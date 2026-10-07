Propuesta 2: Aumentar el límite de los depósitos en el fondo de reserva

¿Qué hace la Propuesta 2 de California?

Esta enmienda constitucional permitiría al estado depositar hasta el 20 % de los ingresos fiscales de su fondo general en las reservas estatales, lo que supone un aumento respecto al límite máximo actual del 10 %. Estos depósitos no se contabilizarían a efectos del Límite de Gann, aprobado por los votantes, que establece un tope al monto que los legisladores estatales pueden gastar cada año y exige que los fondos excedentes se devuelvan a la población. También autoriza el uso de parte de los ingresos fiscales para pagar la deuda de 20 mil millones de dólares de California con el seguro federal de desempleo.