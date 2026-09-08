Padres de autor del tiroteo en centro islámico demandan a proveedor de servicios de salud mental por negligencia

La familia de uno de los autores del tiroteo mortal en el Centro Islámico de San Diego ha presentado una demanda contra un centro de salud mental por negligencia y muerte por causas evitables.

"Esto se podía haber evitado. Esto nunca debió haber ocurrido", declaró Norm Finkelstein, abogado de la familia.

Según la demanda civil presentada el 31 de agosto, la familia de Caleb Vázquez, de 18 años, sostiene que Park Mental Health —centro donde él estaba internado— pasó por alto varias señales de alerta, lo que derivó en su propia muerte y en la de tres personas en el Centro Islámico.

"Están destrozados por todo esto", dijo Finkelstein. "Y se sienten fatal tanto por las víctimas del tiroteo como por su propio hijo. Es decir, es algo simplemente trágico".

Según la demanda, el joven de 18 años estaba recibiendo tratamiento en un centro residencial de Park Mental Health por "autismo, TOC (trastorno obsesivo-compulsivo), dismorfia corporal, ansiedad social y depresión grave con episodios psicóticos".

A los pacientes se les permite salir durante el día, pero deben regresar antes del toque de queda. Vázquez no lo hizo; desapareció la noche anterior al tiroteo.

Matt Bowler / KPBS People visit a memorial to Amin Abdullah, Mansour Kaziha and Nadir Awad at the Islamic Center of San Diego Thursday, May 21, 2026.

La demanda alega que, cuatro días antes del tiroteo, su madre recibió una llamada del FBI. El FBI le informó a la madre que su hijo estaba en la dark web conversando sobre el suicidio y tiroteos escolares.

"Él entraba en la dark web y buscaba a personas con una mentalidad similar para participar en tiroteos en mezquitas, sinagogas y escuelas", dijo Finkelstein.

Fue entonces cuando ella se puso en contacto con el terapeuta de su hijo y con Park Mental Health, según la demanda.

"Se suponía que iban a tomar medidas para protegerlo. Él hacía esto mientras estaba allí, mientras vivía en el centro", dijo Finkelstein. "Al parecer, le permitieron conservar su teléfono y lo siguiente que ocurrió fue el tiroteo".

Según la demanda, el adolescente salió del centro residencial de Normal Heights el 17 de mayo —la noche anterior al tiroteo— y, al parecer, fue recogido por el otro pistolero.

"Entonces, por la mañana, el centro llamó a la madre y le preguntó: "¿Lo ha visto?"", relató Finkelstein. "Ella respondió: "¿Qué quiere decir? ¿No saben dónde está?". Y ellos contestaron: "No".

En un comunicado, Park Mental Health afirmó que muchas de las alegaciones de la demanda son incorrectas o no se ajustan a la realidad.

"Si bien es comprensible que sus padres busquen a alguien a quien culpar en este momento de duelo, esta demanda es desacertada, ya que ni Park ni sus empleados son responsables de las acciones del Sr. Vázquez", decía el comunicado. "Solo él y su cómplice son responsables de su conducta y, en última instancia, de su muerte".

Finkelstein señaló que la familia reclama una indemnización económica porque el centro no notificó a las autoridades tan pronto como el paciente desapareció. El FBI lo había identificado como una amenaza, indicó Finkelstein.

"Cuando la madre los llamó y les informó de lo que estaba sucediendo con él... eso era una señal de alerta", afirmó. "Debían haber hecho algo; simplemente le fallaron a él y... lamentablemente, también les fallaron a las personas de la mezquita".

La demanda se presentó el mismo día en que las autoridades anunciaron la detención y la imputación de un joven de 17 años de Carolina del Norte en relación con el tiroteo. Finklestein afirmó que se trató de una coincidencia. Las autoridades no han informado nada a los padres de Vázquez sobre el caso, ya que la investigación sigue en curso, señaló.