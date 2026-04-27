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Conoce a los candidatos para el Senado de California

Por Alexander Nguyen / Multimedia Producer, North County,  Heidi de Marco / Health Reporter,  Jacob Aere / General Assignment Reporter
Publicado en April 27, 2026 at 11:27 AM PDT
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¿Qué hace un senador estatal?

  • Representa a sus electores, realizando reuniones en su distrito y manteniéndose al tanto de sus prioridades.
  • Participa en algunos de los 22 comités permanentes, seis subcomités o comités conjuntos, enfocados en temas como trabajo, salud y medio ambiente.
  • Puede presentar hasta 40 iniciativas de ley por cada periodo legislativo de dos años, además de propuestas específicas dentro del presupuesto.

Fuente: CalMatters

¿Cuánto gana un senador estatal?

Hasta 2025, los senadores estatales recibían un salario de $132,703 dólares al año, además de $236 diarios para gastos cuando el Congreso está en sesión.

También reciben un reembolso por kilometraje de 70 centavos por milla.

Los líderes de partido perciben un salario más alto.

Fuente: National Conference of State Legislatures

Distrito 18: Condado Sur e Imperial Valley

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Los candidatos

Art Hodges III
Art Hodges III

Art Hodges III

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Pastor principal de la Iglesia Pentecostal de South Bay y superintendente de las Iglesias Pentecostales Unidas Internacionales del Sur de California.
Principales prioridades:
  • Costo de vida y crisis de vivienda
  • Exceso de poder y regulación gubernamental
  • Educación e adoctrinamiento

Steve Padilla is running for Senate, in this undated photo.
Courtesy of Steve Padilla
Steve Padilla is running for Senate, in this undated photo.

Steve Padilla

Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Senador estatal en funciones por el Distrito 18 | Cargos anteriores: Presidente de la Comisión Costera de California, Detective de Policía, Alcalde de Chula Vista.
Principales prioridades:

  • Vivienda asequible y costo de vida
  • Oposición a los ataques del ICE por parte del gobierno federal
  • Impulsar la acción estatal ante la crisis de aguas residuales en el Valle del Río Tijuana

Las problemáticas

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Distrito 32: Temecula y Condado Noreste

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Los candidatos

Kelly Seyarto

Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Senador estatal de California por el distrito 32. Exasambleísta y exalcalde de Murrieta. Es bombero retirado y jefe de batallón con más de 30 años de servicio.
Principales prioridades:
  • Seguridad pública y preparación ante incendios forestales
  • Reducción del costo de vida, incluidos los costos de combustible y energía
  • Rendición de cuentas y supervisión gubernamental

Tiffanie Tate for Congress
Courtesy of Tiffanie Tate
Tiffanie Tate for Congress

Tiffanie Tate

Resumen del candidato

Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Obstetra-ginecóloga y médica. Anteriormente se postuló para el Congreso antes de lanzar su campaña para el Senado estatal.
Principales prioridades:
  • Ampliar el acceso a la atención médica, incluyendo la atención reproductiva.
  • Reducir los costos para las familias, incluyendo vivienda y atención médica.
  • Apoyar la educación pública y los servicios comunitarios.

Las problemáticas

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Distrito 38: Costa del Norte del Condado y Sur del Condado de Orange

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Los candidatos

Laura Bassett
Laura Bassett

Laura Bassett

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Profesional inmobiliario con licencia, fiduciaria profesional con licencia y comisionada del Servicio Civil del Condado de San Diego.
  • Principales prioridades:
    • Accesibilidad económica y costo de vida
    • Protección costera y gestión ambiental
    • Seguridad pública y apoyo a las fuerzas del orden

Catherine Blakespear
Catherine Blakespear

Catherine Blakespear

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Senadora estatal en funciones por el Distrito 38, Presidenta del Comité de Calidad Ambiental del Senado | Cargos anteriores: Alcaldesa de Encinitas, abogada especializada en planificación patrimonial, periodista.
  • Principales prioridades:
    • Personas sin hogar y vivienda
    • Protección del medio ambiente y cambio climático
    • Seguridad comunitaria

Las problemáticas


  • Blakespear impulsó proyectos de ley para subsanar las lagunas legales en la ley estatal de bonificación por densidad de vivienda, proteger el acceso a la atención médica para las personas mayores y ampliar las opciones de cuidado infantil para las familias militares.
  • Bassett busca controlar el gasto público derrochador y evitar nuevos impuestos innecesarios. También afirma que quiere reducir las tarifas y regulaciones excesivas que han dificultado la construcción de nuevas viviendas.

Distrito 40: Condado Este e Interior del Condado

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Los candidatos

Kristie Bruce-Lane
Kristie Bruce-Lane

Kristie Bruce-Lane


  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Empresaria y defensora de víctimas
  • Tres prioridades principales:

    • Reducir el costo de vida
    • Garantizar la seguridad en la frontera
    • Integridad electoral

Mara Elliot
Mara Elliot

Mara Elliott

Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Abogada especializada en ética, ex fiscal de la ciudad de San Diego.
Principales prioridades:

  • Reducción de costos y prestación de servicios esenciales
  • Seguridad pública
  • Acceso a tratamientos de salud mental

Ed Musgrove
Ed Musgrove

Ed Musgrove


  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Concejal de San Marcos, capitán retirado del sheriff y veterano del ejército.
  • Principales prioridades:
    • Reducción de costos e impuestos
    • Aumento de la financiación para la seguridad pública
    • Inversión en vivienda

Las problemáticas

Tags

Politics Política y eleccionesNorth CountySouth Bay
Alexander Nguyen
As a North County multimedia producer, Alexander Nguyen creates content for all of KPBS' platforms, including the web and social media.

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Heidi de Marco
Heidi de Marco is an award-winning photojournalist and health reporter who has focused her work on producing multimedia stories that help humanize the complex health and humanitarian issues impacting marginalized and vulnerable communities in the United States and abroad.

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Jacob Aere
As a general assignment reporter, I report on a wide range of different issues that affect the diverse neighborhoods of San Diego County including business, health, arts & culture and politics.
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