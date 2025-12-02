Give Now
Recordando el alma de Libros, Café y Jazz: El legado perdurable de Miguel Márquez San Juan

Por Matthew Bowler / Video Journalist
Contribuyentes: Natalie González Rodríguez/Traductora
Publicado en December 2, 2025 at 10:37 AM PST
Miguel Márquez San Juan in his bookstore, Libros, Café y Jazz, Tijuana Oct. 18, 2024.
Matthew Bowler
/
KPBS
Miguel Márquez San Juan pictured in his Libros, Café y Jazz bookstore in Tijuana on Oct. 18, 2024.
Read in English

El reconocido librero y amante del jazz, Miguel Márquez San Juan, falleció el miércoles, dejando atrás un legado de 16 años que le regaló a la comunidad de Tijuana de mucho más que libros usados, café y jazz.

Publicado originalmente en 2024, el siguiente texto retoma una conversación con Márquez sobre música, literatura y un sueño sencillo.

Más que una librería en Tijuana

Miguel Márquez San Juan camina por la Avenida Calle Niños Héroes, a solo dos cuadras de la Avenida Revolución. Don Miguel llegó a Tijuana en 1984.

Mientras avanza por un callejón estrecho, entre una papelería y un consultorio de optometría, el ruido de Tijuana se desvanece y es reemplazado por los sonidos del jazz.

A small yellow sign hangs over the narrow alleyway leading to the Libros, Café y Jazz used bookstore in Tijuana, Oct. 18, 2024.
Matthew Bowler
/
KPBS
A small yellow sign hangs over the narrow alleyway leading to the Libros, Café y Jazz used bookstore in Tijuana, Oct. 18, 2024.
Down this alley off of Avenida Calle Niños Héroes is Libros, Café y Jazz, Oct. 18, 2024.
Matthew Bowler
/
KPBS
Down this alley off of Avenida Calle Niños Héroes is Libros, Café y Jazz, Oct. 18, 2024.

Sacando sus llaves, abre la puerta de su negocio soñado, una librería llamada Libros, Café y Jazz, mientras una pequeña campanita en su llavero tintinea en el silencio.

Adentro, Márquez se sienta en una de las cuatro habitaciones de la librería, escuchando “Kind of Blue” de Miles Davis y leyendo la icónica novela mexicana “Pedro Páramo.” La adaptación cinematográfica de la novela, protagonizada por Manuel García-Rulfo (“The Lincoln Lawyer”), tiene previsto estrenarse en Netflix el 6 de noviembre.

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo como es en cuanto ella muriera”, dijo Márquez recitando un pasaje del libro.

Citlali Márquez Solórzano sits among the stacks of books in the bookstore she operates with her father, Miguel Márquez San Juan. The store, Libros, Café y Jazz, celebrates 15 years of offering used books to Tijuana residents, Oct. 18, 2024.
Matthew Bowler
/
KPBS
Citlali Márquez Solórzano sits among the stacks of books in the bookstore she operates with her father, Miguel Márquez San Juan. The store, Libros, Café y Jazz, celebrates 15 years of offering used books to Tijuana residents, Oct. 18, 2024.

Márquez atiende la tienda junto con sus hijas. Recientemente celebraron el 15.º aniversario del negocio.

Con libros apilados del piso al techo, la pequeña tienda busca acercar la literatura y la música a los tijuanenses a precios accesibles. Desde discos de Manu Chao de segunda mano hasta “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes,” incluso tienen una máquina expendedora de poesía.

Márquez identificó una necesidad en Tijuana desde 2009.

“Estaban las librerías grandes, las clásicas de aquí, pero el libro económico no había ,” dijo Márquez.

The poetry section at Libros, Café y Jazz — one of the few used bookstores in Tijuana, Oct. 18, 2024.
Matthew Bowler
/
KPBS
The poetry section at Libros, Café y Jazz — one of the few used bookstores in Tijuana, Oct. 18, 2024.

Aunque Tijuana tiene algunas opciones para tomar libros prestados, pocas ofrecen la posibilidad de llevarse los libros a casa. Por ejemplo, el Centro Cultural Tijuana (CECUT) tiene una biblioteca pública donde los visitantes pueden sentarse a leer los libros disponibles, pero no sacarlos a préstamo. Daniel Togliatti, coordinador de prensa del CECUT, comentó que la biblioteca atiende no solo a lectores, sino también a escritores.

“Parte de la misión del Centro Cultural Tijuana es compartir este espacio con escritores de la región”, dijo Togliatti.

Pero, añadió, el objetivo principal del CECUT es acercar la alegría de la lectura a Tijuana.

“Las personas sienten inspiración y sienten la posibilidad de acceder a nuevos y distintos mundos en esta comunicación entre el escritor y el lector”, dijo Togliatti.

Asegura que el CECUT y Libros, Café y Jazz van por caminos similares, apoyando a la comunidad creativa de Tijuana de maneras únicas.

“En esta situación global, nosotros trabajamos sobre cuatro ruedas, y ellos tienen una bicicleta, pero estamos en el mismo lugar. A veces a la misma velocidad. A veces compartimos el camino”, explicó Togliatti.

Pictured is Libros, Café y Jazz's poetry vending. For 5 pesos, readers can receive a poem, Oct.18, 2024.
Matthew Bowler
/
KPBS
Pictured is Libros, Café y Jazz's poetry vending. For 5 pesos, readers can receive a poem, Oct.18, 2024.

Al igual que CECUT, Libros, Café y Jazz organiza presentaciones en vivo.

“Por ejemplo, el próximo domingo o el próximo sábado — o sea mañana — vamos a presentar un grupo de jazz aquí, se presentan aquí 20, 30 personas'', dijo Márquez.

Si te pierdes una presentación, aún podrías encontrar a Márquez en su lugar habitual, leyendo "Los Amorosos" de Jaime Sabines, un poema que atesora. Mientras toma su café, escucha jazz y recita un verso:

Los amorosos se ponen a cantar entre labios
una canción no aprendida,
y se van llorando, llorando,
la hermosa vida.

Arts & Culture BorderLatinxBooksTijuana
Matthew Bowler
Matthew Bowler is an award-winning journalist from San Diego. Bowler comes from a long line of San Diego journalists. Both his father and grandfather worked as journalists covering San Diego. He is also a third generation San Diego State University graduate, where he studied art with a specialty in painting and printmaking. Bowler moved to the South of France after graduating from SDSU. While there he participated in many art exhibitions. The newspaper “La Marseillaise” called his work “les oeuvres impossible” or “the impossible works.” After his year in Provence, Bowler returned to San Diego and began to work as a freelance photographer for newspapers and magazines. Some years later, he discovered his passion for reporting the news, for getting at the truth, for impacting lives. Bowler is privileged to have received many San Diego Press Club Awards along with two Emmy's.
