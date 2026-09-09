Agentes de ICE arrestan a conductor mientras el pasajero huyó hacia San Diego City College

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) arrestaron a un estudiante cerca del San Diego City College el martes por la mañana, según informó la institución educativa.

Alrededor de las 9:30 a. m., agentes de ICE que viajaban en un vehículo sin distintivos oficiales interceptaron un automóvil en la esquina de las calles 16 y C, según Jack Beresford, portavoz de la institución.

El conductor, cuya condición de estudiante del City College fue confirmada, fue arrestado, mientras que un pasajero —también estudiante— huyó hacia el interior del campus, según declaró el presidente del City College, Ricky Shabazz.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) declaró que el conductor, identificado como Renatho Kemsley Casseus, no era estudiante. Señaló que se trataba de un inmigrante haitiano que se encontraba en el país de manera ilegal.

"Durante su detención, intentó huir hacia el campus de una universidad, pero los agentes lo impidieron", afirmó el portavoz en un comunicado a KPBS. "Ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 12 de mayo de 2023 por El Paso, Texas, y fue puesto en libertad dentro del país por la administración Biden".

En junio, la Corte Suprema permitió que la administración Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos y sirios. El programa permite a las personas vivir y trabajar en Estados Unidos cuando las condiciones en sus países de origen les impiden regresar.

El DHS no mencionó al otro estudiante, a quien los agentes del ICE persiguieron hasta el recinto universitario, pero desistieron al darse cuenta de que estaban entrando en un campus universitario. Los agentes regresaron entonces a sus vehículos y se marcharon, dijo Beresford.

"Estamos brindando apoyo al pasajero", dijo Beresford en un comunicado. "Debido a la naturaleza delicada de este asunto, no se compartirán detalles adicionales sobre las personas afectadas".

En un mensaje en video publicado en YouTube, el rector del Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego (SDCCD), Greg Smith, condenó la acción e informó que el ICE ya se ha retirado del campus y de los alrededores.

"Es un incidente muy lamentable", declaró en el video. "Ningún estudiante, empleado o miembro de nuestra comunidad debería sentir temor al acudir a clases, al trabajo o a participar en las numerosas actividades y servicios que ofrecemos".

City College comunicó que el campus permanece abierto y que las clases continúan según lo programado este martes.

Según la legislación de California, la policía del campus y los empleados del distrito universitario tienen prohibido participar, colaborar o coordinar actividades de ejecución de la ley llevadas a cabo por el ICE.

"Esta incursión de las fuerzas del orden resulta perturbadora e inoportuna, además de contravenir los valores fundamentales del SDCCD", declaró Beresford. "La seguridad y el bienestar de los estudiantes y empleados serán siempre la máxima prioridad del distrito, y mantenemos nuestro compromiso de garantizar el acceso a todos los miembros de nuestra comunidad".

La institución informó que está brindando servicios de asesoramiento y asistencia legal a los estudiantes, empleados y cualquier persona afectada por las acciones de ejecución del ICE realizadas este martes.

"Entendemos que esta noticia puede resultar inquietante para los miembros de nuestra comunidad", señaló Cesar Gumapas, responsable de comunicación de la institución, en un correo electrónico dirigido a estudiantes, docentes y personal.

"Su seguridad, así como la de cada estudiante y empleado, sigue siendo nuestra máxima prioridad".