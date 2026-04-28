‘Una traición’: California compartirá a nivel nacional datos sobre conductores inmigrantes.

California se está preparando para compartir con una organización externa información detallada sobre los titulares de licencias de conducir, incluidos los inmigrantes que no tienen autorización legal para vivir en los Estados Unidos.

Según los defensores de los derechos de los inmigrantes, esto rompe una promesa que el estado hizo hace una década cuando comenzó a expedir licencias a inmigrantes indocumentados, y significa que más de un millón de personas podrían enfrentarse a un mayor riesgo de deportación.

Sin embargo, si los funcionarios estatales no entregan los datos, el Departamento de Seguridad Nacional podría negarse a aceptar las licencias e identificaciones de California en los aeropuertos, según creen los defensores tras una reunión informativa con el Departamento de Vehículos Motorizados de California y la oficina del gobernador Gavin Newsom a principios de este mes. Las autoridades estatales confirmaron que planean compartir los datos para cumplir con la Ley Real ID de 2005, que establece los requisitos para aceptar la identificación estatal en instalaciones federales como los aeropuertos.

Representantes de cuatro grupos de defensa que participaron en la reunión informativa declararon a CalMatters que la información compartida mostrará si una persona tiene un número de Seguro Social, lo que significa que podría utilizarse para identificar a personas en el país sin autorización.

El estado planea proporcionar la información a la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados, una organización sin fines de lucro cuyo consejo directivo está compuesto por funcionarios del Departamento de Vehículos Motorizados de todo el país.

La información proporcionada a la asociación se incorporará al sistema de verificación interestatal del grupo y a su plataforma, conocida como SPEXS, que permite a los departamentos de vehículos motorizados (DMV) y a los contratistas que trabajan con ellos verificar si una persona tiene más de una licencia emitida a su nombre. Compartir estos datos permite a las agencias que emiten licencias de conducir verificar que una persona no tenga licencias duplicadas en varios estados.

En el futuro, una base de datos de identificación como la que mantiene la asociación podría utilizarse para respaldar las licencias móviles que las personas puedan usar en sus iPhones o la verificación de edad en línea para acceder a contenido para adultos o chatbots.

Sin embargo, los defensores temen que los funcionarios federales de inmigración intenten obtener acceso masivo a los datos y utilicen el hecho de que una persona no tenga un número de Seguro Social como señal de que es deportable.

El estado recibió garantías por parte de la asociación de que se implementarán medidas de seguridad para impedir las búsquedas masivas en la base de datos de titulares de permisos de conducir que sean inmigrantes indocumentados, así como para impedir el acceso de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según las personas que asistieron a la reunión informativa con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y la oficina del gobernador. Sin embargo, siguen mostrándose escépticos.

“Una vez que estos datos se suben a AAMVA, escapan al control de California, independientemente de lo que California quiera o de las protestas que podamos realizar”, dijo Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de las libertades civiles The Identity Project de San Francisco, quien participó en la llamada informativa.

Para llevar a cabo el plan de compartir datos con la asociación, la Legislatura de California deberá aprobar 55 millones de dólares para cubrir los costos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). También podría ser necesario modificar la ley vigente, que establece que un número de Seguro Social obtenido por el DMV no puede compartirse para ningún otro propósito que no sea el de gestionar impuestos impagos, multas de estacionamiento o manutención infantil.

Un portavoz de la oficina del gobernador se negó a confirmar los detalles de la llamada o a responder a las inquietudes específicas de los defensores.

“California sigue siendo un referente en el apoyo a las familias inmigrantes y en la protección de datos personales frente a la extralimitación federal”, escribió la portavoz, Diana Crofts-Pelayo, en un correo electrónico. “El estado ha adoptado el mismo enfoque para proteger los datos de los californianos durante la implementación de la Real ID, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa para beneficio de todos los californianos”.

Ian Grossman, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados, declaró a CalMatters que la participación en el sistema de verificación es voluntaria y que solo los empleados o contratistas estatales autorizados tienen acceso al sistema, que actualmente no se permiten búsquedas masivas en el sistema y que todas las búsquedas deben contener información específica sobre una persona, como su nombre y fecha de nacimiento.

Número de seguridad social ‘99999’

Durante más de una década, California y otros 18 estados invitaron a personas indocumentadas a obtener licencias de conducir para apoyar la seguridad pública y la economía. Los economistas afirman que estas leyes mejoran la actividad económica , generan miles de millones de dólares en impuestos para las arcas estatales y benefician la seguridad pública, ya que las personas que carecen de autorización federal para estar en el país pueden sentirse más seguras al denunciar actividades delictivas.

Más de un millón de personas han obtenido licencias de conducir en California gracias a la Ley 60 de la Asamblea , una ley aprobada en 2013 que prohíbe al estado utilizar la información obtenida durante el proceso de expedición de la licencia para determinar la ciudadanía de una persona.

Pero el sistema de verificación multiestatal puede revelar si una persona es un inmigrante indocumentado. Según un manual de la asociación obtenido por CalMatters, la base de datos incluirá los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social de la persona, y si esa persona no tiene un número de Seguro Social, la asociación permite a los estados usar el marcador de posición “99999”.

Los defensores temen que los funcionarios federales de inmigración puedan acceder a la información de la base de datos, incluso sobre los californianos indocumentados, pidiendo a los funcionarios locales que hagan solicitudes en su nombre.

Ese tipo de maniobra no carecería de precedentes.

CalMatters informó sobre casos ocurridos el año pasado y este año en los que las agencias policiales locales infringieron la ley estatal y compartieron información recopilada por lectores automáticos de matrículas con agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y la oficina del gobernador afirman que la asociación notificará a California sobre las solicitudes de cualquier entidad que no sea un estado participante, incluyendo los intentos de obligar por órdenes legales a revelar información sobre los titulares de licencias de California en la base de datos, brindándoles la oportunidad de impugnar las citaciones o intervenir en otras solicitudes. Sin embargo, si una citación viene acompañada de una orden de silencio, la asociación no podrá realizar dicha notificación. Un acuerdo entre la asociación y el DMV de California, obtenido por CalMatters, establece que la asociación informará a California, “si la ley lo permite”, si recibe una citación para “divulgar, revelar, discutir u obtener acceso a la información de S2S”.

Hasbrouck cree que el Departamento de Vehículos Motorizados y la oficina del gobernador “debían saber” que las garantías que recibieron de la asociación eran “vacías dada la posibilidad de órdenes de silencio”.

También afirmó que, al ser una entidad privada, la asociación goza de menor protección frente a órdenes judiciales o citaciones que una agencia gubernamental. Además, el intercambio de datos es más fácil de ocultar, ya que la asociación no está sujeta a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información ni a las leyes de reuniones públicas.

Activistas ven “una traición directa”

Los activistas que hablaron con CalMatters afirmaron que compartir la información de las licencias de conducir con la asociación constituye una traición a los inmigrantes que poseen estos documentos. La ley que creó el programa prohíbe al estado utilizar la información recopilada para determinar la ciudadanía.

“No está claro hasta qué punto esta decisión supone un peligro extremo para las personas, pero no cabe duda de que les dijimos a quienes tienen licencias AB 60 que esto nunca sucedería, pero está sucediendo, y eso es una traición directa”, dijo Tracy Rosenberg, directora de activismo de la organización Oakland Privacy, quien participó en la llamada.

Linda Nguy, subdirectora del Western Center on Law and Poverty, comparó la divulgación con la medida adoptada el verano pasado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, de compartir datos sobre millones de personas no ciudadanas con las agencias federales de inmigración. Según un memorando obtenido por Associated Press , esto constituyó una violación de la ley federal.

Pedro Ríos, director del Programa de la Frontera entre Estados Unidos y México del Comité de Servicio de los Amigos Americanos, no participó en la llamada, pero se hizo eco de las opiniones de Rosenberg y Nguy, calificando el plan de intercambio de datos como “una traición al compromiso de California de proteger y defender a todos sus residentes, especialmente a aquellos que tienen una licencia de conducir AB 60”.

Becca Cramer, que trabaja con grupos defensores de la privacidad y las libertades civiles, cuestionó por qué la oficina del gobernador y el Departamento de Vehículos Motorizados tienen tanta prisa por cumplir con la Ley Real ID dos décadas después de su aprobación, en un momento de creciente presión por parte de la administración Trump.

“Parece que nos estamos perdiendo la perspectiva general de este momento”, dijo.

El plan para compartir la información de las licencias con la base de datos depende del proceso presupuestario estatal, ya que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) está solicitando 55 millones de dólares para transferir los datos a los sistemas de la asociación.

En una audiencia presupuestaria del Senado estatal el mes pasado para aprobar la financiación, los legisladores cuestionaron por qué el estado debería seguir un cronograma establecido por una organización privada y compartir parte de los números de Seguro Social de los californianos. También solicitaron al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) que investigara los motivos de una demanda presentada en enero por legisladores de Oklahoma para bloquear el intercambio de datos con la asociación, en la que argumentaban que compartir los datos personales recopilados para las licencias de conducir viola la ley estatal.

El director del DMV, Steve Gordon, les dijo que California intentó sin éxito convencer a la asociación de vehículos motorizados de que considerara un identificador único distinto al número de seguro social y que “cualquiera que tenga un número de seguro social y esté compartiendo información, por supuesto, tendría motivos para preocuparse”, pero les dijo a los legisladores: “Tenemos que participar. Tenemos que participar ya”.

Jaime Garza, portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), dijo que los californianos pueden presentar una solicitud para entregar o cancelar su licencia de conducir, pero que conducir sin licencia es ilegal.

Nick Miller, portavoz del presidente de la Asamblea, Robert Rivas, declaró a CalMatters que los legisladores siguen trabajando en este tema político.

“Proteger a las comunidades inmigrantes de los implacables ataques de la administración Trump, y garantizar que los californianos estén empoderados y defendidos, sigue siendo una prioridad absoluta para el Presidente de la Cámara”, dijo en un correo electrónico.

Rosenberg, de Oakland Privacy, sugirió que al estado le convendría más no participar en el sistema Real ID que compartir información sobre los titulares de sus licencias, señalando que más del 60 por ciento de los californianos ya tienen pasaporte.

“Me pregunto qué pasaría si el estado les pidiera a los californianos que obtuvieran un pasaporte para poder volar durante un par de años, con el fin de proteger a un millón de californianos con licencias AB 60. Quizás deberíamos darles esa oportunidad.”

