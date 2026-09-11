Dónde celebrar la independencia de México con 'El Grito'

Se acercan las fiestas patrias de varios países latinoamericanos este mes. 🇲🇽 En México, el próximo 16 de septiembre celebramos el Día de la Independencia. ¿Quieres vivir el ¡Grito! en todo su esplendor? 🎉Aquí te dejamos algunas opciones para celebrar en la región:

Balboa Park

🇲🇽 Nombre del evento: AXIS: Celebración del Día de la Independencia de México

🔗https://ow.ly/eCYV50ZFX6c

📆 Fecha y hora: Sábado, 12 de septiembre, 11:00 a.m. - 1:30 p.m.

📍 Lugar: Copley Plaza en The Old Globe, Balboa Park

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 Disfruta de música regional en vivo, presentaciones de danzas tradicionales y actividades culturales comunitarias.

Chula Vista

🇲🇽 Nombre del evento: Celebración Anual del Grito de Chula Vista

🔗https://ow.ly/GVaj50ZFX6u

📆 Fecha y hora: Domingo, 13 de septiembre, 4:00 p.m. - 8:00 p.m.

📍 Lugar: Memorial Park, 373 Park Way, Chula Vista

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 Disfruta de música tradicional mexicana en vivo, presentaciones culturales, deliciosos alimentos y bebidas, y de la tradicional ceremonia de “El Grito” para cerrar la Celebración.

Tijuana

🇲🇽 Nombre del evento: La tradicional ceremonia del Grito de Independencia

🔗https://ow.ly/A5Fy50ZItAR

📆 Fecha y hora: Martes, 15 de septiembre

📍 Lugar: Glorieta Miguel Hidalgo, frente al Palacio Municipal, Zona Río, Tijuana, Baja California

🎟️ Costo: Entrada gratuita

🎶 El evento contará con una programación de presentaciones artísticas y un concierto gratuito de Ernesto Solano, “La Voz Original y su Maguey” y también habrá puestos de alimentos y sanitarios para los asistentes. El acceso será a partir de las 4:00 p.m. Las actividades comenzarán a las 6:00 p.m., seguidas de una transmisión en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará el Grito de Independencia.

Old Town

🇲🇽 Nombre del evento: Celebra el Día de la Independencia de México (Fiestas Patrias)

🔗https://ow.ly/VN8k50ZFX6x

📆 Fecha y hora: Miércoles, 16 de septiembre (todo el día)

📍 Lugar: Old Town San Diego State Historic Park, San Diego Ave & Twiggs St, San Diego, CA 92110

🎟️ Costo: Entrada gratuita (se pueden aplicar tarifas para algunas degustaciones de comida).

🎶 Disfruta de una celebración vibrante y familiar, con música de mariachi en vivo, danzas folclóricas tradicionales, desfiles con vestimenta histórica del siglo XIX, manualidades culturales como cascarones y flores de papel, y una variedad de comida local de la comunidad.