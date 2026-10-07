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Propuesta 2: Aumentar el límite de los depósitos en el fondo de reserva

Por Calmatters staff
Publicado en October 7, 2026 at 4:55 PM PDT
Puesto Al Día October 7, 2026 at 4:55 PM PDT

Esta explicación fue publicada originalmente por nuestros socios informativos CalMatters. Prepárate para las elecciones de California: suscríbete al boletín informativo de CalMatters sobre las elecciones y se el primero en enterarse cuando actualicen la Guía del Votante de CalMatters 2026 con información sobre las contiendas primarias clave.

¿Qué hace la Propuesta 2 de California?

Esta enmienda constitucional permitiría al estado depositar hasta el 20 % de los ingresos fiscales de su fondo general en las reservas estatales, lo que supone un aumento respecto al límite máximo actual del 10 %. Estos depósitos no se contabilizarían a efectos del Límite de Gann, aprobado por los votantes, que establece un tope al monto que los legisladores estatales pueden gastar cada año y exige que los fondos excedentes se devuelvan a la población. También autoriza el uso de parte de los ingresos fiscales para pagar la deuda de 20 mil millones de dólares de California con el seguro federal de desempleo.

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¿Qué dicen partidarios y opositores?

Partidarios

Los ingresos fiscales de California son volátiles y dependen en gran medida del mercado de valores. Quienes apoyan esta medida sostienen que elevar el límite máximo permitiría al estado ahorrar más cuando la economía está en auge, lo que generaría una reserva más sólida para hacer frente a las recesiones económicas.

Opositores

Los opositores afirman que los políticos pueden utilizar las reservas del estado como un «fondo para gastos discrecionales» y sostienen que la medida permitiría a los legisladores retener más ingresos fiscales sin activar el límite de gasto, con el fin de evitar reembolsos a los contribuyentes.

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