Newsom declara el estado de emergencia en preparación para la temporada de El Niño

El gobernador Gavin Newsom declaró hoy el estado de emergencia en California ante lo que las autoridades estatales describen como una posible temporada histórica del fenómeno de El Niño; asimismo, instruyó a las agencias a desplegar equipos, proteger la infraestructura y preparar a las comunidades para condiciones meteorológicas invernales adversas.

El inminente fenómeno de El Niño ya está batiendo récords, y los meteorólogos prevén que continúe intensificándose, llegando posiblemente a ser el más fuerte registrado en la historia.

Las autoridades advierten que El Niño podría traer consigo fuertes lluvias, vientos intensos, nevadas en zonas montañosas e inundaciones costeras.

"California es más fuerte cuando nos cuidamos unos a otros", afirmó Newsom en un comunicado. "De eso se trata esta medida: de brindar a las comunidades el apoyo que necesitan, de dotar a los equipos de emergencia de las herramientas para desempeñar su labor y de dar a las familias la tranquilidad de saber que su estado está preparado. Nos estamos preparando con antelación para este fenómeno de El Niño porque todos los californianos merecen estar seguros en sus hogares, conectados con su comunidad y protegidos ante las inclemencias del tiempo".

El Niño es un patrón climático natural caracterizado por temperaturas oceánicas superiores a la media en el Pacífico tropical oriental; este fenómeno puede alterar los patrones meteorológicos y traer a California inviernos más húmedos, intensos y violentos. Un estudio publicado el mes pasado en la revista Science reveló que los episodios de El Niño son ahora más de un 36 % más fuertes que antes de la era industrial, una tendencia que se ha acelerado en los últimos 40 años a medida que el planeta se calienta.

Según la oficina del gobernador, la proclamación de emergencia moviliza recursos estatales y agiliza los procesos de adquisición para prepararse ante los impactos previstos del fenómeno de El Niño, tales como fuertes tormentas e inundaciones costeras. La declaración ordena a las agencias estatales liderar los esfuerzos de reducción de riesgos de inundación, acopiar suministros para combatir las inundaciones —como sacos de arena y bombas— y preposicionar otros equipos críticos.

También se movilizará a la Guardia Nacional de California para colaborar en la respuesta a la emergencia, señaló Newsom.

"California ya está tomando medidas para proteger a las comunidades ante un fenómeno de El Niño potencialmente histórico, pues sabemos cuán graves pueden ser estos fenómenos meteorológicos extremos impulsados por el cambio climático", afirmó en un comunicado Wade Crowfoot, secretario de Recursos Naturales de California.

La proclamación también instruye a la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador y a las agencias estatales a ampliar las iniciativas de difusión pública multilingüe sobre la preparación ante condiciones meteorológicas adversas, inundaciones, alertas de emergencia, planes de evacuación, cortes de electricidad y otros aspectos.

Los meteorólogos advierten que este otoño e invierno podrían ser peligrosos; entre los posibles efectos se incluyen lluvias intensas recurrentes, vientos fuertes, nevadas en zonas montañosas, inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de escombros, oleaje fuerte e inundaciones costeras.

Las autoridades recomiendan a los californianos prepararse con antelación. Señalan que el fenómeno de El Niño se está intensificando, con una probabilidad superior al 90 % de que se produzca un evento de gran magnitud este otoño e invierno, y un 75 % de probabilidades de que alcance una intensidad histórica. Las aguas del Pacífico presentan temperaturas inusualmente cálidas, lo que puede alterar las trayectorias de las tormentas y aumentar la energía acumulada en la atmósfera durante los próximos meses.

Los meteorólogos señalaron que el fuerte oleaje provocado por el huracán Marie, que azotó el sur de California este mes, podría ser un indicio de los potentes efectos de El Niño. Este fenómeno meteorológico suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración de entre nueve y doce meses, según informaron las autoridades.

Aún no se disponía de una cifra económica concreta destinada a las labores de preparación, indicó Brian Ferguson, de la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES).

Durante una conferencia de prensa virtual celebrada el lunes, Laura Hollander, del Departamento de Recursos Hídricos del estado, señaló que el sur de California, en particular, podría experimentar un aumento de las tormentas durante la temporada de El Niño.

Las tormentas intensas conllevan erosión costera, afirmó, "especialmente cuando tocan tierra".

No obstante, las condiciones pueden cambiar rápidamente. Hollander destacó que existe especial preocupación por el fuerte oleaje previsto para los meses de noviembre y diciembre.

"Las tormentas figuran entre los desastres más mortíferos a los que nos enfrentamos aquí en California", declaró Caroline Thomas Jacobs, directora de Cal OES. "La gente subestima la fuerza del agua".