Newsom vuelve a vetar el proyecto de ley que permitiría a los estudiantes universitarios indocumentados trabajar en el campus

Los estudiantes universitarios de California sin estatus migratorio legal aún no pueden trabajar en universidades y colegios públicos después de que el gobernador Gavin Newsom volviera a vetar el domingo un proyecto de ley que les habría otorgado ese derecho.

El proyecto de ley 713 de la Asamblea habría adoptado una teoría jurídica no comprobada que sostiene que una ley federal de 1986 que prohíbe a los empleadores contratar trabajadores extranjeros sin autorización no se aplica a los gobiernos estatales. ¿La lógica? Esa ley, de hace 40 años, no menciona a los gobiernos estatales como un tipo de empleador que no puede contratar trabajadores sin la debida autorización.

Pero por segunda vez en tres años, Newsom decidió que adoptar esa teoría para California expondría el sistema de educación superior del estado a la ira del gobierno federal.

“El actual gobierno federal ha demostrado ser rápido para sembrar la destrucción con fines de espectáculo político, atacando las instituciones públicas de educación superior de California y aterrorizando a las comunidades inmigrantes, incluidos los estudiantes, con una temeraria indiferencia por las consecuencias y un deseo de caos”, escribió Newsom en su mensaje de veto.

Añadió: «Pero dada la gravedad de las consecuencias de este proyecto de ley —incluida la posible responsabilidad penal y civil de los empleados estatales—, los tribunales federales deben dilucidar la legalidad de la novedosa teoría jurídica que sustenta esta legislación antes de que podamos proceder. Solicitar una sentencia declarativa ante un tribunal federal aportaría dicha claridad».

Newsom vetó un proyecto de ley casi idéntico en 2024.

El proyecto de ley presentado por el asambleísta José Luis Solache, demócrata de Lakewood, busca permitir que los aproximadamente 60,000 estudiantes indocumentados de los colegios comunitarios y universidades públicas de California obtengan un salario de forma segura en los campus, en lugar de trabajar en negro. Los partidarios del proyecto de ley afirman que los empleos en los campus podrían adaptarse a los horarios académicos de los estudiantes o estar alineados con sus intereses de investigación, como por ejemplo, trabajar en laboratorios.

Los trabajos en el campus son una forma clave para que estos estudiantes puedan costearse la universidad, dado que no cumplen los requisitos para recibir las becas federales Pell (de hasta 7,400 dólares anuales) ni los préstamos estudiantiles federales, que ofrecen mayor protección al prestatario que los ofrecidos por prestamistas privados. California ofrece exenciones de matrícula a los estudiantes residentes del estado que cumplan los requisitos, independientemente de su estatus migratorio, por lo que muchos de ellos pueden, al menos, asistir a una institución pública sin pagar matrícula.

“Si bien California tiene un compromiso de larga data con la ampliación del acceso, la asequibilidad y el éxito estudiantil en la educación superior, nuestros estudiantes indocumentados siguen enfrentando importantes barreras financieras y estructurales”, dijo Solache en una audiencia sobre un proyecto de ley en junio.

La propia Universidad de California abandonó en 2024 su revisión sobre la contratación de estudiantes sin estatus legal por temor a que el gobierno federal pudiera castigar el sistema reteniendo fondos federales o procesando al personal de la UC.

Esa decisión desmanteló una coalición de estudiantes que lideraron la campaña para persuadir a la UC de que adoptara voluntariamente la teoría legal que les permitía trabajar.

Tras el veto de Newsom al proyecto de ley de 2024, un estudiante y exprofesor de la UC demandó al sistema. Un tribunal de apelaciones estatal dictaminó que el argumento de la UC de que el gobierno federal podría demandar al sistema constituía un abuso de discreción según la ley estatal que prohíbe la discriminación laboral y de vivienda. El tribunal afirmó que la política de la UC de no contratar estudiantes sin estatus legal era legalmente indefendible a menos que pudiera demostrar que la ley federal le exige mantener dicha política. La UC apeló, pero la Corte Suprema estatal confirmó el fallo de apelación . Sin embargo, el fallo no se pronunció sobre la validez de la teoría legal de que el estado puede contratar trabajadores sin estatus legal.

El mensaje de veto de Newsom indicaba que un tribunal federal debía pronunciarse sobre la teoría legal antes de que California pudiera adoptar una ley como la de Solache.

