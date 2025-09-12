Esto se sabe sobre el asesinato de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA

Un hombre de 22 años de Utah fue arrestado por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un evento en un campus universitario, dijeron las autoridades el viernes.

“Lo tenemos”, dijo el viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox, a los periodistas en una conferencia de prensa al anunciar el arresto de Tyler Robinson por el asesinato de Kirk el miércoles en la Universidad del Valle de Utah. Fue detenido anoche.

El director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA era un destacado podcaster, activista cultural y aliado del presidente Donald Trump. Lideró un esfuerzo para reformar la campaña de movilización de votantes del Partido Republicano en las elecciones de 2024, basado en la teoría de que había miles de seguidores de Trump que rara vez votan, pero que podrían ser persuadidos para hacerlo.

Su asesinato el miércoles es un nuevo caso de violencia política en Estados Unidos que abarca una variedad de ideologías políticas y afecta a los dos grandes partidos políticos.

Cox dijo que se trató de un “asesinato político”.

Esto es lo que se sabe sobre el asesinato de Kirk:

El sospechoso es detenido

Cox dijo que Robinson aparentemente confesó el hecho a un amigo de la familia, y que la familia de Robinson dijo que se había vuelto “más político en los últimos años” y había criticado a Kirk, mencionando que iba a estar en un próximo evento en Utah. También habría mencionado que “Kirk estaba lleno de odio y difundiendo odio”.

Cox también informó que los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen estaban grabados con mensajes. Uno decía “oye fascista, atrapa”, otro decía “si lees esto eres gay LMAO”, y un tercero hacía referencia a “Bella ciao”, una canción italiana clásica popular entre la izquierda política.

El director del FBI, Kash Patel, elogió la respuesta de las fuerzas del orden al tiroteo, diciendo: “En 33 horas, hemos hecho un progreso histórico para Charlie”.

Un disparo desde un tejado

Kirk estaba hablando en un debate organizado por Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah cuando, según las autoridades, alguien disparó desde un tejado.

Videos publicados en redes sociales muestran a Kirk sentado bajo una carpa blanca y hablando con micrófono en mano. Se oye un solo disparo y Kirk levanta la mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello.

Valle de Utah es la universidad pública más grande del estado, con 47.000 estudiantes matriculados. Está unos 64 kilómetros (40 millas) al sur de la capital del estado, Salt Lake City.

La búsqueda del asesino

Un día antes de que se anunciara el arresto del sospechoso, el FBI dijo que estaba buscando a una “persona de interés” en el tiroteo y publicó una serie de fotos que mostraban a la persona con un sombrero, gafas de sol, camisa negra de manga larga y una mochila.

La policía de Utah compartió un video de la persona corriendo por el techo del edificio desde donde las autoridades dicen que se disparó, bajando al suelo y saliendo del campus. Dijeron que el tirador dejó rastros, incluida una huella de palma, que los investigadores esperaban que pudieran proporcionar pistas sobre su identidad. También planearon realizar pruebas de ADN.

Las autoridades dijeron que el tirador parecía “tener edad universitaria” y “se mezclaba” con la población universitaria.

Un rifle escondido en una toalla fue recuperado en un área boscosa cerca del campus universitario en el camino de huida del tirador, según información circulada entre las fuerzas del orden y compartida con The Associated Press. Había un cartucho gastado en la cámara del arma y otras tres balas en el cargador.

Las autoridades recibieron más de 7.000 pistas e informaciones, y pidieron al público que continuara enviándolas, agregando que “ninguna pista es demasiado pequeña”.

Dos personas fueron detenidas el miércoles, pero se determinó que no estaban conectadas con el tiroteo y ambas fueron liberadas, dijeron funcionarios de seguridad pública.

La universidad canceló las clases durante la semana y cerró el campus hasta al menos el lunes.

El ascenso de Kirk de asistente de Trump a influyente conservador importante

Trump dijo que habló extensamente con la viuda de Kirk el jueves, pero no entró en los detalles de lo que discutieron.

“Está devastada, está absolutamente devastada, como pueden imaginar”, informó a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump dijo que otorgaría póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad a Kirk en una fecha posterior.

Kirk tenía 18 años cuando cofundó Turning Point en los suburbios de Chicago en 2012 con William Montgomery, un activista del Tea Party. Su objetivo era llevar sus ideas de bajos impuestos y gobierno limitado a los campus universitarios.

Turning Point apoyó con entusiasmo a Trump después de que asegurara la nominación del Partido Republicano para presidente en 2016. Kirk sirvió como asistente personal del hijo mayor del entonces candidato, Donald Trump Jr., durante la campaña de las elecciones generales.

La conexión con Trump ayudó a impulsar el ascenso de Turning Point. Pronto, Kirk fue una presencia habitual en la televisión por cable, donde se sumergió en las guerras culturales y elogió al presidente.

Las contribuciones al grupo se duplicaron y luego se triplicaron, hasta alcanzar los 79,2 millones de dólares en 2022, según un análisis de declaraciones de impuestos disponibles públicamente. El grupo afirma que ahora tiene presencia en casi 4.000 campus de escuelas secundarias y universidades, operando como una marca de estilo de vida conservador que promueve a cientos de influencers en línea.

Kirk era conocido por declaraciones provocativas sobre la raza que utilizaba para atraer a los votantes de la Generación Z.

“Lo siento. Si veo a un piloto negro, voy a pensar, ‘Chico, espero que esté calificado’”, dijo Kirk durante un episodio de podcast de 2024 con el compañero activista de derecha Jack Posobeic.

Kirk se opuso firmemente a la promulgación de Juneteenth como feriado federal. Dijo que la medida para consagrar el feriado estaba motivada por un sentimiento “antiestadounidense” que promovía “una visión neosegregacionista” que, según él, buscaba suplantar al Día de la Independencia.

Políticos se unen para condenar el ataque

Tanto republicanos como demócratas condenaron rápidamente el ataque.

Trump ordenó que las banderas se bajaran a media asta y emitió una proclamación presidencial. El presidente, que sufrió una lesión menor en la oreja cuando le dispararon en un evento de campaña el año pasado, dijo que él y Kirk tenían una relación cercana.

Describió a Kirk en Truth Social como un “gran tipo de pies a cabeza. ¡DIOS LO BENDIGA!”.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien en marzo pasado recibió a Kirk en su podcast, publicó en X: “El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible”.

