línea.
- Principales prioridades:
- Desarrollo económico
- Seguridad pública
- Personas sin hogar
- Michael Inzunza, concejal de la ciudad de Chula Vista
- César Fernández, concejal de la ciudad de Chula Vista
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de divulgación de campañas de la ciudad de Chula Vista.
Cómo encontrar los datos:
- Visita el portal
- Escribe el nombre del candidato en el campo “Search By Name”
- Encuentra el Formulario 460 más reciente y haz clic en “View”. Esto descargará el documento en formato PDF.
- Abre el archivo y asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025. Pon especial atención a las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period"; busca el periodo más reciente disponible.
- Revisa la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total del año (“Calendar Year to Date”). Esta cifra suma automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve al Anexo A (Schedule A) para ver los nombres de los donantes y otros detalles.
Las problemáticas
- McCann afirma que buscaría abordar el costo de vida impulsando nuevas viviendas asequibles tanto para propietarios como para inquilinos. Hizo hincapié en su trayectoria en la lucha contra nuevos impuestos y tarifas. McCann también destacó su trabajo en el proyecto del "Innovation District" de Chula Vista, con el que la ciudad espera atraer empresas tecnológicas y más empleos bien remunerados al este de la ciudad.
- Gersten también indicó que se centraría en la vivienda. Afirmó que intentaría facilitar a los promotores de viviendas asequibles la obtención de permisos para nuevas viviendas. Gersten añadió que también consideraría la posibilidad de permitir a los propietarios construir más casas independientes, o ADU, en sus terrenos.
- Tamayo no respondió a la solicitud de entrevista. En su declaración de candidatura, afirmó que intentaría generar nuevas oportunidades de empleo y vivienda para familias en crecimiento y jóvenes adultos.
- McCann se presenta como un líder en políticas sobre personas sin hogar. Impulsó una prohibición amplia de campamentos en Chula Vista. También ha supervisado la implementación del albergue Otay Bridge y del equipo de alcance para personas sin hogar de la ciudad. Además, la ciudad planea abrir un nuevo proyecto de vivienda permanente con servicios de apoyo el próximo año.
- Por su parte, Gersten señaló que percibe una desconexión entre las organizaciones comunitarias y las personas sin hogar en Chula Vista. Dijo que daría prioridad a vincular a estas organizaciones con las comunidades sin vivienda.
- En su declaración como candidato, Tamayo afirmó que trabajaría junto con agencias del condado para impulsar servicios de salud mental, rehabilitación por consumo de drogas y refugios seguros. También dijo que buscaría aumentar la presencia policial en los vecindarios de Chula Vista.
- McCann dijo que mejorar la infraestructura de Chula Vista será una de sus principales prioridades — en particular, la creación de más espacios de parques en toda la ciudad. Señaló que apoyaría proyectos de desarrollo en comunidades desatendidas, destacando el nuevo resort Gaylord en la zona oeste de la ciudad, y que también invertiría en infraestructura envejecida como bibliotecas.
- Gersten dijo que no tiene planes inmediatos de desarrollo más allá de reducir las barreras para los desarrolladores de vivienda. Señaló que le gustaría investigar más antes de tomar decisiones.
- En su declaración como candidato, Tamayo dijo que buscaría reducir la congestión vehicular y aumentar las opciones de movilidad para personas mayores y jóvenes.
- McCann ha evitado participar en las discusiones del Consejo de la Ciudad sobre cómo debe responder Chula Vista cuando agentes federales de inmigración ingresan a la ciudad, argumentando que su estatus como reservista de la Marina le impide opinar sobre temas federales. Dijo que continuará haciéndolo.
- Gersten señaló que no apoya que agentes federales arresten a residentes de Chula Vista sin antecedentes penales. Indicó que mantendría el enfoque actual del Consejo, que incluye una campaña de “Conozca sus derechos” impulsada por la ciudad y una propuesta para que el Departamento de Policía presente reportes sobre la actividad de las autoridades migratorias federales.
- Tamayo no abordó cómo debería interactuar la ciudad con las autoridades federales de inmigración en su declaración como candidato.