¿Quién quiere ser el comisionado de seguros de California? La guía de candidatos

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Elegir al próximo comisionado de seguros podría ser una de las decisiones más importantes que los californianos tomen para sus bolsillos en este año electoral.
Es posible que hayas visto un aumento considerable en las primas de tus seguros en los últimos dos años. Quizás conozcas a alguien a quien le cancelaron la póliza de seguro de vivienda. O tal vez estés intentando reconstruir tu hogar tras los devastadores incendios del año pasado en el condado de Los Ángeles.
¿Qué hace el comisionado de seguros?
Si no estás seguro de qué hace el comisionado de seguros, aquí tienes un resumen:
- Regula el mercado de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del país, que incluye pólizas para propietarios de viviendas, empresas, arrendadores, inquilinos y conductores.
- Dirige el Departamento de Seguros, que revisa y aprueba los aumentos de las primas.
- Regula los seguros de vida, salud y compensación laboral.
Panorama general
Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.
Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como aseguradoras que retrasaban o denegaban las reclamaciones, propietarios que descubrían que no contaban con un seguro suficiente o se enteraban de que no existían estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los supervivientes de los incendios, frustrados , pidieron la dimisión de Lara.
En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables dijeron estar muy preocupados por el costo del seguro de vivienda y el 43% dijeron no tener ninguna confianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.
El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador . Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo “mecanismos claros para la aplicación de la ley”. Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.
Una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos llevan a cabo campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.
CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más dinero han recaudado para sus campañas.
Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a reducir el riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.
También quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650,000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264,000 de 2022.
Quien sea elegido para suceder al comisionado Ricardo Lara tendrá una larga lista de tareas pendientes. En los últimos años, las compañías de seguros han suspendido la emisión de pólizas para propietarios de viviendas o han reducido su presencia en California. Esto está empezando a cambiar gracias a las regulaciones favorables al sector que Lara implementó, pero las primas siguen subiendo y el mercado aún no puede considerarse saludable.
Los incendios del año pasado en el área de Los Ángeles pusieron de manifiesto otros problemas, como aseguradoras que retrasaban o denegaban las reclamaciones, propietarios que descubrían que no contaban con un seguro suficiente o se enteraban de que no existían estándares para las reclamaciones por daños causados por el humo. Los supervivientes de los incendios, frustrados , pidieron la dimisión de Lara.
En una encuesta reciente encargada por el Insurance Fairness Project, un centro nacional de información sobre seguros, el 62% de los votantes probables dijeron estar muy preocupados por el costo del seguro de vivienda y el 43% dijeron no tener ninguna confianza en que el sistema de seguros de California pueda resistir futuros desastres climáticos extremos.
El excomisionado de seguros John Garamendi, quien ocupó el cargo en dos ocasiones y ahora es congresista estadounidense, considera que el puesto de comisionado es el segundo más difícil del estado, solo superado por el de gobernador . Otro excomisionado, Dave Jones, afirmó que el próximo comisionado debe vigilar más de cerca a las compañías de seguros y examinar periódicamente su conducta, estableciendo “mecanismos claros para la aplicación de la ley”. Trabajó en un plan con numerosas recomendaciones para el sucesor de Lara.
Una docena de candidatos compiten oficialmente por el puesto, aunque no todos llevan a cabo campañas activas. Los dos que obtengan la mayor cantidad de votos en las primarias de junio pasarán a la boleta electoral de noviembre.
CalMatters entrevistó a los cinco candidatos que más dinero han recaudado para sus campañas.
Todos ellos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las compañías de seguros, de acuerdo con la Proposición 103, la ley que rige los seguros en el estado. Buscan contribuir a reducir el riesgo de incendios a nivel individual y comunitario. La mayoría coincide en que California debería exigir responsabilidades a la industria de los combustibles fósiles por los riesgos climáticos que están contribuyendo al aumento de los costos de los seguros.
También quieren reducir la dependencia de los californianos del Plan FAIR, la aseguradora que tiene la obligación de vender seguros contra incendios a quienes no pueden adquirirlos a través de compañías de seguros individuales. A finales de 2025, el plan contaba con casi 650,000 pólizas para viviendas no comerciales, frente a las aproximadamente 264,000 de 2022.
Los candidatos
Ben Allen
- Party: Demócrata
- Trayectoria profesional:
- Senador estatal cuyo mandato en la Legislatura está por terminar, ha trabajado en temas medioambientales.
- Abogado
Allen, demócrata, adoptaría un enfoque más integral para la reducción de riesgos, incluyendo la creación de fuentes de financiación como préstamos estatales para reforzar la seguridad de las viviendas, y la colaboración entre aseguradoras, constructores, gobiernos locales, bomberos y el estado para buscar soluciones. Como parte de la reducción de riesgos, quiere restringir la construcción de nuevas viviendas en zonas de alto riesgo, argumentando que los promotores que construyen en dichas áreas se aprovechan del sistema. También busca, con cautela y sensibilidad, incentivar a quienes ya viven en zonas de riesgo a mudarse a otro lugar.
El senador —un abogado cuyo mandato en la Legislatura, donde ha trabajado en temas ambientales, está por terminar— afirmó ser plenamente consciente de la dificultad del puesto, pero cree tener y poder forjar las relaciones necesarias, incluso con el gobernador electo, para abordar los problemas. Respecto al papel de los interventores, ciudadanos que pueden impugnar las revisiones tarifarias de las aseguradoras, indicó que necesitaba analizarlo más a fondo y que no deberían ralentizar dichas revisiones, adoptando así una postura del actual comisionado, quien busca reducir el poder de los interventores.
Allen ha recibido el mayor respaldo de las figuras más influyentes de la política estatal, incluyendo a la presidenta pro tempore del Senado , Monique Limón, y al presidente de la Asamblea, Robert Rivas , los senadores estadounidenses por California, Adam Schiff y Alex Padilla, y más de dos docenas de legisladores estatales. Jones, el excomisionado, también le brindó su apoyo.
Steven Bradford
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional:
- Exsenador y asambleísta del sur de California
- Exejecutivo de la compañía eléctrica Southern California Edison
El demócrata, exejecutivo de la compañía de servicios públicos Southern California Edison, invitaría a las compañías de seguros a “sentarse a la mesa” a la hora de debatir sobre el uso de la tierra y la planificación, y apoyaría un programa de compra voluntaria para animar a la gente a mudarse fuera de las zonas de alto riesgo.
Según indicó, el financiamiento podría provenir de la ampliación de un programa existente en el departamento de seguros llamado Red de Inversión Organizada de California, que cuenta con el respaldo de la industria aseguradora e invierte en comunidades desfavorecidas, proyectos de vivienda asequibles y respetuosos con el medio ambiente, entre otros. Las inversiones de las aseguradoras en el programa han crecido de decenas de millones de dólares a más de mil millones en 2023, según el informe anual del comisionado de 2024.
Bradford presionará a las aseguradoras para que den explicaciones claras cuando suban las tarifas, diciendo que no será fácil, pero que debido a que el mercado de seguros del estado es tan grande, “les convendría hacer todo lo posible para ser socios de California”.
Cuenta con el respaldo de los representantes estadounidenses Adam Gray y Luz Rivas, la tesorera estatal Fiona Ma y la secretaria de Estado Shirley Weber, además de Teamsters California, el Consejo Estatal de Oficios de la Construcción de California y otros grupos laborales.
Merritt Farren
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional:
- Amazon
- Ejecutivo de Disney
Farren, republicano, crearía CAL Reinsure para que el estado pudiera brindar respaldo a las aseguradoras. Esta entidad se financiaría con una tarifa cobrada por las aseguradoras y eliminaría la necesidad del Plan FAIR, ya que las compañías estarían más dispuestas a emitir pólizas, según declaró a CalMatters. La autoridad podría emitir bonos que se venderían en el mercado comercial y estarían respaldados por el estado, al igual que los bonos municipales.
Él querría “actualizar” las regulaciones que obstaculizan la entrada de nuevos productos de seguros al mercado, y afirma que desearía que las aseguradoras tuvieran un producto premium que cobrara más a los clientes, pero que “pagara inmediatamente en caso de pérdida sin someterlos al drama y el trauma que tienen que afrontar hoy en día”.
Farren afirmó que considera que el trabajo del comisionado es el de un defensor del consumidor, e hizo referencia a su época en Amazon, donde, según él, el lema era ser la empresa más centrada en el cliente del mundo. “Se puede ser defensor del consumidor y, al mismo tiempo, comprender que no habrá seguros para los consumidores sin compañías aseguradoras”, declaró.
Jane Kim
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional:
- Abogado
- Defensor del consumidor
- Ex supervisor de San Francisco
- Director del Partido de las Familias Trabajadoras en California
Kim, demócrata y líder del Partido de las Familias Trabajadoras de California, tiene tres propuestas principales centradas en una mayor intervención gubernamental; la principal de ellas es la creación de un seguro contra desastres naturales para todos. Este seguro se financiaría con una parte de las primas de los asegurados que las compañías de seguros transferirían al estado. El estado administraría el fondo, que garantizaría la cobertura contra incendios e inundaciones. Las compañías de seguros seguirían ofreciendo cobertura para otros riesgos. Kim aclaró que no es idea suya: Nueva Zelanda tiene un sistema similar que permite al país invertir las primas en medidas preventivas. Según ella, establecer un sistema similar en California permitiría al estado invertir en sus comunidades las ganancias de las primas que, de otro modo, se destinarían a los accionistas de las aseguradoras.
Ella propondría establecer una opción pública para el seguro de automóviles, ampliando los requisitos de elegibilidad de un programa existente que ofrece seguros de bajo costo a conductores que ganan menos de 38,000 dólares al año.
Kim también quiere ofrecer Medicare para niños. Ella cree que California debería centralizar toda la autoridad en materia de seguros dentro del departamento de seguros, en lugar de que la atención médica administrada esté a cargo del Departamento de Atención Médica Administrada.
Reconoce que sus ideas más importantes son a largo plazo y que requerirán convencer a los escépticos.
“Me han dicho, ‘No sabe nada’”, dijo Kim. “Estamos todos hartos de ver candidatos que carecen de valentía política”.
Kim cuenta con el respaldo de figuras importantes, como el senador estadounidense Bernie Sanders de Vermont —fue directora política en California para su campaña presidencial en 2020—, Ro Khanna, congresista de Silicon Valley, y sindicatos como SEIU California, la Asociación de Maestros de California y el Consejo de los Estados Occidentales de la UFCW.
Patrick Wolff
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional
- Analista financiero
- Nunca ha ocupado un cargo público
- Obtuvo una licencia de seguros antes de postularse para comisionado
Wolff crearía un informe que calificaría la gestión de siniestros por parte de las aseguradoras, basándose en las encuestas anuales sobre conducta de mercado que actualmente se realizan a las compañías de seguros. Si bien actualmente los datos son anónimos, él impulsaría que fueran identificables. Afirmó que esto permitiría al departamento de seguros ayudar a los clientes a decidir qué aseguradoras premiar o sancionar por su comportamiento.
Consideraría la posibilidad de permitir que las aseguradoras de automóviles utilicen la telemática, que las compañías emplean en otros estados para monitorear el comportamiento de los conductores con fines de suscripción de pólizas. Afirmó que podría contribuir a una suscripción más precisa e incluso a una reducción de las primas de los seguros de automóviles, pero reconoció las preocupaciones sobre la privacidad que genera esta tecnología y señaló que se debería prohibir a las compañías de seguros compartir o vender información de los conductores.
Wolff propondría implementar un panel de control para mostrar las quejas sobre las aseguradoras de vida. El departamento de seguros no está haciendo públicos esos datos, y él no ve por qué no deberían hacerlo, afirmó.