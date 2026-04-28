Funcionarios electorales de California enfrentan falsa disyuntiva: contar los votos rápidamente o correctamente

La persecución política, las amenazas de violencia y la incautación de documentos confidenciales podrían sonar como el argumento de una película de ladrones o de suspenso.

Para los funcionarios electorales de California encargados de hacer posible una democracia participativa, estas son ahora realidades cotidianas: desde el condado de Riverside, donde el sheriff Chad Bianco confiscó más de 650,000 papeletas del registrador de votantes de su propio condado, hasta el condado de Shasta, donde las amenazas de violencia obligaron al registrador, que llevaba muchos años en el cargo, a jubilarse anticipadamente.

La integridad de los sistemas electorales del estado estará bajo un intenso escrutinio este año, ya que el control de la Cámara de Representantes de EE. UU. está en juego, y los californianos podrían desempeñar un papel decisivo en qué partido obtenga la mayoría. Si bien los resultados oportunos y concluyentes son más cruciales que nunca, California es famosa por su lento recuento de votos.

Esa larga espera ha sembrado cada vez más desconfianza en la exactitud de los resultados de California, especialmente entre los republicanos, y particularmente en las contiendas donde un candidato que lidera el día de las elecciones queda rezagado a medida que se procesan más votos en los días posteriores.

“Cada día cuenta”, dijo Kim Alexander, presidenta de la Fundación de Votantes de California, una organización no partidista. “La seguridad electoral se trata de seguridad en la realidad y también de seguridad en la percepción, y ambas son igualmente importantes”.

Durante un panel sobre la integridad electoral celebrado el pasado jueves, organizado por CalMatters y el Centro de Estudiantes y Políticas de la UC, Alexander argumentó que los administradores electorales se ven acorralados ante una “falsa disyuntiva” si sacrifican la puntualidad en aras de la precisión. Cuando los ganadores no se deciden durante días, a veces semanas, la incertidumbre resultante da pie a que surjan dudas, crezcan las especulaciones y se propague la desinformación.

En 2024, la Associated Press tardó ocho días en poder declarar que los republicanos habían obtenido el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en parte debido a los votos pendientes en las elecciones de California, explicó Alexander. Dos años antes, tardó nueve días. En 2020, la AP tardó siete días en determinar que los demócratas conservarían la Cámara, añadió. En cada ocasión, los resultados en los distritos electorales clave de California desempeñaron un papel decisivo.

“Estamos creando una oportunidad para que la gente haga estas afirmaciones”, dijo Alexander, refiriéndose a acusaciones en gran medida infundadas de fraude electoral sistémico y manipulación de elecciones. “Tenemos que reconocerlo”.

Los demás panelistas defendieron la meticulosidad de California como crucial para la integridad de sus elecciones. La asambleísta Gail Pellerin , presidenta demócrata del comité electoral de la Asamblea y ex registradora de votantes del condado de Santa Cruz, argumentó que los funcionarios del condado necesitan tiempo para verificar las firmas de los votantes en los sobres de voto por correo “para que la gente no sea privada de su derecho al voto por mala caligrafía o por no firmar”.

“No hay ninguna ley que diga: ‘Tengo que cumplir con tu plazo’”, dijo Pellerin refiriéndose a los medios de comunicación y periodistas ansiosos por anunciar los resultados la misma noche de las elecciones. “Lo que dice la ley es que tengo que contar los votos con precisión y seguridad. Tengo que revisarlos, volver a revisarlos, auditarlos y luego certificarlos”.

Matt Barreto, director del Centro de Derechos Electorales de la UCLA, señaló que los condados tienen 30 días después de las elecciones para certificar sus resultados y presentarlos ante la secretaría de estado. Según indicó, este proceso debe completarse lo antes posible, pero “sin que esto impida que los registradores electorales de los condados realicen su trabajo de manera eficaz para garantizar que se cuente cada voto”.

Catharine Baker, directora del Centro de la UC, hizo hincapié —dirigiéndose directamente a Pellerin— en que los condados necesitan más dinero para asegurarse de contar con el personal suficiente y el equipo necesario para realizar los recuentos de manera eficiente.

Todos coincidieron en que los votantes pueden hacer una cosa para acelerar el recuento: entregar sus papeletas de voto por correo con antelación para que los condados puedan procesarlas antes del día de las elecciones.

Gran división partidista en torno a la integridad electoral

Los votantes de California están muy polarizados en sus opiniones sobre el estado de la democracia en su estado y en el país, en gran medida según las líneas partidistas.

Una nueva encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley reveló que un tercio de los demócratas se declararon “sumamente satisfechos” o “muy satisfechos” con el funcionamiento de la democracia en California, mientras que solo el 4% de los republicanos expresaron esa opinión. Por el contrario, más de dos tercios de los republicanos no están satisfechos en absoluto, en comparación con el 10% de los demócratas.

Esos resultados son prácticamente inalterados con respecto a las respuestas de los votantes en 2024, a pesar de varios acontecimientos políticos importantes, incluyendo una elección presidencial que ganó el presidente Donald Trump, una nueva administración presidencial y una elección especial en California en la que los votantes aprobaron distritos electorales controvertidos manipulados con fines partidistas.

“Esto demuestra que, en muchos sentidos, nuestra democracia está estancada”, afirmó Eric Schickler, profesor de ciencias políticas de la UC Berkeley y codirector del instituto. “Los republicanos tienen una perspectiva sobre lo que está mal: denuncian fraude electoral y la lentitud en el recuento de votos”, explicó, “y los demócratas tienen otra, que se centra en la supresión del voto”.

La encuesta también puso de manifiesto la división partidista en torno a una iniciativa electoral propuesta por el asambleísta republicano Carl DeMaio, de San Diego, que exigiría a los californianos presentar una identificación con fotografía para votar. Al preguntarles si apoyarían la medida, pero sin ningún contexto sobre quién estaba a favor y quién en contra, el 56% de los encuestados afirmó apoyarla con firmeza o moderada oposición, mientras que el 39% se mostró con firmeza o moderada oposición.

Pero esas opiniones cambiaron a medida que se les proporcionaba más información a los votantes. Cuando se les informó que DeMaio era el principal defensor de la prevención del fraude y que los demócratas argumentaban que la medida formaba parte de la agenda de Trump para impedir que las personas de color votaran, el apoyo se invirtió, con solo un 39% a favor de la medida y un 52% en contra.

