Fronterizas detrás de las camaras - Parte 2: Paulina Casmur

 August 7, 2025 at 4:58 PM PDT
By Adrian Villalobos Alan Lilienthal Natalie Gonzalez Rodriguez
Qué onda friends!

En el episodio de hoy, concluimos nuestra serie de fronterizas que la están rompiendo en el cine y los medios con nada menos que con la tijuanense Paulina Casmur, ganadora de 17 premios Emmy.

Nos sentamos a conversar sobre su impacto en el sector de noticias, los desafíos que ha enfrentado como mujer y fronteriza, cómo ha abierto camino para que las historias fronterizas sean reconocidos en los Emmy como categoría propia y su proyecto el Sin Spoilers podcast.

Ah, y también está la historia de como fue el blanco Departamento de Seguridad Nacional de los USA.

¡Definitivamente no querrás perderte este episodio! ¡Nos vemos pronto!

Mencionado en este episodio:

Ruta 40 - Documental producido con Julio Ortiz, productor de Port of Entry en el 2013

Armadillos Búsqueda y Rescate Part 1 Part 2

Avenida Bugambilia

Filmografía

Port of Entry tiene una nueva temporada con más historias de nuestra región fronteriza. En esta ocasión, estamos mostrando las perspectivas de algunos moldeadores y visionarios de las tierras fronterizas. Te contamos historias de personas que están impactando la región, y en algunos casos, el mundo con su trabajo e investigación; desde urbanismo hasta arquitectura, educación y política, y hasta arte y robótica.

Redes sociales y contacto

De KPBS, Port of Entry cuenta historias que cruzan fronteras. Para escuchar más historias visita www.portofentrypod.org

Facebook: www.facebook.com/portofentrypodcast

Instagram: www.instagram.com/portofentrypod

Puedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate, escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento podrás recibir un regalo.

Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org

Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro podcast.

Créditos

Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González

Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco

Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos

Editora: Elma Gonzalez Lima Brandao

Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco

Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette

This program is made possible, in part, by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people

