Autoridades piden a residentes de San Diego prepararse para otra tormenta durante las fiestas

Los líderes de San Diego pidieron este martes a los residentes prepararse para la segunda tormenta invernal en dos semanas, la cual traerá lluvias a la región desde el miércoles y durante todo el fin de semana.

Además, se espera que entre el jueves y el domingo se presenten mareas extremadamente altas, conocidas como "king tides" (mareas vivas).

Durante la tormenta de la semana pasada —que dejó entre 10 y 16 milímetros (0.4 a 0.65 pulgadas) de lluvia en las zonas costeras— las cuadrillas de la ciudad atendieron más de 250 incidentes, incluyendo 151 reportes de árboles y ramas caídas. Por seguridad, se recomienda no estacionarse debajo de los árboles antes o durante la tormenta.

"Nuestros equipos están comprometidos a que la ciudad siga funcionando y a atender las necesidades de quienes dependen de nosotros, ya sea con mantenimiento, inspecciones o planes de respuesta coordinados", comentó Amanda Parra, subdirectora del Departamento de Aguas Pluviales.

Durante las lluvias, las cuadrillas de la "Patrulla de Tormentas" estarán vigilando toda la ciudad para atender inundaciones repentinas o caída de árboles. Los ciudadanos pueden reportar estos incidentes de dos formas:

App: Utilizando la aplicación Get It Done.

Utilizando la aplicación Get It Done. Teléfono: Llamando al 619-527-7500.

Llamando al 619-527-7500. Emergencias: Si se trata de una situación de riesgo vital, llame al 911.

El personal de la ciudad está limpiando alcantarillas y rejillas donde suele acumularse basura, además de barrer las calles. Se vigilarán más de 46,000 alcantarillas y se pondrá especial atención en los canales del área de Chollas Creek, que sufrió graves inundaciones en enero de 2024.

Los residentes pueden reducir el riesgo de inundaciones cerca de sus hogares y propiedades siguiendo unos sencillos pasos:

Barrer y recoger basura, hojas, restos de césped y otros desechos que se acumulan alrededor de los desagües pluviales y las cunetas cerca del hogar.

Mantener las tapas bien cerradas en los botes de basura y reciclaje al sacarlos a la calle para su recolección. Coloque cada bote a una distancia de 2 a 3 pies (60 a 90 cm) de la acera para no impedir el flujo del agua de lluvia.

Apagar el riego para ahorrar agua y minimizar el escurrimiento.

No abrir ni levantar las tapas de las alcantarillas en caso de inundaciones en las calles.

La ciudad pidió que las personas no intenten conducir, andar en bicicleta o caminar a través de aguas de inundación.

Los costales de arena también están disponibles en cantidades limitadas y pueden recogerse en 11 centros recreativos ubicados céntricamente en cada distrito del Concejo Municipal. Los costales están limitados a 10 bolsas por hogar o negocio de la ciudad de San Diego, pero no se proporciona la arena.

Los costales de arena están disponibles durante el horario de atención de los centros recreativos en:

Distrito del Consejo 1 - Pacific Beach Recreation Center, 1405 Diamond St.

Distrito del Consejo 2 (interior) - North Clairemont Recreation Center, 4421 Bannock Ave.

Distrito del Consejo 2 (costero) - Robb Field Athletic Area, 2525 Bacon St.

Distrito del Consejo 3 - Golden Hill Recreation Center, 2600 Golf Course Drive.

Distrito del Consejo 4 - Martin Luther King Jr. Recreation Center, 6401 Skyline Drive.

Distrito del Consejo 5 - Scripps Ranch Recreation Center, 11454 Blue Cypress Drive.

Distrito del Consejo 6 - Standley Recreation Center, 3585 Governor Drive.

Distrito del Consejo 7 - Allied Gardens Recreation Center, 5155 Greenbrier Ave.

Distrito del Consejo 8 - Silver Wing Recreation Center, 3737 Arey Drive.

Distrito del Consejo 8 - Southcrest Recreation Center, 4149 Newton Ave.

Distrito del Consejo 9 - City Heights Recreation Center, 4380 Landis St.

La ciudad también está tomando medidas para fortalecer los refugios para personas sin hogar con costales de arena y cuenta con planes de contingencia en caso de inundaciones.

