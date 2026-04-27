Conoce a los candidatos para el Senado de California

La Elección Primaria Estatal es el 2 de junio. Obtenga información general sobre las elecciones, cobertura de noticias, una guía electoral interactiva y resultados el día de la elección.
¿Qué hace un senador estatal?
- Representa a sus electores, realizando reuniones en su distrito y manteniéndose al tanto de sus prioridades.
- Participa en algunos de los 22 comités permanentes, seis subcomités o comités conjuntos, enfocados en temas como trabajo, salud y medio ambiente.
- Puede presentar hasta 40 iniciativas de ley por cada periodo legislativo de dos años, además de propuestas específicas dentro del presupuesto.
Fuente: CalMatters
¿Cuánto gana un senador estatal?
Hasta 2025, los senadores estatales recibían un salario de $132,703 dólares al año, además de $236 diarios para gastos cuando el Congreso está en sesión.
También reciben un reembolso por kilometraje de 70 centavos por milla.
Los líderes de partido perciben un salario más alto.
Distrito 18: Condado Sur e Imperial Valley
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Los candidatos
Art Hodges III
Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Pastor principal de la Iglesia Pentecostal de South Bay y superintendente de las Iglesias Pentecostales Unidas Internacionales del Sur de California.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Pastor principal de la Iglesia Pentecostal de South Bay y superintendente de las Iglesias Pentecostales Unidas Internacionales del Sur de California.
Principales prioridades:
- Costo de vida y crisis de vivienda
- Exceso de poder y regulación gubernamental
- Educación e adoctrinamiento
- Senador Brian Jones
- Senador Shannon Grove
- Senador Mike Morrell (Ret)
- Partido Republicano de San Bernardino/ Condados de Imperial
Total recaudado: $17,936.00 dólares (hasta el 25 de marzo de 2026)
💡 Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
KPBS da seguimiento a esta información a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
💡Cómo leer la información:
💡 Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
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💡Cómo leer la información:
- Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, busca la columna izquierda y selecciona “All Contributions”.
- En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que estás buscando.
- Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
- Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount”.
- Cambia el orden a “Descending” y haz clic en “Update”. Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Steve Padilla
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Senador estatal en funciones por el Distrito 18 | Cargos anteriores: Presidente de la Comisión Costera de California, Detective de Policía, Alcalde de Chula Vista.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Senador estatal en funciones por el Distrito 18 | Cargos anteriores: Presidente de la Comisión Costera de California, Detective de Policía, Alcalde de Chula Vista.
Principales prioridades:
- Vivienda asequible y costo de vida
- Oposición a los ataques del ICE por parte del gobierno federal
- Impulsar la acción estatal ante la crisis de aguas residuales en el Valle del Río Tijuana
- Senador Adam Schiff
- SEIU California
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Partido Demócrata de California
Total recaudado: $549,769.77 dólares (hasta el 25 de marzo de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
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💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
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💡Cómo leer la información:
- Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, busca la columna izquierda y selecciona “All Contributions”.
- En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que estás buscando.
- Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
- Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount”.
- Cambia el orden a “Descending” y haz clic en “Update”. Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
Las problemáticas
- Padilla impulsó proyectos de ley para endurecer las normas de calidad del aire y obtener fondos para la limpieza permanente del valle del río Tijuana.
- Hodges afirma que “las restricciones de agua, los cortes de energía y los códigos de construcción son una carga”, y que “las políticas sobre el cambio climático suelen perjudicar a las pequeñas comunidades y a la clase trabajadora”.
- Padilla presentó una legislación para desarrollar una fórmula de salario digno vinculada a los costos de vivienda y los gastos básicos.
- Hodges afirma que "el vertiginoso aumento de los precios de la vivienda y los alquileres hace que ser propietario sea prácticamente imposible para muchos", y que "los costos de los servicios públicos, el precio de la gasolina y los gastos en alimentos están muy por encima del promedio nacional".
Distrito 32: Temecula y Condado Noreste
Los candidatos
Kelly Seyarto
Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Senador estatal de California por el distrito 32. Exasambleísta y exalcalde de Murrieta. Es bombero retirado y jefe de batallón con más de 30 años de servicio.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Senador estatal de California por el distrito 32. Exasambleísta y exalcalde de Murrieta. Es bombero retirado y jefe de batallón con más de 30 años de servicio.
Principales prioridades:
- Seguridad pública y preparación ante incendios forestales
- Reducción del costo de vida, incluidos los costos de combustible y energía
- Rendición de cuentas y supervisión gubernamental
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Asociación de Patrulleros de Carreteras de California
- Supervisor del Condado de San Diego, Joel Anderson
Total recaudado: $479,577.08 dólares (hasta el 28 de marzo de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
Principales donantes de campaña:
💡 Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
5. Cambia el orden a “Descending” (descendente) y haz clic en “Update” (Actualizar). Esto mostrará las donaciones más grandes al inicio de la lista.
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
Principales donantes de campaña:
- Partido Republicano de California
- Western Manufactured Housing Communities Association PAC
- Brian Jones for Lt. Governor 2026
- Davita, Inc.
- Viejas Band of Kumeyaay Indians
💡 Cómo leer los datos:
1. Una vez en el sitio de la Secretaría de Estado, revisa la columna izquierda y selecciona “All Contributions” (Todas las contribuciones).
2. En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que buscas.
3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
4. Cuando carguen los datos, ubica la barra de herramientas arriba de la tabla y selecciona “Sort by Amount” (Ordenar por monto).
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Tiffanie Tate
Resumen del candidato
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Obstetra-ginecóloga y médica. Anteriormente se postuló para el Congreso antes de lanzar su campaña para el Senado estatal.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Obstetra-ginecóloga y médica. Anteriormente se postuló para el Congreso antes de lanzar su campaña para el Senado estatal.
Principales prioridades:
- Ampliar el acceso a la atención médica, incluyendo la atención reproductiva.
- Reducir los costos para las familias, incluyendo vivienda y atención médica.
- Apoyar la educación pública y los servicios comunitarios.
- Partido Demócrata de California
- UA Plumbers, Pipefitters & Refrigeration Local 364
- California Legislative Black Caucus
Total racaudado: $5,000 dólares (hasta el 28 de marzo de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
Principales donantes de campaña:
💡 Cómo leer los datos:
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💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
Principales donantes de campaña:
- La Dra. Tiffanie Tate para el Congreso
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3. Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
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Las problemáticas
- Kelly Seyarto argumenta que California se está volviendo inaccesible debido a los altos impuestos, el costo del combustible y las regulaciones. Generalmente apoya políticas destinadas a reducir los costos para las empresas, disminuir las regulaciones estatales y limitar el gasto público. Suele oponerse a los aumentos de impuestos y a algunas regulaciones ambientales que, según él, podrían elevar los costos para las empresas y los consumidores.
- Tiffanie Tate afirma que la economía no beneficia a las familias de clase media y trabajadora. Enfatiza la importancia de apoyar a los agricultores y a las pequeñas empresas, así como de reducir los costos cotidianos, incluyendo los de los alimentos.
- Kelly Seyarto apoya la mejora del acceso a la atención médica, centrándose en la eficiencia gubernamental y la supervisión del gasto público. Ha respaldado la ampliación de los servicios de salud mental y los programas para niños y guarderías, aunque se opone a algunos intentos de exigir que los planes de seguro médico cubran más servicios.
- Tiffanie Tate centra su campaña en ampliar el acceso a una atención médica asequible. Apoya la protección de Medicare y Medicaid frente a los recortes federales, la reducción del costo de los medicamentos recetados para las personas mayores y la mejora de los servicios de salud para las mujeres.
Distrito 38: Costa del Norte del Condado y Sur del Condado de Orange
Los candidatos
Laura Bassett
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Profesional inmobiliario con licencia, fiduciaria profesional con licencia y comisionada del Servicio Civil del Condado de San Diego.
- Principales prioridades:
- Accesibilidad económica y costo de vida
- Protección costera y gestión ambiental
- Seguridad pública y apoyo a las fuerzas del orden
- Líder de la minoría en el Senado, Brian Jones
- Asambleísta estatal, Carl DeMaio
- Rebecca Jones, alcaldesa de San Marcos
- Coronel John Todd, Cuerpo de Marines de EE. UU. (Retirado), exjefe de Estado Mayor de Camp Pendleton
Total racaudado: $54,541.78 dólares (hasta el 25 de marzo de 2026)
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
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Catherine Blakespear
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Senadora estatal en funciones por el Distrito 38, Presidenta del Comité de Calidad Ambiental del Senado | Cargos anteriores: Alcaldesa de Encinitas, abogada especializada en planificación patrimonial, periodista.
- Principales prioridades:
- Personas sin hogar y vivienda
- Protección del medio ambiente y cambio climático
- Seguridad comunitaria
- Partido Demócrata de California
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
- Gobernador de California, Gavin Newsom
Total recaudado: $619,589.29 (hasta el 25 de marzo de 2026)
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💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
Las problemáticas
- Blakespear impulsó proyectos de ley para subsanar las lagunas legales en la ley estatal de bonificación por densidad de vivienda, proteger el acceso a la atención médica para las personas mayores y ampliar las opciones de cuidado infantil para las familias militares.
- Bassett busca controlar el gasto público derrochador y evitar nuevos impuestos innecesarios. También afirma que quiere reducir las tarifas y regulaciones excesivas que han dificultado la construcción de nuevas viviendas.
- Blakespear fue autor de legislación relativa a las reformas de la CEQA, el cierre de refinerías de petróleo, el reciclaje y la prohibición de bolsas de plástico en supermercados.
- Bassett afirma: "Combatir la erosión costera requiere cooperación, planificación basada en la ciencia y el compromiso de preservar nuestro litoral para las generaciones futuras".
Distrito 40: Condado Este e Interior del Condado
Los candidatos
Kristie Bruce-Lane
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Empresaria y defensora de víctimas
- Tres prioridades principales:
- Reducir el costo de vida
- Garantizar la seguridad en la frontera
- Integridad electoral
- Reform California
- California College Republicans
- San Diego County Gun Owners PAC
- Sheriff del Condado de Riverside Chad Bianco
- Asambleísta Carl DeMaio
Total recaudado: $147,532.32 dólares (hasta el 30 de marzo de 2026)
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Mara Elliott
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Abogada especializada en ética, ex fiscal de la ciudad de San Diego.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Abogada especializada en ética, ex fiscal de la ciudad de San Diego.
Principales prioridades:
- Reducción de costos y prestación de servicios esenciales
- Seguridad pública
- Acceso a tratamientos de salud mental
- Federación de Maestras de California
- California Legislative Latino Caucus
- California Legislative Women’s Caucus
- Democrats for Equality
- North County Young Democrats
Total recaudado: $208,007.31 dólares
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- Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
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Ed Musgrove
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Concejal de San Marcos, capitán retirado del sheriff y veterano del ejército.
- Principales prioridades:
- Reducción de costos e impuestos
- Aumento de la financiación para la seguridad pública
- Inversión en vivienda
- Asamblea Republicana de California
- San Diego Deputy Sheriffs' Association
- San Diego Police Officers' Association
- Representante Darrell Issa, Distrito 48
- Senador Estatal de California Brian Jones, Distrito 40
Total recaudado: $314,853.83 dólares
💡Parte de los fondos de campaña puede incluir dinero transferido de campañas anteriores.
Fuente: California Secretary of State
KPBS da seguimiento a esta información a través de la herramienta “Power Search” de la Secretaría de Estado de California. Puedes consultar la lista actualizada de todas las personas y organizaciones que han donado a este candidato en el portal estatal de financiamiento de campañas.
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- En la siguiente sección, ingresa el nombre del candidato que estás buscando.
- Después, selecciona el ciclo 2025-2026.
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Las problemáticas
- Ed Musgrove aboga por un presupuesto estatal equilibrado y promueve la reasignación de fondos de proyectos mal utilizados, como el tren de alta velocidad, hacia infraestructura y mantenimiento.
- Mara Elliott defiende la inversión en escuelas, la expansión de programas de aprendizaje y un mayor acceso a la educación superior para fomentar la movilidad económica y abordar así los problemas de asequibilidad.
- Kristie Bruce-Lane se define como una defensora de la reducción de impuestos y una conservadora fiscal, y busca centrarse en la reducción del tamaño y el costo del gobierno. Considera que las políticas de California están incrementando los costos y provocando la emigración de residentes.
- El enfoque de Mara Elliott sobre la seguridad pública y el crimen se centra en protecciones regulatorias, centros de prevención y programas de tratamiento especializados. Busca más regulaciones para proteger a poblaciones vulnerables, como personas mayores y víctimas de violencia doméstica. También propone canalizar a personas con problemas graves de salud mental hacia centros de tratamiento, en lugar de cárceles u hospitales.
- El enfoque de Kristie Bruce-Lane se centra en revertir lo que describe como políticas “blandas contra el crimen” y en aumentar las sanciones para disuadir la actividad delictiva. Señala que las políticas actuales en Sacramento han reclasificado demasiados delitos graves como delitos menores, lo que, según ella, ha provocado un aumento en el crimen. Quiere derogar la Ley del Senado 54, conocida como la ley de “estado santuario”, y facultar a las autoridades locales para colaborar con el gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias.
- El enfoque de Ed Musgrove está basado en su experiencia como capitán retirado del sheriff y veterano del Ejército, con énfasis en la aplicación tradicional de la ley y medidas de “mano dura” contra el crimen. Propone aumentar el financiamiento estatal para las fuerzas de seguridad locales y permitir que los fiscales procesen de manera más agresiva a delincuentes violentos y reincidentes. También se opone a la liberación anticipada de lo que considera “criminales peligrosos” y a la reubicación de depredadores sexuales violentos en comunidades locales.
- Kristie Bruce-Lane afirma que la crisis de personas sin hogar fue consecuencia directa de la mala gestión en Sacramento. Aboga por una reforma integral de las leyes vigentes. Sostiene que la mejor manera de combatir la falta de vivienda es abordar las causas profundas, como la pobreza, la adicción y el abuso de sustancias, mediante un tratamiento integral en lugar de limitarse a proporcionar refugio.
- Al igual que Bruce-Lane, Ed Musgrove considera que las políticas de "vivienda primero" han fracasado y afirma que el enfoque debe centrarse en las causas profundas, como la adicción y la salud mental.
- Mara Elliott afirma que proporcionar servicios esenciales y equilibrar la seguridad pública con el apoyo social son las mejores maneras de resolver el problema de las personas sin hogar. Exige mayor protección para las personas mayores y las personas con discapacidad para evitar que caigan en la indigencia debido a la falta de supervisión en las residencias para personas mayores.