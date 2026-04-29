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¿Quién quiere ser el comisionado de seguros de California? La guía de candidatos

Por Levi Sumagaysay
Publicado en April 29, 2026 at 11:03 AM PDT
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Esta explicación fue publicado originalmente por nuestros socios de noticias de CalMatters. Prepárate para las elecciones primarias de California: suscríbete al boletín electoral gratuito de CalMatters y sé de las primeras personas en enterarte cuando actualicen la Guía del Votante 2026 con información sobre las contiendas clave.

Elegir al próximo comisionado de seguros podría ser una de las decisiones más importantes que los californianos tomen para sus bolsillos en este año electoral.

Es posible que hayas visto un aumento considerable en las primas de tus seguros en los últimos dos años. Quizás conozcas a alguien a quien le cancelaron la póliza de seguro de vivienda. O tal vez estés intentando reconstruir tu hogar tras los devastadores incendios del año pasado en el condado de Los Ángeles.

¿Qué hace el comisionado de seguros?

Si no estás seguro de qué hace el comisionado de seguros, aquí tienes un resumen:

  • Regula el mercado de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del país, que incluye pólizas para propietarios de viviendas, empresas, arrendadores, inquilinos y conductores.
  • Dirige el Departamento de Seguros, que revisa y aprueba los aumentos de las primas.
  • Regula los seguros de vida, salud y compensación laboral.

Panorama general

Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.

Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como aseguradoras que retrasaban o denegaban las reclamaciones, propietarios que descubrían que no contaban con un seguro suficiente o se enteraban de que no existían estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los supervivientes de los incendios, frustrados , pidieron la dimisión de Lara.

En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables dijeron estar muy preocupados por el costo del seguro de vivienda y el 43% dijeron no tener ninguna confianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.

El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador . Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo “mecanismos claros para la aplicación de la ley”. Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.

Una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos llevan a cabo campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.

CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más dinero han recaudado para sus campañas.

Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a reducir el riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.

También quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650,000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264,000 de 2022.
Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.

Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como aseguradoras que retrasaban o denegaban las reclamaciones, propietarios que descubrían que no contaban con un seguro suficiente o se enteraban de que no existían estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los supervivientes de los incendios, frustrados , pidieron la dimisión de Lara.

En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables dijeron estar muy preocupados por el costo del seguro de vivienda y el 43% dijeron no tener ninguna confianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.

El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador . Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo “mecanismos claros para la aplicación de la ley”. Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.

Una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos llevan a cabo campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.

CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más dinero han recaudado para sus campañas.

Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a reducir el riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.

También quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650,000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264,000 de 2022.

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State Sen. Ben Allen. Photo courtesy of California State Senate
State Sen. Ben Allen. Photo courtesy of California State Senate

Ben Allen

  • Party: Demócrata
  • Trayectoria profesional:
    • Senador estatal cuyo mandato en la Legislatura está por terminar, ha trabajado en temas medioambientales.
    • Abogado

Photo courtesy of the California State Senate Archive

Steven Bradford

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional:  
    • Exsenador y asambleísta del sur de California
    • Exejecutivo de la compañía eléctrica Southern California Edison

Merritt Farren. Photo courtesy of Merritt Farren’s campaign
Merritt Farren. Photo courtesy of Merritt Farren’s campaign

Merritt Farren

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional:
    • Amazon
    • Ejecutivo de Disney

Jane Kim. Photo courtesy of Jane Kim’s campaign
Jane Kim. Photo courtesy of Jane Kim’s campaign

Jane Kim

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional:
    • Abogado
    • Defensor del consumidor
    • Ex supervisor de San Francisco
    • Director del Partido de las Familias Trabajadoras en California

Patrick Wolff. Photo courtesy of the Patrick Wolff campaign website
Patrick Wolff. Photo courtesy of the Patrick Wolff campaign website

Patrick Wolff

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional  
    • Analista financiero
    • Nunca ha ocupado un cargo público
    • Obtuvo una licencia de seguros antes de postularse para comisionado

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