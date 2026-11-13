¿Cuál es el futuro de la pena de muerte en California tras los indultos de Newsom?

Para cuando el gobernador Gavin Newsom perdonó la vida a más de 500 presos condenados a muerte la semana pasada, en el mayor acto de clemencia masiva del país, la pena capital ya se había convertido en algo secundario en California.

El estado no ha ejecutado a nadie desde 2006. Newsom garantizó que eso no cambiaría cuando decretó una moratoria sobre la práctica poco después de asumir el cargo en 2019. Posteriormente, desmanteló la cámara de ejecución de la prisión estatal de San Quentin y trasladó a los presos condenados a muerte a otros centros penitenciarios del estado.

De las 548 personas cuyas sentencias solicitó conmutar la semana pasada, la gran mayoría estaban a la espera de que se les asignaran abogados para apelaciones y recursos. Tan solo 45 se enfrentaban a una ejecución inminente si se levantaba la moratoria, aunque esto era improbable dado que el sucesor de Newsom, el gobernador electo Xavier Becerra, había declarado que tampoco ejecutaría a nadie durante su mandato.

E incluso antes de que Newsom actuara, un caso pendiente en un tribunal de California, que argumenta que la pena de muerte se aplica de una manera tan sesgada racialmente que es inconstitucional, podría poner fin a la imposición de sentencias de muerte de forma indefinida.

En 2016, los votantes manifestaron su deseo de mantener la pena de muerte vigente al aprobar una medida electoral para acelerar las ejecuciones y rechazar otra para abolirla. Los opositores a la pena de muerte creen que no tendrán que emprender de inmediato otra campaña para abolirla si ganan el caso judicial.

Sin embargo, persiste una situación contradictoria: al igual que en aproximadamente la mitad de los estados de EE. UU. UU., California aún contempla la pena de muerte. Además, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, permite la pena capital en circunstancias más amplias que cualquier otro estado. Estas incluyen el asesinato de un agente de policía, un fiscal o cualquier otro funcionario público, así como los asesinatos relacionados con actividades de pandillas o lucro económico.

Los fiscales locales han prometido seguir aplicando la pena de muerte cuando se les permita, lo que significa que es probable que el estado continúe enviando lentamente a los acusados al corredor de la muerte, incluso si la Corte Suprema aprueba todas las conmutaciones de Newsom.

“Creo que, a todos los efectos, la pena de muerte ha sido abolida en California y nadie volverá a ser ejecutado”, declaró Michael Romano, director del Proyecto Tres Delitos en la Facultad de Derecho de Stanford, quien preside un comité estatal para la revisión de las sentencias penales. “La energía, la atención y los recursos económicos destinados a la reforma de la justicia penal se han redirigido hacia otros ámbitos”.

Romano predijo que los defensores centrarán su atención en cuestiones como la restricción del aislamiento en cárceles y prisiones y la modificación del sistema de fianza en efectivo.

No está claro cuál es la postura de los votantes californianos, pero en una encuesta nacional de Gallup realizada en octubre tras una ejecución fallida en Tennessee, el apoyo estadounidense a la pena capital cayóligeramente por debajo de la mayoría por primera vez en 55 años.

Estas importantes conmutaciones de penas ponen de manifiesto lo mucho que ha avanzado California en tres décadas, pasando de tener las leyes contra el crimen más severas del país a, bajo el mandato de Newsom, experimentar con un enfoque nórdico centrado en la rehabilitación y en preparar a la mayoría de los delincuentes para su reinserción en la sociedad.

A pesar de su voto a favor de la pena de muerte en 2016, los californianos también han aprobado desde 2012 medidas electorales para reducir las condenas penales. La Legislatura ha aprobado varias leyes que permiten a los presos nuevas oportunidades de libertad condicional, y la Junta Estatal de Audiencias de Libertad Condicional permitió a principios de este año que algunos presos que cumplían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tuvieran la oportunidad de que se revisara su sentencia, lo que motivó una demanda por parte de grupos policiales.

Incluso la Proposición 36, la medida más estricta contra el crimen que los votantes aprobaron abrumadoramente en 2024, se centró en exigir que los acusados en casos relacionados con drogas y robos se sometieran a tratamiento en lugar de ir directamente a la cárcel. Los resultados han sido desiguales , y pocos acusados han recibido los tratamientos obligatorios, según ha constatado CalMatters.

“No se trataba de ‘Encarcelar a la gente’”, dijo Romano. “Se trataba de ‘Vamos a ofrecer rehabilitación a estas personas’”.

Para el fiscal de distrito del condado de San Bernardino, Jason Anderson, eso “no cambia el hecho de que la ley todavía permite solicitar la pena de muerte”.

Anderson, quien se opuso a las conmutaciones de Newsom, es uno de varios fiscales de distrito que han dicho que seguirán presionando para que se apliquen las sentencias de muerte cuando sea apropiado, incluso en los condados de Los Ángeles, Riverside y Orange.

Según Anderson, él analiza la probabilidad de que no se lleve a cabo una ejecución con las familias de las víctimas de asesinato al decidir si se solicita la pena de muerte, pero la moratoria no lo disuade. Tampoco, señaló, ha disuadido a los jurados que recomiendan la sentencia.

“Todo lo demás es un argumento secundario”, dijo, refiriéndose al largo proceso de apelaciones y a la escasa probabilidad de una ejecución.

Desde la moratoria de Newsom, la oficina de Anderson ha conseguido condenas a muerte contra cinco hombres.

Otro caso está en camino. Louis Gabriel Lucero, de Victorville, se declaró culpable este año del asesinato de su novia y sus dos hijos en 2020. El mes pasado, un jurado recomendó la pena de muerte y el próximo mes un juez decidirá si la impone o una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si es condenado a muerte, Lucero sería uno de los primeros en ser enviado al corredor de la muerte tras la clemencia.

De los 40 presos condenados del condado de San Bernardino, a nueve les conmutaron automáticamente la pena por decisión de Newsom; el Tribunal Supremo estatal deberá revisar las de otros 31 que tenían más de una condena por delito grave. Anderson ha presentado una moción para que se hagan públicos sus antecedentes penales, de modo que los detalles de sus crímenes y lo que él denominó su “naturaleza reincidente” se conozcan mientras el tribunal examina las peticiones de Newsom.

La Fundación Legal de Justicia Penal, que se opone a las conmutaciones de penas, ha presentado mociones similares. Los defensores públicos estatales y los defensores contra la pena de muerte también han presentado escritos en apoyo de las conmutaciones.

Anderson afirmó que, si bien respeta las diferencias de opinión sobre la pena capital, discrepaba profundamente de las conmutaciones masivas de Newsom, y que el gobernador debería haber considerado cada caso individualmente y que, si su objetivo era acabar con la pena de muerte, tiene “suficiente poder, prestigio y astucia política para someter otra propuesta a votación”.

“Existe una ley vigente que, en esencia, ha sido anulada por una sola persona”, afirmó.

Newsom dijo, en una carta abierta a los californianos la semana pasada explicando su decisión, que no quería crear dos categorías de víctimas de asesinato en las que algunos perpetradores merecieran morir por sus crímenes y otros no.

“Consideré detenidamente las diferentes categorías de delitos capitales y las características de los delincuentes”, escribió. “Sin embargo, al hablar con las víctimas de estos delitos, he aprendido que cada una experimenta su pérdida como la peor de las peores”.

Martin do Nascimento / CalMatters Gov. Gavin Newsom speaks at San Quentin State Prison and announces plans to transform the facility to focus on training and rehabilitation during a visit on March 17, 2023.

En lugar de proponer otra medida electoral, los opositores a la pena de muerte esperan que un tribunal estatal la declare inconstitucional en un caso presentado por la NAACP, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Oficina del Defensor Público Estatal.

En una novedosa impugnación de la pena de muerte, los demandantes argumentan que las condenas a muerte en California se aplican de forma generalizada con marcadas disparidades raciales, lo que viola las protecciones constitucionales estatales contra la discriminación. Afirman que cuatro décadas de datos sobre sentencias demuestran que los acusados negros tienen hasta 8.7 veces más probabilidades de recibir la pena de muerte que otros acusados en casos de asesinato. Los acusados tienen 8.8 veces más probabilidades de recibir la pena de muerte en casos con una víctima blanca que en casos con una víctima no blanca. El Tribunal Supremo estatal autorizó que el caso siguiera adelante en agosto; un tribunal del condado de Sacramento está ahora escuchando las pruebas.

Los demandantes solicitan una orden judicial que prohíba a los condados imponer la pena de muerte. Si prevalecen, la pena capital permanecería en la legislación estatal, según Avi Frey, subdirector de derecho penal de la ACLU del Norte de California, pero “cualquier condado que intente iniciar un proceso por pena capital primero deberá demostrar que ha corregido” cualquier desigualdad racial.

Natasha Minsker, de la Coalición contra la Pena de Muerte de California, declaró que ahora abogará para que fiscales como Anderson dejen de solicitar la pena capital. Según Minsker, los condados de San Bernardino y Riverside se encuentran entre los diez condados que más solicitan la pena de muerte en el país.

“La realidad es que la mayoría de los fiscales de distrito en California entienden que la pena de muerte es un fracaso”, dijo. “Ahí es donde estamos centrando nuestra atención, en aquellos condados que son casos atípicos”.

Tinisch Hollins es víctima de un delito y directora ejecutiva de Californians for Safety and Justice, una organización que aboga por que los fondos estatales que actualmente se destinan al encarcelamiento se utilicen en programas de prevención del delito.

Según ella, las conmutaciones ofrecen una conclusión al debate sobre la pena de muerte, lo que, espera, permitirá a los legisladores avanzar hacia otros cambios en el sistema de justicia penal. Desea que el estado amplíe los servicios de apoyo a las víctimas, como la asistencia económica y los servicios de salud mental para los sobrevivientes de violencia, y que considere más programas que permitan a los presos interactuar con las víctimas de delitos como parte de su rehabilitación. Además, señaló que incluso aquellos presos cuyos crímenes eran punibles con la pena de muerte influyen en la rehabilitación de otros al interactuar con ellos.

“Su destino ya está sellado”, dijo refiriéndose a aquellos cuyas sentencias fueron conmutadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. “Incluso para quienes han cometido los delitos más graves y para quienes quizás nunca tengan la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, ¿qué queremos que suceda durante su condena? ¿En qué queremos invertir nuestro dinero para garantizar, en última instancia, nuestra seguridad futura?”