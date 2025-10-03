Líderes AAPI de San Diego desafían el silencio en torno a los arrestos de ICE

Un día de este año, Indroneal Banerjee guardó su pasaporte en el bolsillo antes de salir de su casa. Desde entonces no ha dejado de cargarlo.

Es su forma de protegerse de lo que describe como “una nube de desapariciones”.

Tan solo en un mes de este verano hubo más arrestos por parte de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de San Diego de personas con ciudadanía en países asiáticos y de las islas del Pacífico que en todo el año pasado, según los registros de la agencia.

Banerjee es presidente del Club Demócrata Asiático Americano e Isleño del Pacífico (AAPI, por sus siglas en inglés) de San Diego.

Dijo que, por primera vez, personas que han estado en Estados Unidos por 40 o 50 años, incluso quienes tienen estatus legal, tienen miedo de salir de sus casas. Amigos y familiares le mandan mensajes de texto cuando van a la iglesia, a la escuela o al supermercado, por si acaso nunca regresan.

Aun así, suficientes miembros del club y aliados se animaron a salir la noche del miércoles para llenar un salón sindical en Kearny Mesa. Muchos más se conectaron por Zoom desde la seguridad de sus hogares.

Un proyector mostró en una pantalla grande una docena de titulares recientes:

“Estudiante coreano de doctorado detenido en California a pesar de tener green card.”

“Persona arrestada por agentes de inmigración cerca de una primaria en Chula Vista.”

“Asiático-americanos excluidos de debates sobre inmigración, pero no de redadas.”

Frente a la pantalla, líderes AAPI compartieron sus experiencias con lo que describieron como una ola imparable de acciones de inmigración.

Thao Ha es profesora de sociología en MiraCosta College. Dirige Collective Freedom, una organización comunitaria que apoya a personas de comunidades del sudeste asiático afectadas por el sistema judicial.

Contó que trabaja con personas que quedaron “atrapadas en el ciclo de la escuela a la prisión y luego a la deportación” desde jóvenes. Muchos tenían órdenes de deportación, pero nunca fueron expulsados porque sus países no los aceptaban de regreso. Décadas después, cambios en la política migratoria de repente los han vuelto deportables.

“Entonces estamos hablando de la interrupción de la vida de personas que han estado aquí 20, 30, 40, hasta 50 años. He trabajado con personas de más de 70 años que ahora están siendo deportadas,” dijo. “Tienen hijos. Tienen nietos. Han hecho su vida aquí.”

Cerca de la mitad de las personas AAPI arrestadas este año en el área de San Diego no tienen antecedentes penales. Casi la mitad de ellas son de Vietnam.

Ha dijo que las estancias en centros de detención pueden ser agotadoras y los vuelos de deportación militares, larguísimos.

“Si eras vietnamita, estabas en un vuelo de 50 horas, con las manos y los pies encadenados,” contó.

El proceso es inevitable para muchos que preferirían auto-deportarse. Explicó que la auto-deportación suele ser inaccesible para refugiados, incluyendo personas cuyos certificados de nacimiento fueron destruidos o perdidos en la guerra de Vietnam.

También está la situación de los hijos nacidos en campamentos de refugiados.

“¿Son realmente ciudadanos de esos países de donde venían sus padres? Es un desastre burocrático,” dijo Ha.

Los ponentes compartieron historias en un salón en silencio: un hombre detenido camino al funeral de su padre; un cuidador que necesita retrasar su deportación para poder ingresar a su madre con Alzheimer en una institución; un profesor ciudadano que canceló clases por dos semanas, asustado por una llamada de alguien que dijo ser de ICE; estudiantes internacionales reacios a organizarse por miedo a que les revoquen sus visas.

“Está haciendo que jóvenes de 20 años, adolescentes, tengan miedo de involucrarse porque no saben si van a ser castigados con todo el peso del gobierno federal,” dijo John Paculdo Koenigshofer, vicepresidente del club y recién egresado de UC San Diego.

De muchas maneras, estas experiencias son universales entre comunidades inmigrantes de color en este momento.

Pero Koenigshofer dijo que las personas AAPI están poco representadas en las conversaciones sobre la aplicación de la ley migratoria.

“Hay esta cultura entre los asiático-americanos de que debemos llevar la fiesta en paz,” dijo. “No hablamos realmente cuando nos tratan mal.”

Dijo que hay muchas razones para eso.

Una es “el mito de la minoría modelo, en el que los asiático-americanos son colocados en una categoría aparte, alejados de otras comunidades de color. Pero en la manera en que nos están tratando, nos tratan igual que a todas las demás comunidades de color. Así que ese mito de la minoría modelo es solo eso: un mito. Y es algo contra lo que tenemos que luchar. Y empieza con alzar la voz y defendernos a nosotros mismos,” dijo.

Quienes hablaron la noche del miércoles esperan que sus historias animen a un liderazgo local más valiente.

ICE no respondió de inmediato a las preguntas de KPBS.

