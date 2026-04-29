¿Quién quiere ser el comisionado de seguros de California? La guía de candidatos

Panorama general

Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.

Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como aseguradoras que retrasaban o denegaban las reclamaciones, propietarios que descubrían que no contaban con un seguro suficiente o se enteraban de que no existían estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los supervivientes de los incendios, frustrados , pidieron la dimisión de Lara.

En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables dijeron estar muy preocupados por el costo del seguro de vivienda y el 43% dijeron no tener ninguna confianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.

El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador . Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo “mecanismos claros para la aplicación de la ley”. Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.

Una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos llevan a cabo campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.

CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más dinero han recaudado para sus campañas.

Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a reducir el riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.

También quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650,000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264,000 de 2022.

Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.

Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como aseguradoras que retrasaban o denegaban las reclamaciones, propietarios que descubrían que no contaban con un seguro suficiente o se enteraban de que no existían estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los supervivientes de los incendios, frustrados , pidieron la dimisión de Lara.

En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables dijeron estar muy preocupados por el costo del seguro de vivienda y el 43% dijeron no tener ninguna confianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.

El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador . Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo “mecanismos claros para la aplicación de la ley”. Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.

Una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos llevan a cabo campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.

CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más dinero han recaudado para sus campañas.

Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a reducir el riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.

También quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650,000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264,000 de 2022.

