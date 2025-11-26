Autoridades de salud instan a los sandieguinos a vacunarse antes de las fiestas

Nota: Puedes activar el audio en español en la configuración del video

El número de personas que están recibiendo las vacunas contra la gripe y el COVID-19 en el condado de San Diego está muy por debajo de lo que las autoridades de salud esperaban para esta etapa de la temporada. Solo 1 de cada 5 residentes elegibles se ha puesto la vacuna contra la gripe hasta la semana pasada, según informó el Condado. Y aún menos —menos de 1 de cada 10— han recibido la vacuna actualizada contra el COVID-19.

Al mismo tiempo, los casos de gripe han ido aumentando desde el mes pasado: de alrededor de 60 casos por semana a principios de octubre a unos 160 en la semana que terminó el 15 de noviembre, según datos del Condado.

El especialista en enfermedades infecciosas de UC San Diego, el doctor Davey Smith, ha estado monitoreando la actividad de la gripe en otros países. Si los patrones de gripe alrededor del mundo son un indicio de lo que podría ocurrir aquí, “va a ser un año bastante malo”, dijo.

“Japón ya ha registrado más muertes por gripe que el año pasado. Las tasas en el Reino Unido están aumentando más rápido que lo que vimos el año pasado e incluso el anterior”, explicó Smith.

Pero no tiene por qué ser así: la vacuna de este año protege contra la cepa de gripe que circula actualmente, añadió.

“No dejen pasar la oportunidad de ponerse la vacuna contra la gripe este año porque creo que va a ser una temporada difícil”, dijo. “Y recuerden que la vacuna no evita por completo que te contagies, pero sí te protege de morir o terminar hospitalizado por el virus.”

Se espera que la temporada de gripe en San Diego se intensifique en enero o febrero, pero con las reuniones que comienzan esta semana, Smith dijo que ahora es el momento de protegerse.

