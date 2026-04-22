Conoce a los candidatos de la elección primaria para la alcaldía de Chula Vista

¿Qué hace el Alcalde de Chula Vista?

Chula Vista es una ciudad autónoma con un sistema de gobierno municipal. Bajo este modelo, el consejo elige a un administrador municipal encargado de supervisar las operaciones diarias de la ciudad.

El alcalde de Chula Vista funciona principalmente como otro integrante del consejo de la ciudad, pero con algunas atribuciones adicionales. Representa a la ciudad en eventos oficiales y en organismos regionales como SANDAG. Además, tiene mayor influencia en la definición de los temas que se incluyen en la agenda semanal del consejo de la ciudad.

