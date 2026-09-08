Línea Directa

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Comunidad haitiana se pronuncia tras recientes detenciones de ICE en San Diego y en todo Estados Unidos
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Puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa suspenderán el tráfico brevemente para conmemorar el 11 de septiembre
City News Service
San Diego City College campus as photographed on Nov. 13, 2021.
Alexander Nguyen
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Border & Immigration
Agentes de ICE arrestan a conductor mientras el pasajero huyó hacia San Diego City College
Alexander Nguyen
National City's new splash pad has been a popular spot to cool down during recent hot weather, including on Tuesday, Sept. 8, 2026. A child and his babysitter, Julia Vasquez, are among the visitors.
Michael Spaulding
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Environment
El calor récord aún no termina en el condado de San Diego
Tammy Murga
Performers participate in halftime actives in honor of Hispanic Heritage Month during an NFL football game between the San Francisco 49ers and the Arizona Cardinals, Sept. 21, 2014, in Glendale, Ariz.
Ross D. Franklin
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Arts & Culture
Dónde celebrar el Mes de la Herencia Hispana
Karina Montes Pate
A couple gather to pray at the Islamic Center of San Diego for the victims of the mass shooting Monday, May 19. 2026.
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Public Safety
Padres de autor del tiroteo en centro islámico demandan a proveedor de servicios de salud mental por negligencia
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