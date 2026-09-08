Hola y bienvenidos a Línea Directa, el canal de WhatsApp de KPBS en español.

Línea Directa es un espacio para nuestra comunidad de habla hispana en San Diego y Tijuana, donde compartimos información útil y nos mantenemos en contacto. Línea Directa es una forma directa de mantenerte en contacto con nuestro equipo de noticias, compartir tus preguntas, dudas, comentarios y hacernos saber qué información necesitas.

Acompáñanos en este camino:

Para comenzar, envíanos tu nombre via WhatsApp al +1 (619) 871-3135. Es importante que guardes nuestro número en tu lista de contactos para poder recibir nuestros mensajes y respondernos.