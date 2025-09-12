Juez detiene política de Trump que corta escuelas y refugios a ciertos inmigrantes

Los comedores populares, los refugios para personas sin hogar y los centros preescolares de California pueden seguir atendiendo a quienes no tienen estatus legal, al menos temporalmente, según una decisión tomada hoy por un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos en Rhode Island.

En julio, cuatro departamentos federales —Educación, Justicia, Salud y Servicios Humanos, y Trabajo— ordenaron a California que rechazara a muchos inmigrantes el acceso a servicios públicos financiados con fondos federales, como la atención médica, la educación y la capacitación laboral. Las nuevas normas se aplican a ciertas categorías de inmigrantes, tanto a quienes no tienen estatus legal como a quienes lo tienen, como los solicitantes de asilo o quienes tienen visas de estudiante.

California se unió rápidamente a otros 20 estados y al Distrito de Columbia en una demanda , argumentando que los cambios en las políticas eran ilegales. El fallo, que constituye una medida cautelar, significa que el gobierno federal no puede aplicar las nuevas políticas en estos estados hasta que se resuelva la demanda, cuya resolución podría tardar meses o años.

“Con la decisión de hoy, programas vitales de educación, nutrición y salud como Head Start, y las familias que dependen de sus servicios, pueden respirar tranquilos”, declaró Nina Sheridan, portavoz de la Fiscalía General de California. Head Start ofrece educación preescolar gratuita a niños de bajos recursos en todo el estado.

“La Administración Trump sigue poniendo trabas a las familias californianas que solo intentan sobrevivir, pero estamos contraatacando”, dijo. “Agradecemos que un Tribunal de Distrito haya puesto fin a esta cruel nueva directiva mientras continúa nuestro litigio”.

Los cuatro departamentos federales declararon en julio que las nuevas políticas eran un esfuerzo por cumplir con una de las órdenes ejecutivas de Trump, que afirma que los beneficios públicos fomentan la inmigración ilegal. La orden ejecutiva exige a los departamentos federales garantizar que ningún beneficio financiado por los contribuyentes se destine a extranjeros no cualificados.

Un abogado del Departamento de Justicia, Sean Skedzielewski, dijo que las nuevas políticas también reflejan la interpretación adecuada de la ley federal, a pesar del hecho de que el Departamento de Justicia ha utilizado una interpretación diferente durante casi 30 años.

En su decisión escrita que emitió la orden judicial preliminar, la jueza federal de distrito Mary McElroy expresó su escepticismo ante el argumento legal de Skedzielewski. «El Gobierno (federal) argumenta que, de alguna manera, ha interpretado incorrectamente este estatuto durante los casi treinta años que lleva vigente. En su opinión, todos (de todas las administraciones anteriores) lo han malinterpretado desde el principio, al menos hasta el mes pasado, cuando el Gobierno (federal) comprendió claramente la forma correcta de interpretarlo».

McElroy escribió que las nuevas políticas, que ahora están suspendidas, significarían que “menos personas recibirán recursos críticos contra la pobreza debido a que las comunidades inmigrantes evitan los servicios, pero también porque, en general, las personas que viven en la pobreza a veces carecen de identificación gubernamental”.

¿Quién califica para recibir beneficios públicos?

En 1996, el Congreso aprobó una ley que restringía la mayoría de los beneficios públicos financiados por el gobierno federal a los ciudadanos estadounidenses o a quienes tenían ciertos estatus legales, como la tarjeta de residencia permanente. Posteriormente, al aclarar la ley, el gobierno federal estableció ciertas excepciones.

Cualquier persona, independientemente de su estatus legal, puede acceder a un centro de atención telefónica para crisis, y cualquier menor que haya sufrido abandono o abuso puede recibir asistencia pública, ya que estos servicios son “necesarios para la protección de la vida y la seguridad”, según la guía federal de 1996 , que aclaró el significado de la ley de ese año. Los albergues para personas sin hogar y víctimas de violencia doméstica, los hospitales públicos y los programas de apoyo a la salud mental o la recuperación del consumo de sustancias también están disponibles para todos.

Como resultado de una decisión de la Corte Suprema de 1982, el gobierno federal permite que todos los estudiantes menores de 18 años, independientemente de su estatus legal, asistan a la escuela pública. Los inmigrantes sin estatus legal también pueden acceder a Head Start e inscribirse en clases de educación para adultos, que incluyen inglés como segundo idioma y programas de equivalencia de bachillerato.

En el condado de Santa Clara, que abarca San José, aproximadamente el 40% de los residentes son nacidos en el extranjero y más de la mitad de los niños del condado tienen un padre nacido en el extranjero. El condado recibe alrededor de 3.700 millones de dólares en fondos federales cada año, la mayor parte de los cuales financia su sistema de hospitales públicos, según una declaración judicial de Greta Hanson, directora de operaciones del condado.

Verificar el estatus legal de los pacientes no es factible, afirmó, pero incluso si lo fuera, “tendría consecuencias extremadamente perjudiciales y disuadiría a las personas de buscar la atención que tanto necesitan”. Si una persona tiene una enfermedad contagiosa pero evita buscar atención, por ejemplo, podría poner en peligro la salud de toda su comunidad.

Aunque las nuevas políticas entraron en vigor en julio, el sistema de salud aún no ha rechazado a ningún paciente. Los estados en la demanda y los cuatro departamentos federales acordaron retrasar la aplicación de las nuevas políticas hasta el 11 de septiembre. Debido a la orden judicial preliminar de hoy, la promulgación de las políticas tardará meses o incluso años, y si el juez finalmente falla a favor de California, es posible que nunca entren en vigor.

Esta es solo una de las muchas demandas que California ha presentado contra la administración Trump por el trato a los inmigrantes. En un intento por implementar una orden ejecutiva presidencial diferente, que exigía a los departamentos federales detener el despilfarro, el fraude y el abuso , el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) solicitó a California que compartiera datos privados sobre las personas que reciben cupones de alimentos.

En julio, fiscales generales demócratas, incluido el fiscal general de California, Rob Bonta, demandaron al USDA, alegando que su objetivo es atacar a las familias de estatus migratorio mixto , donde los ciudadanos estadounidenses pueden tener un familiar extranjero. California también demandó a la Administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional después de que las redadas federales de inmigración provocaran protestas en Los Ángeles este verano.

En total, California ha demandado o se ha unido a otros estados para demandar al gobierno federal aproximadamente 40 veces desde la toma de posesión del presidente. Durante el primer gobierno de Trump, California demandó al presidente 123 veces y ganó aproximadamente dos tercios de esos casos.

Muchas de las demandas presentadas este año ya han dado lugar a medidas cautelares que han detenido temporalmente las nuevas políticas de la administración Trump, pero los defensores de los inmigrantes dicen que, no obstante, las acciones del presidente han tenido un impacto.

Muchos californianos, incluyendo aquellos con estatus legal, evitan los servicios públicos por miedo. Algunos tienen miedo incluso de salir de casa.

En una escuela para adultos en Huntington Beach, el director Steve Curiel comentó que pocos inmigrantes asisten a clases de inglés este verano. Comentó que ha escuchado que otras escuelas del estado están observando la misma tendencia.

La reportera de educación Carolyn Jones contribuyó a esta historia.

