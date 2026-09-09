El calor récord aún no termina en el condado de San Diego

La lluvia y la nubosidad asociadas a la tormenta tropical Marie mantuvieron temperaturas algo frescas en muchas zonas del sur de California durante el fin de semana festivo. Sin embargo, esto no ocurrió en el condado de San Diego.

"Se produjo una especie de efecto de enfriamiento por evaporación debido a la lluvia que estaba cayendo", explicó Casey Oswant, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. "Pero, lamentablemente, ese fenómeno pasó justo por encima de San Diego, así que no nos beneficiamos de él; simplemente tuvimos que soportar la humedad y unas temperaturas nocturnas elevadas".

Algunas zonas del condado registraron temperaturas casi 20 grados por encima de lo habitual durante el Día del Trabajo, según el servicio meteorológico.

"El Aeropuerto Internacional de San Diego alcanzó los 95 grados Fahrenheit; el puerto de Oceanside, los 93; y Vista, los 102. Fueron temperaturas de récord", señaló Oswant.

Se espera que continúe el clima caluroso esta semana. El servicio meteorológico ha emitido una advertencia de calor extremo vigente hasta la noche del miércoles y un aviso de calor hasta la noche del jueves para el condado.

Las temperaturas sofocantes están condicionando cómo y dónde se refresca la gente.

El martes, Julia Vasquez, una niñera de Imperial Beach, visitó una nueva zona de juegos acuáticos en National City con el niño pequeño que cuida. Este lugar se ha convertido en uno de sus favoritos este verano, ya que la playa de su ciudad ha permanecido cerrada debido a las aguas residuales que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México y llegan hasta las costas de Coronado.

"Tenemos que salir de nuestra zona para ir a otros lugares y encontrar, ya sabes, aire y agua limpios", dijo Vasquez.

La situación también está afectando las actividades recreativas de los estudiantes. En la escuela primaria Pence, en South Bay, esto implica cambiar el tiempo de recreo al aire libre por descansos más breves en el interior; a esto se le conoce como horario para días de lluvia.

"Parece que hace calor durante mucho más tiempo", dijo Maria Preciado, directora de la Escuela Primaria Pence. "No recuerdo haber tenido nunca tantos horarios de "día lluvioso" en verano como los que he tenido este año".

Oswant señaló que se esperan temperaturas más frescas para este fin de semana.

Para octubre, los meteorólogos prevén que los vientos de Santa Ana traigan más días de clima cálido, pero más seco.