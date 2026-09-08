Dónde celebrar el Mes de la Herencia Hispana

El Mes de Herencia Hispana dura desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Para celebrar, hemos compilado una lista de eventos en San Diego.



Barrio Logan

Barrio Logan "Art Crawl"

🔗 https://ow.ly/1KcV50ZL3mK

📆 Fecha y hora: 12 de septiembre, 12-8 p.m.

📍 Lugar: Barrio Logan

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 Una serie de galerías, exhibiciones, estudios, murales, música, comida y tiendas. Ocurre cada segundo sábado del mes

Balboa Park

Centro Cultural de la Raza

🔗 https://ow.ly/aylF50ZIt0T

📆 Fecha y hora: Cada martes-domingo 12-5pm

📍 Lugar: 2004 Park Blvd, San Diego, CA 92101

🎟️ Costo: $7.00 (La entrada es gratis el primer martes del mes.)

🎶 El Centro Cultural tiene varios de eventos cada mes. También tienen galerías de arte disponibles al público.

Exploradores de Historia

🔗 https://ow.ly/ZmB750ZIsZJ

📆 Fecha y hora: 19 de septiembre 11 a.m. -2 p.m.

📍 Lugar: Centro de Historia San Diego

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 Descubre historia, arte y comunidad por medio de actividades interactivas y exhibiciones para todas las edades en honor de la cultura hispana.



Chula Vista

Otay Ranch Town Center: Celebración del mes de Herencia Hispana

🔗 https://ow.ly/Ma4L50ZL2UW

📆 Fecha y hora: 15 de septiembre 4 p.m.

📍 Lugar: Centro de Rancho Otay

🎟️ Costo: Entrada gratis

🎶 Habrá música, encuentros con personajes temáticos, dulces, premios, pintacaras y actividades para celebrar el mes de herencia hispana.

Noches de Lucha Libre en McDonald's

🔗 https://ow.ly/7QYf50ZL2Fz

📆 Fecha y hora: 25 de septiembre 5 p.m. - 7 p.m.

📍 Lugar: McDonald’s – 1288 Broadway, Chula Vista, CA 91911

🎟️ Costo: Entrada gratis

🎶 McDonalds presenta la emoción de la lucha libre a través de San Diego con una serie de eventos gratis para toda la familia.

Mission Valley

San Diego Wave FC Noche Latina

🔗 https://ow.ly/OAwo50ZIsX8

📆 Fecha y hora: 12 de septiembre 3:30pm

📍 Lugar: Estadio Snapdragon

🎟️ Costo: Desde $18.96

🎶 El equipo de fútbol femenino San Diego Wave celebra la herencia hispana con presentaciones culturales y actividades para la comunidad.

SDFC Noche de Herencia Hispana

🔗 https://ow.ly/9yax50ZL3Ms

📆 Fecha y hora: 13 de septiembre 6 pm

📍 Lugar: Estadio Snapdragon

🎟️ Costo: Desde $31

🎶 El equipo de fútbol masculino San Diego Fútbol Club celebra la herencia hispana con presentaciones culturales y actividades para la comunidad. Van regalar sombreros a los primeros 25,000 fans en llegar al estadio.

Otay Mesa

Noches de Lucha Libre en McDonald's

🔗 https://ow.ly/7QYf50ZL2Fz

📆 Fecha y hora: 19 de septiembre 5 p.m. - 7 p.m.

📍 Lugar: McDonald’s – 4350 Palm Ave, San Diego, CA 92154

🎟️ Costo: Entrada gratis

🎶 McDonalds presenta la emoción de la lucha libre a través de San Diego con una serie de eventos gratis para toda la familia.

San Marcos