Conoce a los candidatos para el Senado de California

¿Cuánto gana un senador estatal?

Hasta 2025, los senadores estatales recibían un salario de $132,703 dólares al año, además de $236 diarios para gastos cuando el Congreso está en sesión.

También reciben un reembolso por kilometraje de 70 centavos por milla.

Los líderes de partido perciben un salario más alto.

Fuente: National Conference of State Legislatures