Man who worked with US in Afghanistan speaks out after ICE detainment
THE CITY OF SAN DIEGO AND THE COUNTY HAVE JOINED A LAWSUIT WITH MORE THAN TWO DOZEN LOCAL GOVERNMENTS ACROSS THE NATION
IT ALLEGES THE TRUMP ADMINISTRATION HAS THREATENED TO WITHHOLD MORE THAN 350 MILLION DOLLARS IN D-H-S AND FEMA GRANTS…UNLESS THOSE MUNICIPALITIES ASSIST THE ADMINISTRATION IN THEIR IMMIGRATION EFFORTS
AS WELL AS ABANDON THEIR OWN D-E-I INITIATIVES
THE SAN DIEGO CITY ATTORNEY’S OFFICE SAYS LOCALLY THOSE FUNDS SUPPORT WILDFIRE AND FLOOD PREVENTION PROJECTS, COUNTER-TERRORISM, AID EMERGENCY RESPONSE EFFORTS AND SUPPORT FIRE DEPARTMENT STAFFING
THE LAWSUIT SEEKS A COURT ORDER PREVENTING THE FEDERAL GOVERNMENT FROM IMPOSING ANY SUCH CONDITIONS AND A DECLARATION THAT SAYS THE CONDITIONS ARE UNCONSTITUTIONAL
COUNTY RESIDENTS HAVE JUST FOUR DAYS REMAINING TO CLAIM ANY OF THE COUNTY’S OVER ONE POINT ONE MILLION IN UNCLAIMED MONEY BEFORE IT IS ROLLED INTO THE GENERAL FUND
THE SMALLEST OF AVAILABLE FUNDS IS FIFTEEN BUCKS WHILE THE LARGEST IS AROUND 33 GRAND
EVERY YEAR, THE COUNTY TREASURER-TAX COLLECTOR’S OFFICE AND OTHERS HAVE FUNDS OWED TO TAXPAYERS, USUALLY A RESULT OF CHECKS THAT COULDN’T BE DELIVERED OR OVERPAID TAXES
AFTER SEVERAL YEARS OF NOT BEING CLAIMED THE FUNDS ARE RETURNED TO THE COUNTY
YOU CAN CHECK IF YOU’RE ON THE LIST BY GOING TO S-D-T-T-C DOT COM.
THE FRIAR’S KEPT THE FAITH BUT UNFORTUNATELY HISTORY WAS NOT MADE AS THE SAN DIEGO PADRES FELL TO THE CHICAGO CUBS IN GAME 3 YESTERDAY
THE FINAL SCORE WAS CUBS 3 TO PADRES 1
THAT WRAPS THEIR WILD CARD SERIES AND THE SEASON WITH THE PADRES LOSING TWO OF THE THREE GAMES
FRUSTRATING NO DOUBT FOR SAN DIEGANS WHO PASSIONATELY SUPPORT THE BALL CLUB WHO AGAIN CAME UP SHORT
SEE YOU NEXT YEAR PADRES!
From KPBS, you're listening to San Diego News Now.
AFGHAN MAN WHO WORKED WITH THE U.S. IN AFGHANISTAN AND WAS DETAINED BY ICE THIS SUMMER SPOKE OUT YESTERDAY (THURSDAY). MILITARY AND VETERANS REPORTER ANDREW DYER HAS MORE.
SAYEDUPDATE 1 (AD) :53 SOQ/NAT FADE
SAYED NASER IS ENJOYING LUNCH AT A LAKESIDE AFGHAN RESTAURANT.
LAST WEEK, A FEDERAL JUDGE RULED HIS ARREST THIS SUMMER OUTSIDE A SAN DIEGO COURTROOM VIOLATED HIS DUE PROCESS RIGHTS.
HE WAS RELEASED FROM DETENTION LAST FRIDAY.
“I CAN SAY THAT FREEDOM IS THE MOST BEAUTIFUL FEEL IN EVERYTHING…”
AT A NEWS CONFERENCE TODAY HE SAID HIS ORDEAL HASN’T SHAKEN HIS FAITH IN THE UNITED STATES.
“I STILL BELIEVE AMERICA. I DO NOT FEEL BETRAYED. I FEEL HOPEFUL.”
ICE AGENTS WERE WAITING OUTSIDE T HE COURTROOM.
(AUDIO OF ARREST … HE SAYS HE WORKED WITH US IN AFGHANISTAN)
AFTER ALMOST THREE MONTHS IN DETENTION NASER SAYS HE’S STARTING OVER, LOOKING FOR A PLACE TO LIVE, A PLACE TO WORK AND WAITING FOR A NEW JUDGE TO HEAR HIS ASYLUM CASE.
REPORTING FROM LAKESIDE, ANDREW DYER, KPBS NEWS
CHULA VISTA IS JOINING THE GROWING NUMBER OF CITIES ACROSS THE COUNTRY USING NEW A-I TOOLS TO WRITE THEIR POLICE REPORTS.
SOUTH BAY REPORTER KORI SUZUKI SAYS CRITICS ARE WORRIED THE TOOLS WILL MAKE THEIR WORK LESS TRANSPARENT.
The program is called Draft One. Last week, the Chula Vista City Council voted unanimously to purchase it from Axon. The company sells body cameras and Tasers to departments across the country. The city will spend almost a million dollars on the AI tools over the next four years.
Chula Vista police are pitching the AI software as a time-saving move. They claim it will free up officers to handle other casework more quickly. Assistant Police Chief Dan Peak.
20250923_cvaxon_city council tape / 02:08
“Our officers are still accountable for everything they put in this police report leading up to testimony in court.”
But privacy and civil rights advocates say the program raises new questions about the reliability of police reports. Matthew Guariglia is with the Electronic Frontier Foundation.
20250930_cvaxon_Matthew Guariglia / 02:05
The judge or the prosecutor doesn't know which portions were written by the AI and which portions were written by the officer. It interjects a lot of uncertainty.
Police in Chula Vista have historically been among the first to start using advanced tools like drones and automated license plate readers for law enforcement.
Meanwhile…California is considering new regulations on the use of AI in policing.
Kori Suzuki, KPBS News.
THE NEW NAVY SEAL MUSEUM OPENS SATURDAY IN DOWNTOWN SAN DIEGO. MILITARY REPORTER ANDREW DYER HAS THIS PREVIEW.
SEALMUSEUM 1 ad :53 SOQ
JUMPING OUT OF AIRPLANES, SWIMMING TO SHORE IN THE DEAD OF NIGHT AND EXECUTING THE MOST COVERT MISSIONS IN THE U.S. MILITARY — THAT MIGHT BE WHAT YOU THINK ABOUT WHEN IT COMES TO NAVY SEALS.
… I THINK THE CULMINATION OF ABOUT AN 8-10 YEAR JOURNEY
BRIAN DRECHSLER IS A RETIRED SEAL CAPTAIN AND THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SAN DIEGO NAVY SEAL MUSEUM. HE SAYS HE HOPES THE MUSEUM WORKS TO DE-MYSTIFY THE SECRETIVE SEALS.
AT THE CORE OF IT, WHEN YOU LOOK AT NAVAL SPECIAL WARFARE AND WHO WE ARE, IT'S COMMON PEOPLE WITH AN UNCOMMON DESIRE TO SERVE
THE MUSEUM ACROSS FROM SANTE FE DEPOT DOWNTOWN PACKS A LOT INTO ITS RELATIVELY SMALL FOOTPRINT. INTERACTIVE EXHIBITS WITH VIRTUAL REALITY AND ARTIFACTS FROM THE LONG EVOLUTION OF NAVAL SPECIAL WARFARE TELL THE STORY OF THE SEALS AND THE SPECIAL BOAT OPERATORS, KNOWN AS SWCC.
THE MUSEUM OPENS SATURDAY AND IT’S RECOMMENDED VISITORS RESERVE THEIR TICKET ENTRY TIME ONLINE.
ANDREW DYER, KPBS NEWS
DANCERS OF ALL ABILITIES – INCLUDING THOSE IN WHEELCHAIRS – WILL TAKE THE STAGE IN SAN DIEGO THIS WEEKEND. ARTS REPORTER AUDY MCAFEE (AW-dee MACK-uh-fee) SAYS THE DYNAMIC INCLUSIVE DANCE PROGRAM IS ABOUT MOVEMENT FOR ALL.
DIDSHOWCASE 1 1:24 SOQ
Jason Rivers is an inclusive ballroom instructor. This is his ninth year leading rehearsals for the Dynamic Inclusive Dance program’s annual showcase, which this year is themed Shine and Soar.
“I always kind of like try to find the song first. 'cause I really connect with music and s o if this song inspires me, but the other dancer also loves it, that's the perfect thing to get started with.”
The program is an extension of the Wheelchair Dancers Organization, which advocates for inclusive dance classes for people of all ages, backgrounds, and abilities. This year marks the showcase’s 17th anniversary. Rivers says the event empowers people through dance.
“I think a lot of people picture dancing as being, learning to do steps. So people in a wheelchair especially, or thinking, well, I can't dance, I, I can't take those steps, but dancing is, uh, expression to music. It's movement of any kind.”
Stephanie Nichols Rodas is one of the dancers in the showcase and a Wheelchair Dancers Organization board member. She says it’s a special event.
“There's gonna be like hip hop, there's gonna be chacha, there's gonna be rock and roll. it's pretty impactful, the energy you feel, the love that you feel there. the opportunity to show others what inclusivity is.”
The Shine and Soar showcase fundraiser takes place Sunday, October 5th from noon to three PM at the Champion Ballroom Academy. Tickets start at $15.
Audy McAfee, KPBS news.
AND THE NAVY SEAL MUSEUM OPENING AND DYNAMIC INCLUSIVE DANCE PROGRAM AREN’T THE ONLY THINGS TAKING PLACE THIS WEEKEND
AS WE DO EACH AND EVERY FRIDAY, HERE ARE SOME WEEKEND IDEAS FOR YOU AND YOURS
FOR THE MUSIC LOVER, THE SECOND ANNUAL SAN DIEGO-TIJUANA JAZZ FESTIVAL CELEBRATES JAZZ ON BOTH SIDES OF THE BORDER
IT FEATURES THREE DAYS OF PERFORMANCES IN THREE VENUES ACROSS TWO COUNTRIES. CHECK OUT THEIR WEBSITE S-D-T-T-JAZZ DOT ORG FOR EXACT INFO AS THEY HAVE EVENTS GOING ALL WEEKEND
FOR THE FOODIE IN YOUR LIFE, THERE IS TASTE OF NORTH PARK ON SATURDAY FROM 11 AM TO 3-30
YOU CAN GET TICKETS AT TASTE OF NORTH PARK DOT COM AND THEN ENJOY NORTH PARK’S WALKABILITY POST-MEAL
& AS I WILL REMIND YOU ALL MONTH LONG, OCTOBER IS KIDS FREE SAN DIEGO MONTH
THAT MEANS ANY LITTLE ONES WITH YOU ARE F-R-E-E AND THIS APPLIES TO THE U-S-S MIDWAY MUSEUM, BALBOA PARK MUSEUMS, THE ZOO, SAFARI PARK AND EVEN BIRCH AQUARIUM!
ENJOY!!
This podcast is hosted and produced by me, Lawrence K. Jackson.