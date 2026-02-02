El fin de la comida accesible en restaurantes del condado de San Diego

A simple vista

El costo de comer en restaurantes en el condado de San Diego ha aumentado de manera considerable en los últimos cinco años. La industria restaurantera asegura que ha tenido que subir los precios del menú para compensar el aumento en los costos laborales y de los alimentos. Con este encarecimiento, algunos residentes de San Diego dicen que están dejando de ir a restaurantes, mientras que otros buscan lugares más económicos para comer fuera de casa.

Panorama general

Salir a comer con familia o amigos no solo es una buena forma de convivir; también puede ser una manera de conocer una comunidad y apoyar a los restaurantes locales.

Pero comer fuera puede empezar a sentirse más como un lujo cuando el costo afecta el presupuesto. La inflación ha obligado a los restaurantes a subir de manera significativa sus precios en el condado de San Diego y en todo el país en los últimos años. El aumento ha sido especialmente marcado desde la pandemia de COVID-19.

En esta historia de Price of San Diego, analizamos qué está provocando el alza en los costos de comer en restaurantes y cómo se están adaptando los residentes locales.

El impacto en el bolsillo

San Diego cerró 2025 con la segunda inflación general más alta de Estados Unidos entre las principales áreas metropolitanas. En particular, el índice de “precios de alimentos consumidos fuera del hogar” aumentó 2.9 % desde noviembre de 2024.

Los datos de “precios de alimentos fuera del hogar” incluyen compras en restaurantes, cafeterías y máquinas expendedoras.

Aunque el aumento de 2025 puede no parecer tan alto, se suma a una tendencia de incrementos importantes en los costos de los restaurantes de la región durante los últimos cinco años. En 2024, el costo de comer en un restaurante se disparó 11.7 %. En 2023, subió 4 %. El último año en que el costo de comer fuera en San Diego disminuyó fue en el 2022.

En 2021 hubo un aumento de más del 10 %, y en 2020 los precios de los alimentos consumidos fuera del hogar subieron más de 4 %.

El desgloce

Todos estos datos muestran que comer en restaurantes del condado se ha vuelto mucho más caro en los últimos cinco años. Si se suman estas cifras, el aumento supera el 30 % en ese periodo en la región de San Diego. Por ejemplo, si una hamburguesa con queso costaba 10 dólares en 2020, hoy cuesta alrededor de 13 dólares — como la que ahora se vende en Hodad’s.

¿A qué se debe esto? De acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes, los costos de alimentos y mano de obra para un restaurante promedio han aumentado 35 % en los últimos cinco años.

A nivel local, el aumento en las rentas comerciales durante ese mismo periodo también ha reducido los márgenes de ganancia.

La Asociación Nacional de Restaurantes señala que la única forma en que la mayoría de los operadores puede cubrir estos mayores costos es aumentando los precios del menú.

En cifras

El dinero ya no rinde como antes, y lo hace más rápido que en las últimas décadas.

A nivel nacional, la calculadora de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. muestra que 100,000 dólares en noviembre de 2025 tienen el mismo poder adquisitivo que unos 80,000 dólares en 2020, una pérdida cercana a 20,000 dólares en solo cinco años. Antes de 2020, se necesitaron 13 años —hasta remontarse a 2007— para que se diera una caída similar en el poder de compra.

¿Cómo se están adaptando los San Dieguinos?

Aunque comer fuera es caro y algunos residentes de San Diego dicen que ahora van menos a restaurantes, otros han estado compartiendo en Reddit cuáles son las mejores comidas en relación calidad-precio.

Entre los restaurantes y opciones más mencionados están: IKEA Restaurant, los tacos de pescado de El Pueblo Mexican Food (ya no cuestan 1 dólar, ahora cuestan 1.39), el área de comida de Costco (que ahora requiere membresía), In-N-Out, Chicago Fire Grill y los sándwiches de Sprouts Farmers Market.

¿Qué sigue/qué hay que observar?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé que los precios de los alimentos consumidos fuera del hogar aumenten alrededor de 3.3 % a nivel nacional en 2026.

La Asociación Nacional de Restaurantes señala que la caída en el gasto turístico está complicando las condiciones de negocio para los restaurantes. También indica que los hogares de mayores ingresos son los que están impulsando las ventas en el sector.