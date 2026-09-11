Comunidad haitiana se pronuncia tras recientes detenciones de ICE en San Diego y en todo Estados Unidos

Apenas unos días después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. detuvieran a un estudiante haitiano cerca del San Diego City College, la comunidad haitiana alzó su voz mediante una protesta pacífica este jueves.

Estuvieron acompañados por decenas de personas que apoyan su causa, congregadas frente al Tribunal de Inmigración de San Diego, en el centro de la ciudad.

"Estamos enviando un mensaje contundente al ICE y al DHS: ¡no toquen a nuestra comunidad!", declaró Wister Gaetan.

Jacob Aere / KPBS Wister Gaetan and Wismick Saint-Jean speak with Willia Caillo outside the the San Diego Immigration Court downtown, Sep. 10, 2026.

Es cofundador de Haitian Bridge Alliance, una organización comunitaria sin fines de lucro que aboga por políticas migratorias justas y humanas para quienes las necesitan.

Gaetan señaló que, desde que un fallo de la Corte Suprema en junio permitió a la administración Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos y sirios, el miedo se ha apoderado de su comunidad.

"Es aterrador, es desgarrador", afirmó.

El TPS permite a las personas vivir y trabajar en Estados Unidos cuando las condiciones en sus países de origen les impiden regresar.

"Las madres temen llevar a sus hijos a la escuela, los niños no pueden asistir a clases y los padres no pueden salir de casa para adquirir artículos de primera necesidad para sus hijos estadounidenses", dijo Gaetan.

Jacob Aere / KPBS Willia Caillo sits with her newborn in a car seat under a blanket outside the the San Diego Immigration Court downtown, Sep. 10, 2026.

Willia Caillo es madre de tres hijos, incluido un bebé de tres semanas.

Su esposo fue detenido por el ICE en City Heights el pasado 28 de agosto, cuando el bebé apenas tenía una semana de nacido. Esto la dejó sola a cargo de los niños.

Ella asistió a la manifestación del jueves.

"Él es quien conduce el auto. Pero no tengo a nadie que me lleve a hacer las compras", dijo a KPBS en español, con su recién nacido en brazos. "También tengo miedo. Simplemente me quedo en casa. No estoy llevando a mi hijo a su cita médica".

El abogado de inmigración Wismick Saint-Jean afirmó que las acciones actuales de las autoridades migratorias son inconstitucionales.

"Cuando alguien tiene una solicitud de asilo pendiente —cuando alguien viene aquí a pedir asilo—, no puede ser deportado hasta que un juez tome una decisión definitiva sobre su caso", señaló. "Por lo tanto, en el caso de los haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS) que han sido detenidos, dichas detenciones son ilegales".

Jacob Aere / KPBS Haitian community members and other locals supporting their efforts gathered outside the the San Diego Immigration Court downtown, Sep. 10, 2026.

Saint-Jean afirmó que la comunidad haitiana está siendo objeto de una persecución.

"Lo que espero que suceda ahora mismo es que el ICE pise el freno y haga una pausa en estas detenciones masivas que se están llevando a cabo en la comunidad haitiana. Creo que lo que están haciendo es perjudicial", dijo Saint-Jean.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró que el estudiante haitiano detenido cerca del City College verá cómo un juez de inmigración escucha todos sus argumentos y que recibirá el debido proceso.

Saint-Jean señaló: "Si el debido proceso no es razonable, si es insignificante, entonces no es un debido proceso en absoluto".

Jacob Aere / KPBS Wismick Saint-Jean speaks with other Haitian community members outside the the San Diego Immigration Court downtown, Sep. 10, 2026.

Haití permanece bajo una advertencia de viaje de Nivel 4 —"No viajar"— emitida por el Departamento de Estado debido al "riesgo de delincuencia, secuestro, terrorismo, disturbios y servicios de salud limitados".

El país se encuentra bajo estado de emergencia nacional desde marzo de 2024.

Mientras tanto, en San Diego, KPBS ha informado anteriormente que hay miles de haitianos en el limbo tras haber perdido el TPS.