Puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa suspenderán el tráfico brevemente para conmemorar el 11 de septiembre

La Oficina de Campo de San Diego de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó a los automovilistas sobre una breve pausa en las operaciones de tráfico en dirección norte en los puertos de entrada terrestres este viernes por la mañana, con motivo de la conmemoración del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

La interrupción temporal afectará a los puertos de entrada de San Ysidro, Otay Mesa y Calexico West. Según la agencia, el viernes a las 5:46 a. m., la CBP detendrá brevemente todo el tráfico en dirección norte en estos puertos de entrada terrestres para llevar a cabo la ceremonia anual de conmemoración del 11 de septiembre.

Dicha hora coincide con el momento en que el primero de los dos aviones impactó contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

Durante este lapso, el personal de la CBP guardará un minuto de silencio para recordar a quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001 y honrar el servicio y el sacrificio de los equipos de primera respuesta, las fuerzas del orden, los miembros de las fuerzas armadas y todas las personas afectadas por los ataques.

Las operaciones de tráfico habituales se reanudarán inmediatamente después de la breve ceremonia. La CBP recomendó a los viajeros planificar su trayecto teniendo en cuenta esta breve demora. Los viajeros pueden consultar los tiempos de espera en el sitio web de la CBP (Border Wait Times) o descargando la aplicación móvil correspondiente; la CBP actualiza esta información cada hora.