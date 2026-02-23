Maestros de San Diego cancelan huelga al acercarse fecha límite; distrito abordará demandas sobre educación especial

Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters. Suscríbase a sus boletines informativos.

Los maestros de San Diego cancelaron una huelga en todo el distrito después de llegar a un acuerdo con los líderes de la junta escolar para invertir en personal y servicios de educación especial.

El sindicato de docentes había planeado hacer huelga el 26 de febrero para protestar por las clases de educación especial superpobladas , los servicios estudiantiles inadecuados y la falta de asistencia a los docentes.

“Estos temas, en torno a los cuales se organizaron los maestros para destacar la importancia del apoyo a los estudiantes con necesidades especiales, fueron realmente críticos, especialmente cuando consideramos que el porcentaje de estudiantes en nuestro distrito con Programas de Educación Individualizados ha aumentado del 13% al 18%”, dijo el presidente de la Junta del Distrito Escolar Unificado de San Diego, Richard Barrera.

Habría sido la primera vez en 30 años que los maestros de San Diego organizaran una huelga, pero el viernes el distrito anunció que había acordado abordar las demandas de los docentes.

“Nos enorgullece haber llegado a este acuerdo con el distrito, movilizándonos con familias y aliados de la comunidad en escuelas de todo el distrito para defender nuestras demandas de educación especial para nuestros estudiantes con discapacidades con mayores necesidades”, declaró Kyle Weinberg, presidente de la Asociación de Educación de San Diego. “Creemos que este contrato sienta las bases para mejoras muy necesarias para reclutar y retener a los educadores que cubrirán estos puestos”.

El nuevo contrato incluye tiempo de planificación para los docentes de educación especial, estipendios para clases con exceso de alumnos y fondos educativos para los docentes que obtengan credenciales de educación especial. También incluye servicios adicionales de apoyo estudiantil y protección para la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, un aumento salarial negociado no entrará en vigor hasta que se resuelva un problema de financiación estatal.

La semana pasada, funcionarios del Distrito Unificado de San Diego presionaron a los legisladores para aumentar los fondos destinados a la educación especial y restaurar los 5,600 millones de dólares en fondos escolares que el gobernador Gavin Newsom quiere retener para equilibrar el presupuesto estatal. La fórmula de financiación estatal de California se basa en una estimación de los ingresos del año siguiente, y Newsom quiere adoptar una cifra de ingresos menor y luego compensar la diferencia si se reciben más fondos.

Otras secciones del presupuesto propuesto por el gobernador añadirían fondos para las escuelas, pero el pago diferido de $5.6 mil millones le restaría a San Diego unos $85 millones, afirmó Barrera. El distrito se comprometió a aumentar los salarios un 2.5% durante los próximos dos años una vez que se restablezca la financiación estatal para la educación, y a aplicar los aumentos retroactivamente.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego es el segundo distrito escolar más grande de California, con aproximadamente 95,000 estudiantes, solo superado por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. La última huelga docente en San Diego fue en 1996, cuando los docentes abandonaron sus clases durante una semana para protestar por los salarios y la toma de decisiones escolares.

El sindicato de San Diego llegó a un acuerdo justo cuando los maestros de San Francisco concluyeron una huelga de cuatro días la semana pasada. La acción en San Francisco incluyó piquetes, manifestaciones y negociaciones, y culminó con un acuerdo de $183 millones que incluyó aumentos salariales y financiación completa para la atención médica.

La huelga de un día planeada en San Diego la próxima semana aceleró las negociaciones sobre las demandas de educación especial, dijo Barrera.

“El trabajo organizativo que vimos de nuestros educadores durante los últimos meses fue importante para reforzar el tema y dejar en claro que los maestros estaban dispuestos a hacer huelga si no llegábamos a ese acuerdo”, dijo.

El acuerdo de San Diego incorporará consejeros de intervención para apoyar las necesidades socioemocionales de todos los estudiantes. También implementará un mayor apoyo para los estudiantes con Programas Educativos Individualizados (PEI), los documentos legalmente vinculantes que detallan los servicios para estudiantes de educación especial. Además, añade cinco días de tiempo fuera del aula para que los especialistas en educación se centren en la gestión de casos, realicen evaluaciones y trabajen con las familias.

El Distrito Unificado de San Diego también busca retener a los especialistas en educación y cubrir vacantes ofreciendo mejores salarios y reembolsando los costos a los docentes que obtengan credenciales de educación especial. Además, acordó mantener la cobertura médica completa para empleados, cónyuges y dependientes.

Weiberg dijo que el contrato también exige establecer un centro legal para estudiantes inmigrantes en un campus, confirmar que los estudiantes y el personal tienen derecho a ser llamados por sus nombres y pronombres preferidos y crear baños neutrales en cuanto al género en las escuelas.

A pesar del acuerdo tentativo con el distrito, Weinberg dijo que el sindicato seguirá presionando para que haya más inversión en educación.

“Tenemos que abogar ante los líderes del distrito para que el estado financie las escuelas de manera equitativa en el estado más rico del país”, dijo.

El nuevo acuerdo laboral significa que todas las escuelas estarán abiertas el jueves 26 de febrero y que el distrito ya no tendrá una fecha de recuperación planificada para el 9 de marzo. La junta escolar votará para ratificar el acuerdo la próxima semana, y los miembros del sindicato de maestros votarán entre la próxima semana y el 23 de marzo.

“Estas negociaciones, aunque a veces tensas, dieron un resultado que estabilizará a nuestro personal docente y garantizará que todos los estudiantes reciban apoyo en el aula”, dijo la superintendente Fabi Bagula, Ph.D., del Distrito Escolar Unificado de San Diego, en un comunicado.

El profesorado se manifestó el mes pasado antes de la huelga para exigir financiación para la educación especial. El Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD) establece una proporción de 20 alumnos por profesor, por debajo del estándar estatal de 28 alumnos por profesor. Weinberg declaró en la manifestación que estas proporciones son motivo de orgullo para el profesorado, pero el distrito no ha cumplido con sus propios estándares, por lo que muchos docentes tienen más alumnos con necesidades especiales de los que pueden gestionar con seguridad.

Los docentes comentaron que a menudo tienen clases con un tamaño que excede los estándares e incluye estudiantes con niveles cognitivos muy diversos, lo que dificulta establecer planes de clase y métodos de enseñanza adecuados para todos los estudiantes. Algunas clases incluyen estudiantes con problemas de conducta y no hay suficientes recursos para gestionar la carga de trabajo, comentaron.

El nuevo acuerdo ofrece a los docentes un pago extra por cada estudiante adicional que supere el límite de 20 a 1, y el estipendio aumenta cuanto más estudiantes superen el límite, dijo Barrera.

“Una de las cosas que hace el estipendio por exceso de alumnos es crear un incentivo financiero para que el distrito contrate más maestros de educación especial”, dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en CalMatters y se republicó bajo la licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial.

