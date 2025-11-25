Legisladores demócratas de San Diego visitan centro de detención en tribunal federal

Nota: Puedes activar el audio en español en la configuración del video.

Los cuatro demócratas de la delegación congresional de San Diego realizaron el lunes un recorrido por una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicada en el sótano del edificio federal Edward J. Schwartz, en el centro de la ciudad.

Era la tercera vez que intentaban entrar al lugar para investigar reportes de que personas estaban siendo retenidas “en condiciones deficientes, sin acceso a abogados, atención médica o una alimentación adecuada”, según una carta conjunta que los legisladores enviaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en octubre.

Eso ocurrió durante el cierre del gobierno, y la única respuesta que recibieron del DHS fue un mensaje automático. Aun así, los representantes intentaron visitar el sitio, pero se les negó la entrada en dos ocasiones distintas durante octubre.

Carlos Castillo / KPBS The four Democratic members of San Diego's congressional delegation are shown walking out of the Edward J. Schwartz federal courthouse in downtown San Diego on Nov. 24, 2025.

El lunes por la mañana, se permitió el ingreso de los representantes al centro de detención. En una conferencia de prensa posterior a su visita, el representante Scott Peters, demócrata por el distrito 50, describió lo que vieron dentro, incluidos los baños.

“Hay ocho celdas de detención de distintos tamaños, que son básicamente cuartos con bancas de metal y un inodoro medio cubierto. Tiene una pared al lado, pero está prácticamente abierto. Algunas de las celdas tienen regaderas”, dijo Peters.

Algunas personas que aseguran haber estado detenidas en el centro reportaron que ahí se han llegado a mantener a más de 100 personas. Pero los representantes dijeron que durante su visita solo vieron a tres. Uno de ellos era un plomero que fue arrestado mientras trabajaba.

“Está muy desorientado en este momento porque lo acaban de arrestar. Él solo fue a trabajar. Tiene dos hijos. Tuvo que llamar a su esposa y decirle: ‘Oye, estoy arrestado’”, dijo el representante Juan Vargas, demócrata por el distrito 52.

El representante Mike Levin, demócrata por el distrito 49, dijo que en momentos como ese es importante recordar por qué se creó ICE después del 11 de septiembre: “Por la seguridad nacional y la seguridad pública. Entonces, ¿qué diablos tiene que ver que un plomero esté aquí tratando de trabajar con la seguridad nacional o la seguridad pública? Absolutamente nada”, dijo.

Entonces, ¿de qué sirvió la visita de hoy? La representante Sara Jacobs, demócrata por el distrito 51, dijo que el simple hecho de presentarse ayuda.

Carlos Castillo / KPBS The Edward J. Schwartz federal courthouse in downtown San Diego is shown on Nov. 24, 2025.

“Sabemos que cuando nos presentamos, las cosas mejoran, que las personas que trabajan aquí saben que están siendo observadas, que saben que vamos a hacer preguntas, que las personas reciben un mejor trato porque nos presentamos y hacemos estas preguntas”, dijo Jacobs.

Los miembros del Congreso afirmaron que continuarán realizando la supervisión. Dijeron que volverán para otra visita. No especificaron cuándo, pero las normas del DHS exigen un aviso con siete días de anticipación. Los representantes indicaron que la ley les permite presentarse sin previo aviso cuando deseen inspeccionar las instalaciones.

