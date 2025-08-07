Fronterizas detrás de las camaras - Parte 2: Paulina Casmur
En el episodio de hoy, concluimos nuestra serie de fronterizas que la están rompiendo en el cine y los medios con nada menos que con la tijuanense Paulina Casmur, ganadora de 17 premios Emmy.
Nos sentamos a conversar sobre su impacto en el sector de noticias, los desafíos que ha enfrentado como mujer y fronteriza, cómo ha abierto camino para que las historias fronterizas sean reconocidos en los Emmy como categoría propia y su proyecto el Sin Spoilers podcast.
Ah, y también está la historia de como fue el blanco Departamento de Seguridad Nacional de los USA.
¡Definitivamente no querrás perderte este episodio! ¡Nos vemos pronto!
Mencionado en este episodio:
Ruta 40 - Documental producido con Julio Ortiz, productor de Port of Entry en el 2013
Armadillos Búsqueda y Rescate Part 1 Part 2
Port of Entry tiene una nueva temporada con más historias de nuestra región fronteriza. En esta ocasión, estamos mostrando las perspectivas de algunos moldeadores y visionarios de las tierras fronterizas. Te contamos historias de personas que están impactando la región, y en algunos casos, el mundo con su trabajo e investigación; desde urbanismo hasta arquitectura, educación y política, y hasta arte y robótica.
¡Escucha nuestra nueva temporada!
Créditos
Hosts: Alan Lilienthal and Natalie González
Escritor/Productor: Julio C. Ortiz Franco
Productor Técnico/Diseñador Sonoro: Adrian Villalobos
Editora: Elma Gonzalez Lima Brandao
Episodios traducidos por: Natalie González and Julio C. Ortíz Franco
Directora de Programación de Audio y Operaciones: Lisa Morrisette
This program is made possible, in part, by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people