Adolescente de Carolina del Norte acusada formalmente en relación con el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego

Una adolescente de Carolina del Norte fue acusada formalmente el lunes en relación con el tiroteo ocurrido en mayo en el Centro Islámico de San Diego. Dos hombres armados abrieron fuego contra el centro y mataron a tres hombres que se encontraban en el exterior, todo ello mientras transmitían el ataque en vivo.

Según el fiscal del condado de Forsyth, Jim O'Neill, Sarah Santiago, de 17 años, fue una de las tres personas que vieron la transmisión en vivo de los atacantes. De acuerdo con la acusación formal, Santiago acordó antes del ataque grabar la transmisión, difundirla y publicar un documento redactado por los agresores. Según el documento, ella cumplió con dichas tareas y además compró un parche con un símbolo de supremacía blanca, el cual envió a uno de los atacantes para que lo luciera durante el ataque.

La adolescente, residente de Winston-Salem, fue detenida por las autoridades la semana pasada y el lunes fue acusada formalmente por un gran jurado de tres cargos de asesinato y un cargo de conspiración.

"La ley en Carolina del Norte es clara. Una persona puede ser culpable de un delito aunque no cometa personalmente ninguno de los actos que lo constituyen", declaró O’Neill durante una conferencia de prensa.

Santiago fue acusado como adulto.

"En este momento puedo confirmar que mi cliente es inocente de todos estos cargos", escribió Alan Doorasamy Sr., abogado de Santiago, en un correo electrónico dirigido a The Associated Press. Señaló que no había recibido pruebas por parte de las autoridades y no ofreció detalles sobre ninguna posible conexión entre Santiago y los agresores.

En un comunicado, el agente especial a cargo Mark Remily, de la oficina del FBI en San Diego, afirmó que la acusación formal envía un mensaje claro.

"En el actual panorama de amenazas, hay personas que pueden creer que pueden incitar o facilitar actos de violencia desde cientos de millas de distancia sin afrontar consecuencias", afirmó Remily. "Este caso demuestra que las fuerzas del orden investigarán a fondo dichas conexiones y exigirán responsabilidades adondequiera que conduzcan las pruebas, incluso cuando haya menores de edad implicados".

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, calificó esto como un paso significativo hacia la justicia.

"Mantenemos nuestro compromiso de agotar todas las líneas de investigación para exigir responsabilidades a cualquier persona que haya podido desempeñar un papel en el tiroteo", declaró Wahl.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) acogió con satisfacción la noticia de la acusación formal.

"Los musulmanes estadounidenses nunca deberían temer que asistir a una mezquita, enviar a sus hijos a una escuela islámica o reunirse con su comunidad los convierta en blanco de la violencia. Elogiamos a las fuerzas del orden por seguir investigando los hechos e instamos a los fiscales a seguir el curso de las pruebas, adondequiera que estas conduzcan", declaró Nihad Awad, director ejecutivo nacional de CAIR.

Sami Koudmani, gerente de operaciones del Centro Islámico, señaló que algunos padres todavía se sienten inquietos por lo ocurrido aquel día; aún están procesando lo sucedido.

"La sensación es distinta cuando hay niños de por medio, a diferencia de cuando se trata solo de la congregación en general o de los miembros de mayor edad", comentó Koudmani. "Así que, ya sabes, definitivamente existe un sentimiento algo diferente en ese aspecto. Pero sí, creo que, en definitiva, todavía estamos procesando la situación y tratando de asimilarla".

El 18 de mayo, dos hombres armados, de 17 y 18 años, se dirigieron en vehículo al Centro Islámico de San Diego. Allí se encontraron con el guardia de seguridad Amin Abdullah y comenzaron a disparar. Abdullah respondió al fuego y resultó muerto. Más tarde, Mansour Kaziha y Nadir Awad fueron asesinados en el exterior de la mezquita mientras los dos atacantes huían.

Ambos también planearon ataques posteriores contra otros dos objetivos: un templo judío y una escuela secundaria de población mayoritariamente negra, según declaró O'Neill. Atribuyó al guardia y a otras víctimas de la mezquita el mérito de haber salvado innumerables vidas.

Los escritos de los atacantes citaban diversas inspiraciones ideológicas de extrema derecha —incluida la noción de que la población blanca está siendo reemplazada por otros grupos— y detallaban sus motivos y objetivos. Dichos escritos contenían retórica de odio hacia los judíos, los musulmanes y el islam, así como hacia la comunidad LGBTQ+, las personas negras, las mujeres y los sectores políticos tanto de izquierda como de derecha.

Indicaron que pretendían acelerar el colapso de la sociedad. Uno de los atacantes escribió que padecía "ciertos problemas de salud mental" y que había sido rechazado por mujeres.

La Policía de San Diego y el FBI investigan el tiroteo como un delito de odio.

Nota del editor: Siguiendo las mejores prácticas del sector, KPBS evitará mencionar los nombres de los sospechosos del tiroteo. Las investigaciones indican que centrar la atención en los autores de tiroteos masivos puede inspirar actos de violencia por imitación y glorificar sus acciones. KPBS centrará su cobertura en las víctimas, los supervivientes y la comunidad.