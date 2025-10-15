Cómo los demócratas de San Diego están usando la Propuesta 50 para atraer a nuevos votantes.

El noreste del condado de San Diego se está convirtiendo en un campo de batalla en la lucha nacional por los distritos congresionales y el control de la Cámara de Representantes. Ya se enviaron las boletas para una elección especial que podría modificar varios distritos en California y darle ventaja a los demócratas.

El gobernador Gavin Newsom dijo que esta elección especial es una respuesta a la decisión de los republicanos de Texas de redibujar su mapa congresional para debilitar los puestos demócratas.

En el condado de San Diego, cuatro de los cinco distritos congresionales están en manos de demócratas. Pero en la zona noreste del condado, más rural, los republicanos mantienen una racha ganadora que ha durado más de dos décadas.

El republicano Darrell Issa ocupa el puesto del distrito 48 de California y ha representado el área a lo largo de varios ciclos de redistribución de distritos.

Si la Proposición 50 se aprueba en noviembre, el distrito de Issa cambiaría. Y mucho. Pasaría de tener una ventaja de dos dígitos para los republicanos a una ventaja de 10 puntos para los demócratas.

Pero los activistas del Partido Demócrata dicen que el distrito ya tiene más votantes con inclinaciones liberales de lo que los propios residentes podrían imaginar.

“Cuando la gente se da cuenta de que en realidad tiene vecinos demócratas o con ideas similares, se sorprenden”, dijo Andi McNew, quien está haciendo campaña por la Proposición 50. “Porque mientras los simpatizantes de MAGA son muy ruidosos con sus banderas y todo eso, eso hace que los demócratas se sientan asustados. Pero no deberían tener miedo.”

McNew dijo que esta percepción lleva a la gente —y al propio Partido Demócrata— a descartar estas áreas como “rojas” y a no invertir en promover el voto. Pero como la Proposición 50 es un referéndum estatal, cada voto cuenta.

“Por eso da tristeza ver que los demócratas se rinden en estas zonas y ni siquiera se postulan para los cargos locales, porque podemos ganarlos”, dijo McNew. “Y sé que podemos ganarlos porque ya lo he hecho.”

Jake Gotta Andi McNew with the San Diego County Democratic Party knocks on doors in Poway support of Prop 50.

Para la Proposición 50, el Partido Demócrata del Condado de San Diego está invirtiendo recursos en todo el condado. Su nuevo presidente, Will Rodriguez-Kennedy, dijo que esto forma parte de un esfuerzo por llegar a “todos, en todas partes, al mismo tiempo”.

“El objetivo es asegurarnos de tener una movilización en todo el condado”, dijo Rodriguez-Kennedy. “Desde Fallbrook hasta South Bay, estamos entrando de lleno en las comunidades.”

Rodriguez-Kennedy añadió que el partido está ampliando sus esfuerzos para llegar a votantes que hablan diferentes idiomas. Dijo que los activistas en el terreno han pedido materiales en español, y que los están distribuyendo para apoyar la Proposición 50.

Julie Martinez es una de esas activistas. Ella es voluntaria del Club Demócrata de Fallbrook.

“El 50 por ciento de nuestra base demócrata aquí en Fallbrook es de origen hispano o indígena”, dijo Martinez. “Así que, quizás en el pasado, sus necesidades, sus deseos y sus voces no fueron escuchados. Pero el Club Demócrata de Fallbrook está trabajando para cambiar eso.”

En un evento para promover el voto en Fallbrook, Rodriguez-Kennedy habló sobre la importancia de ofrecer materiales en diferentes idiomas según las comunidades.

“Eso les demuestra a esos votantes que realmente estamos pensando en ellos”, dijo Rodriguez-Kennedy. “No se trata de llegar con nuestros folletos en inglés y que simplemente estén ahí; estamos haciendo un esfuerzo intencional por acercarnos a ellos.”

Jake Gotta Spanish language door hangers in support of Prop 50

Martinez dijo que eso ha marcado una gran diferencia.

“Recibimos muchos agradecimientos”, contó. “Hay personas que nos dicen que en los más de 20 años que llevan viviendo en esta comunidad, nunca nadie les había dado información electoral en su idioma natal, el español. Así que para mí eso es un gran logro.”

Cuando se decida la Proposición 50, podría darle a los demócratas una ventaja en lugares que históricamente han sido bastiones republicanos. Pero por ahora, en el condado de San Diego, ya está cambiando el panorama para los activistas locales y los líderes del partido, que están encontrando apoyo en lugares inesperados.

Y demuestra que ningún lugar es tan rojo o tan azul como podría parecer.

