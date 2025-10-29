El cierre del gobierno podría dejar a cientos de miles de personas con hambre en San Diego

Mientras continúa el cierre del gobierno, el gobernador Gavin Newsom anunció el miércoles que desplegará a la Guardia Nacional y destinará millones de dólares para apoyar a los bancos de alimentos. Es una medida que, según organizaciones locales de asistencia alimentaria, responde a una crisis que ya está en desarrollo.

El anuncio del gobernador se produjo días después de que el Departamento de Servicios Sociales del estado advirtiera a los condados que las personas que reciben CalFresh podrían no obtener sus beneficios en noviembre si el cierre del gobierno continúa después del jueves. CalFresh es la versión de California del programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Alrededor de 395,000 personas en el condado de San Diego reciben beneficios de CalFresh.

“Cuando desaparezcan esos beneficios, habrá más de 400,000 personas adicionales dependiendo de la red de ayuda alimentaria”, dijo Robert Kamensky, director ejecutivo de Feeding San Diego.

Kamensky explicó que los programas locales de asistencia alimentaria pueden cubrir solo una comida por cada nueve que cubre CalFresh, lo que hace imposible que las agencias locales puedan llenar ese vacío.

Las organizaciones locales de asistencia alimentaria no pueden hacerlo solas, señaló Casey Castillo, director ejecutivo del San Diego Food Bank.

“Esto va a requerir filantropía, va a requerir la participación de empresas, líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro”, dijo. “Realmente va a requerir que todos trabajemos juntos. Pero va a ser una tarea difícil”.

Castillo agregó que el banco de alimentos está utilizando $500,000 de sus reservas para cubrir temporalmente el aumento en la demanda.

Cora Webber recibió el martes una notificación del condado sobre la posible interrupción. Ella recibe $112 de CalFresh cada mes.

“Ahí se va todo: mis comidas del próximo mes, mis planes para el Día de Acción de Gracias”, dijo Webber. “Todo se viene abajo ahora porque no tengo dinero para comprar comida para mí.”

Además del despliegue de la Guardia Nacional, Newsom también liberó $80 millones en fondos de CalFood para los bancos de alimentos, anticipándose al aumento en la demanda.

“Lo que hizo el gobernador fue adelantar esos fondos para que podamos usarlos ahora y responder al incremento en la demanda”, explicó Castillo.

Dijo que la Guardia Nacional ayudará a clasificar y empacar alimentos en el almacén del banco, tal como lo hizo durante la pandemia de COVID-19.

Tanto el San Diego Food Bank como Feeding San Diego informaron que han visto un aumento en la demanda de trabajadores federales y familias militares.

“Últimamente, miembros del Cuerpo de Marines en Camp Pendleton nos han pedido que realicemos distribuciones de alimentos discretas”, comentó Kamensky.

En el caso de Webber, el personal de Feeding San Diego la está ayudando a conectarse con otras redes de distribución de alimentos.

