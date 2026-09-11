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Arts & Culture

Dónde celebrar la independencia de México con 'El Grito'

Por Marielena Castellanos / South Bay Engagement Producer
Publicado en September 11, 2026 at 3:20 PM PDT
Dos bailarines de danza folclórica mexicana—una mujer y un hombre—en el escenario de Memorial Park durante la celebración del Día de la Independencia de México de Chula Vista, el domingo 14 de septiembre de 2025.
Marielena Castellanos / KPBS
Dos bailarines de danza folclórica mexicana—una mujer y un hombre—en el escenario de Memorial Park durante la celebración del Día de la Independencia de México de Chula Vista, el domingo 14 de septiembre de 2025.

Se acercan las fiestas patrias de varios países latinoamericanos este mes. 🇲🇽 En México, el próximo 16 de septiembre celebramos el Día de la Independencia. ¿Quieres vivir el ¡Grito! en todo su esplendor? 🎉Aquí te dejamos algunas opciones para celebrar en la región:

Balboa Park

🇲🇽 Nombre del evento: AXIS: Celebración del Día de la Independencia de México

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🔗https://ow.ly/eCYV50ZFX6c

📆 Fecha y hora: Sábado, 12 de septiembre, 11:00 a.m. - 1:30 p.m.

📍 Lugar: Copley Plaza en The Old Globe, Balboa Park

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 Disfruta de música regional en vivo, presentaciones de danzas tradicionales y actividades culturales comunitarias.

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Chula Vista

🇲🇽 Nombre del evento: Celebración Anual del Grito de Chula Vista

🔗https://ow.ly/GVaj50ZFX6u

📆 Fecha y hora: Domingo, 13 de septiembre, 4:00 p.m. - 8:00 p.m.

📍 Lugar: Memorial Park, 373 Park Way, Chula Vista

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 Disfruta de música tradicional mexicana en vivo, presentaciones culturales, deliciosos alimentos y bebidas, y de la tradicional ceremonia de “El Grito” para cerrar la Celebración.

Tijuana

🇲🇽 Nombre del evento: La tradicional ceremonia del Grito de Independencia

🔗https://ow.ly/A5Fy50ZItAR

📆 Fecha y hora: Martes, 15 de septiembre

📍 Lugar: Glorieta Miguel Hidalgo, frente al Palacio Municipal, Zona Río, Tijuana, Baja California

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 El evento contará con una programación de presentaciones artísticas y un concierto gratuito de Ernesto Solano, “La Voz Original y su Maguey” y también habrá puestos de alimentos y sanitarios para los asistentes. El acceso será a partir de las 4:00 p.m. Las actividades comenzarán a las 6:00 p.m., seguidas de una transmisión en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará el Grito de Independencia.

Old Town

🇲🇽 Nombre del evento: Celebra el Día de la Independencia de México (Fiestas Patrias)

🔗https://ow.ly/VN8k50ZFX6x

📆 Fecha y hora: Miércoles, 16 de septiembre (todo el día)

📍 Lugar: Old Town San Diego State Historic Park, San Diego Ave & Twiggs St, San Diego, CA 92110

🎟️ Costo: Entrada gratuita (se pueden aplicar tarifas para algunas degustaciones de comida).

🎶 Disfruta de una celebración vibrante y familiar, con música de mariachi en vivo, danzas folclóricas tradicionales, desfiles con vestimenta histórica del siglo XIX, manualidades culturales como cascarones y flores de papel, y una variedad de comida local de la comunidad.

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Arts & Culture Latinx
Marielena Castellanos
Marielena Castellanos is the South Bay engagement producer at KPBS. She expands the station’s community engagement and outreach efforts in that region to deepen KPBS News' connection with the South Bay communities.
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