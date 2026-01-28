Tras segunda muerte en Minneapolis, autoridades de San Diego cuestionan acciones de ICE

Nota: Para escuchar el reportaje en español, abre el video en Youtube y puedes cambiar la pista de audio en la configuración del video.

Representantes del Congreso en San Diego y otros funcionarios electos hablaron sobre las medidas que deben tomarse tras la muerte de un segundo residente de Minnesota a manos de agentes federales este fin de semana.

Entre las posturas, los funcionarios condenaron el actuar de los agentes y exigieron el juicio político contra Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Otros fueron más allá, pidiendo la abolición del ICE y que se procese judicialmente a los agentes involucrados.

''Lo vi, y lo vi desde muchos ángulos diferentes. Fue un asesinato. No hay otra forma de decirlo: eso fue un asesinato'', afirmó el representante Juan Vargas en una entrevista con KPBS. ''Fue un asesinato a sangre fría. No hay excusa para eso''.

"Vi el video como todo el mundo. Y luego vi las declaraciones que hicieron… simplemente no hay ninguna relación entre lo que se ve en ese video desde varios ángulos y lo que afirma el gobierno’', declaró el representante Demócrata Mike Levin en una entrevista con KPBS.

''No están protegiendo al público para nada; es más, le están disparando a la gente’', afirmó Vargas. ‘'Están provocando caos y desorden por todas partes. Es justo lo contrario a lo que debería hacer una fuerza policial o una agencia del orden público".

Un segundo asesinato

Alex Pretti fue baleado y asesinado por agentes federales el sábado en Minneapolis.

Pretti era enfermero de cuidados intensivos y trabajaba en el centro médico de Asuntos de Veteranos en Minneapolis. Era uno de los varios miles de habitantes de Minnesota que han estado observando de manera legal las operaciones de agentes federales de inmigración en la ciudad — al igual que Renee Good, quien también fue baleada y asesinada por un agente federal.

En una conferencia de prensa el domingo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió la salida de los agentes federales de Minneapolis y anunció que el estado llevará a cabo su propia investigación.

“El sistema de justicia de Minnesota tendrá la última palabra. Debe tener la última palabra”, dijo Walz.

Congresistas piden la destitución de Noem

Los congresistas Levin y Vargas reiteraron su llamado para que se someta a juicio político a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Noem afirmó que los agentes federales actuaron en defensa propia. Sin embargo, el video del homicidio contradice directamente esa versión.

“Sentí que este fin de semana se cruzó una línea muy clara y que tenemos que pedir la destitución de Noem. Ella debe ser removida o renunciar por su propia voluntad”, dijo Levin. “Si se niega, entonces el Congreso tiene que someterla a juicio político y destituirla”.

“Creo que (Noem) debe ser destituida. Lo que ha hecho es horrible. Es algo que amerita un juicio político”, dijo Vargas. “Y odio decirlo, pero es una idiota. Una idiota total”.

Aunque ambos congresistas reconocieron que el juicio político sería políticamente complicado — dado que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso — insistieron en que es necesario intentarlo.

“No estoy siendo ingenuo”, dijo Levin. “Pero tenemos que usar todas las herramientas que tenemos. Los fundadores nos dieron el juicio político como una herramienta. Y a mis colegas republicanos que dicen preocuparse por la ley y el orden o por el estado de derecho… ¿dónde están ahora?”

Reacciones de otros líderes

Otros líderes locales, incluido el alcalde de San Diego, Todd Gloria, también condenaron enérgicamente el tiroteo.

“El gobierno federal dice que sus acciones de control nos hacen más seguros. No es así”, dijo Gloria en una publicación en redes sociales el sábado. “Es una campaña temeraria y sin ley que está aterrorizando a nuestras ciudades, y ahora ha cobrado otra vida. San Diego la condena. Nunca vamos a aceptar esto como algo normal”.

El lunes, Gloria dijo que San Diego “no va a cooperar” con las solicitudes del presidente Trump para poner fin a las políticas de ciudad santuario.

En un comunicado, el concejal de San Diego Sean Elo-Rivera pidió abolir ICE y procesar penalmente a los agentes responsables de estos tiroteos.

“Además, los agentes de estas agencias que están aterrorizando a nuestro país deberían tener prohibido trabajar para la Ciudad de San Diego”, dijo Elo-Rivera.

La supervisora del condado, Paloma Aguirre, publicó un video en Instagram denunciando las acciones de ICE como “agresivas, poco profesionales e inconstitucionales”.

“Esto tiene que parar. Las acciones violentas de ICE y CBP en nuestras comunidades amenazan nuestra seguridad y nuestras libertades”, dijo. “Esta violencia es una tiranía inconstitucional del gobierno de Trump. Es intolerable y completamente inaceptable”.

La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado, Terra Lawson-Remer, ordenó bajar las banderas a media asta en honor a los dos estadounidenses asesinados por agentes federales.

“Bajar la bandera hoy refleja duelo y una alarma real”, señaló en un comunicado. “La aplicación letal de la ley federal, combinada con la falta de supervisión, representa una ruptura constitucional que comunidades en todo el país no pueden ignorar”.



Llamados a recortar fondos de ICE

El viernes pasado, la delegación demócrata de San Diego en el Congreso votó en contra de aumentar el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional.

“Tenemos que seguir defendiendo la rendición de cuentas y la seguridad para todos”, escribió el congresista Scott Peters en redes sociales. “No podemos hacerlo cuando ICE está aterrorizando nuestros vecindarios y separando familias. Por eso voté NO al aumento de fondos para ICE y presenté legislación para frenar su uso excesivo de la fuerza”.

La congresista Sara Jacobs también envió una declaración a KPBS el lunes:

“Estoy devastada por las familias de Alex Pretti y Renee Good, y por toda la ciudad de Minneapolis. Una pesadilla distópica es ahora su realidad: ICE y la Patrulla Fronteriza están ejecutando a ciudadanos estadounidenses, deteniendo y deportando a niños pequeños, e ignorando los derechos humanos y el estado de derecho”.

“La semana pasada voté con orgullo en contra del presupuesto del DHS, y le pido a cada senador que haga lo mismo. Pero también necesitamos un cambio sistémico, empezando por la destitución de la secretaria Noem y la reestructuración y desmantelamiento de ICE y la Patrulla Fronteriza. Estas agencias han perdido completamente su rumbo y la confianza del pueblo estadounidense”.

El congresista republicano Darrell Issa, quien representa al condado de San Diego, no respondió a las solicitudes de comentarios.

El senador demócrata de California, Adam Schiff, dijo que los demócratas del Senado no votarán a favor de un paquete de gastos que incluya más fondos para la aplicación de leyes migratorias.

La fecha límite para que el Congreso apruebe un presupuesto y evite el cierre del gobierno es el 30 de enero. El otoño pasado, el gobierno federal cerró durante el periodo más largo en la historia de Estados Unidos, mientras los demócratas intentaban que los republicanos aceptaran extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

