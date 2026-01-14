La ciencia detrás de crear y abandonar los propósitos de Año Nuevo

Es difícil evitar hablar de propósitos de Año Nuevo en esta época del año, ya sea que los cumplas o no.

El Año Nuevo es un momento famoso para establecer metas y propósitos, en gran parte debido al "Efecto del Nuevo Comienzo", una teoría de la ciencia del comportamiento que afirma que las personas son más propensas a establecer grandes metas y cambios en su vida en fechas importantes como un cumpleaños o año nuevo. Pero ¿es Año Nuevo un buen momento para establecer un objetivo? Según los expertos, es complicado.

Les preguntamos a expertos sobre la ciencia detrás de los propósitos de Año Nuevo: por qué los hacemos, por qué fracasan y cómo mantenerlos.

¿Cómo comenzar?

The Fresh Start Effect and New Year's resolutions

Nota: Para ver el video en español, abre el link en youtube y en la configuración del video puedes cambiar el audio al idioma español.

Los expertos afirman que establecerse una meta a principios de año puede ser beneficioso simplemente porque no lo haces tu solo. Este impulso colectivo puede generar responsabilidad e inspirar a las personas a perseverar. Pero hacer cambios a principios de año no es fácil. Los días más cortos, el clima más frío y el cansancio posvacacional pueden dificultar su mantenimiento.

"A mediados de enero, se acaban las fiestas", dijo Jess McCurley, psicóloga clínica de la salud y profesora adjunta de la Universidad Estatal de San Diego. "La fiesta se ha apagado, toda la emoción se ha apagado; tal vez los juguetes nuevos, las baratijas nuevas que recibimos, la emoción se está desvaneciendo, y enero es una época oscura. Nuestros días son cortos, las temperaturas suelen ser un poco más bajas, y todo eso afecta nuestra salud mental".

Por suerte, no tienes que esperar hasta principios de año ni hasta el próximo para hacer un cambio o aprovechar el "Efecto del Nuevo Comienzo". El inicio del mes, trimestre o de la semana puede ser la señal de un nuevo comienzo.

Para tener las mayores probabilidades de éxito, también es importante establecer un marco de objetivos. Establecer la intención sin un plan no servirá de nada. Los objetivos SMART (siglas en inglés de específicos, medibles, alcanzables, realistas y con plazos definidos) son una forma útil de hacer que los propósitos sean alcanzables, ya sea que los establezcas para Año Nuevo o la semana que viene.

Romper con los malos hábitos y afrontar la adicción

Breaking bad habits as New Year's resolutions

Dejar una adicción es increíblemente difícil, sobre todo cuando se intenta hacerlo únicamente con fuerza de voluntad. Según el Informe Anual 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más de 316 millones de personas en el mundo consumen drogas, lo que demuestra qué tan común —y compleja— puede ser la dependencia.

Muchas conductas funcionan dentro de un “ciclo del hábito”: un estímulo, una rutina y una recompensa. Una vez que este ciclo se establece, se vuelve casi automático, lo que hace mucho más difícil romperlo.

Aunque la fuerza de voluntad puede ayudar a dejar hábitos menores, especialistas advierten que las dependencias químicas, como el alcohol o los opioides, afectan al cerebro y al cuerpo de manera distinta. En estos casos, suele ser necesaria la supervisión médica.

En el caso de hábitos que no requieren atención médica, aunque puede resultar tentador dejarlo todo de golpe, las reducciones intencionales y graduales suelen ser más sostenibles a largo plazo. Eve Lasswell, psicóloga clínica y profesora clínica asociada en la Universidad de California en San Diego, recomienda apoyarse en la sabiduría de avanzar “un día a la vez”.

"Si eso es demasiado tiempo, inténtalo una hora a la vez, un minuto a la vez —siendo lo más constante posible, ya sea adoptando una nueva conducta o dejando una anterior— todo eso empieza a sumar", dijo Lasswell.



Dejar un mal hábito lleva tiempo. Lasswell explicó que, después de privar al cerebro y al cuerpo de una sustancia o de un hábito, pueden pasar muchos meses antes de volver a un estado base.

Tener autocompasión es fundamental, porque las recaídas son comunes y esperables. Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), menos de 1 de cada 10 adultos que fuman cigarrillos logra dejarlo cada año.

💡 Se debe considerar buscar ayuda profesional si el hábito está interfiriendo con la salud, la vida diaria o las relaciones personales. Recursos de apoyo: Línea de Ayuda para Adicciones de California: Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, en el 1-866-210-1303 .

Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, en el . Esta línea de atención conecta a las personas con especialistas que pueden responder dudas y ayudar a localizar los recursos adecuados para tratar el uso indebido de sustancias y problemas de comportamiento relacionados.

Ponerse en forma

Fitness, weight loss and New Year's resolutions

Según un estudio de 2024 del Pew Research Center, las resoluciones relacionadas con la salud representan el 79% de todos los propósitos de Año Nuevo. En enero se registra un aumento tan predecible en las nuevas inscripciones a gimnasios que incluso existe un término para describirlo: el “fenómeno del gimnasio en enero”. Sin embargo, los gimnasios también ven una fuerte caída en la asistencia durante febrero y marzo, cuando las nuevas rutinas empiezan a flaquear. Los expertos recomiendan que la mejor manera de cumplir objetivos de salud es integrarlos a la rutina diaria.

Chad Prokop, director ejecutivo asociado del YMCA de South Bay, explicó que el “fenómeno del gimnasio en enero” es resultado de establecer expectativas poco realistas.

“Empiezan con mucha intensidad, pero cuando no ven resultados inmediatos dicen: ‘esto no vale la pena’, y lo dejan”, señaló. Para tener éxito en las metas de acondicionamiento físico, los expertos recomiendan establecer objetivos específicos.

McCurley sugiere primero generar impulso. “Digamos que tu meta es ponerte en forma o correr un maratón, pero ahora mismo ni siquiera corres una milla; necesitas empezar poco a poco, así que comienza caminando más. O si quieres correr, corre una milla o corre 10 minutos, algo muy pequeño, y hazlo varias veces a la semana. Y que ese sea tu objetivo durante varias semanas. Empieza por ahí”.

Comer sano

Adobe Stock; Riley Arthur/KPBS Clinical nutritionist Tara Coleman at work

Es muy probable que en esta época del año conozcas a alguien que esté a dieta. Aunque las dietas de moda y el ayuno puedan ser tendencia, llevar una buena alimentación y comer en cantidades adecuadas puede tener efectos duraderos, sin someter al cuerpo a cambios tan drásticos.

Muchas veces creemos que sabemos qué es comer sano —menos azúcar procesada, menos alimentos ultraprocesados y fritos—, pero la nutrición y una dieta equilibrada van mucho más allá de eso.

Una encuesta sobre el “coeficiente nutricional” reveló que el 89% de los estadounidenses dice conocer lo básico sobre nutrición, pero el 91% reconoce que no sabe cuánta proteína, fibra, carbohidratos, azúcar o sal consume diariamente.

La nutrióloga clínica Tara Coleman señaló que muchas personas no están consumiendo suficiente proteína. “Lo más importante que puedes hacer es asegurarte de que cada vez que comes, haya una fuente de proteína”, explicó.

Los expertos recomiendan una dieta rica en alimentos densos en nutrientes, como verduras, frutas, frijoles, huevos y pescados grasos, y reducir el consumo de alimentos altamente procesados.

“La mayoría de tu comida no debería venir en empaques. Lo ideal es optar por alimentos enteros. Pero también vivo en el mundo real”, dijo Coleman. “Si voy a comprar algo empacado, reviso los ingredientes. Quiero ver —primero que nada— palabras que reconozca. Y si las reconozco, entonces lo pongo en el carrito”.

Comprar alimentos más saludables y limitar los antojos poco saludables en tu entorno puede ayudar a evitar malos hábitos. “La comida que tenemos más a la mano es la que terminamos comiendo”, explicó McCurley. “Lo que está en la encimera, en la sala de descanso del trabajo o en la despensa es lo que vas a comer, sobre todo cuando estás cansado, estresado o con prisa”.

Los expertos también señalan que el sueño es un factor sorprendentemente ignorado en la alimentación saludable. Dormir mal altera las hormonas que regulan el hambre, lo que puede provocar antojos y reducir la fuerza de voluntad.

“Puedes ser la persona con más fuerza de voluntad del mundo, pero si duermes mal una y otra vez, y tus hormonas del hambre se desajustan, va a ser muy difícil resistirte a esos alimentos súper apetecibles, salados o dulces que tanto se nos antojan”, dijo McCurley.

Chequeo financiero

Adobe Stock, Riley Arthur/KPBS Financial advisor Paul Lim

Ya sea que ponerte metas financieras te emocione o te dé miedo, el inicio del Año Nuevo es un buen momento para revisar tus objetivos económicos para los próximos meses.

Puede ser tentador fijarse metas financieras muy ambiciosas, pero según los expertos, empezar poco a poco es una mejor estrategia.

“Definitivamente soy partidario de empezar en pequeño, porque creo que mucha gente se descarrila al dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno”, dijo Paul Lim, asesor financiero certificado de The Wealth Consulting Group.

Datos de un estudio del Instituto TIAA de 2025 muestran que solo el 49% de los estadounidenses encuestados entiende los principios financieros básicos. Afortunadamente, hoy existen más recursos financieros gratuitos que nunca, desde aplicaciones y podcasts hasta herramientas en línea.

Pero si se empieza desde cero, un buen primer paso es crear un fondo de emergencia. La Reserva Federal reportó el año pasado que más de un tercio de los estadounidenses no tiene ahorros suficientes para cubrir un gasto de emergencia de 400 dólares.

El siguiente paso es llevar un registro de ingresos y gastos para identificar ajustes necesarios. Las herramientas digitales pueden ayudar a automatizar el pago de cuentas, el ahorro y la inversión, lo que ahorra tiempo y reduce errores humanos.

“Automatizar el ahorro transforma el acto de ahorrar en un buen hábito obligatorio, en algo que no solo sucede de manera automática, sino que se vuelve parte de tus gastos fijos”, explicó Lim.

Un error común, señaló Lim, es no tener claridad sobre las deudas y las tasas de interés. Recomienda tomarse el tiempo para revisar los estados de cuenta y priorizar el pago de las deudas con intereses más altos.

"Pedir dinero prestado, tener un préstamo, es como transportar dinero del futuro al presente; el costo de operar esa máquina del tiempo es la tasa de interés anual (APR). Es el interés que pagas por recibir ese préstamo", señaló Lim.

Tomar el control

Enero es el Mes Nacional del Bienestar Mental, y fijarte metas y mantenerte activo puede ser de gran ayuda para tu salud mental, pero también es importante darte permiso de fallar. Los expertos señalan que establecer objetivos debe ser algo que te empodere, no una fuente de estrés, así que no seas demasiado duro contigo mismo si tropiezas en el camino.

En áreas como la psicología, el ejercicio, la nutrición y las finanzas, los especialistas coinciden en algo: el cambio duradero no depende solo de la fuerza de voluntad.

La conclusión es sencilla: empieza poco a poco, sé específico y ve creando impulso. Ya sea que tu meta sea mejorar tu salud, fortalecer tus finanzas o dejar un mal hábito, el progreso se construye paso a paso.