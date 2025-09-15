Legisladores de California concluyen la sesión de 2025: esto aprobaron en su última semana

Los legisladores estatales de California concluyeron su sesión legislativa de 2025 el sábado, enviando cientos de proyectos de ley al escritorio del gobernador Gavin Newsom. La fecha límite marcó el final de un periodo turbulento en el que el estado sufrió una devastación récord por los incendios de Los Ángeles y los legisladores enfrentaron un déficit presupuestario de 12 mil millones de dólares. California también se involucró en el debate nacional sobre la redistribución de distritos electorales durante el verano, que dominó el discurso y las sesiones en el Capitolio en agosto y convirtió el último mes de la legislatura en algo inusual.

Pero los últimos días de los legisladores en Sacramento este año fueron rutinarios, llenos de debates acalorados que se extendieron hasta la madrugada y de acuerdos de último minuto que se hicieron públicos apenas días antes de que fueran sometidos a votación.

Aquí algunos de los proyectos de ley más destacados aprobados en la última semana:

Reducción de costos de energía

Los legisladores aprobaron un paquete de iniciativas con el objetivo de reducir los costos de energía y la contaminación en el estado. “Los Tres Grandes”, como se les conoce al presidente de la Asamblea Robert Rivas, al presidente del Senado Mike McGuire y al gobernador Gavin Newsom, anunciaron un acuerdo sobre estas medidas a mitad de la última semana de la legislatura, tras meses de negociaciones.

“Después de meses de arduo trabajo con la Legislatura, hemos acordado reformas históricas que ahorrarán dinero en sus recibos de luz, estabilizarán el suministro de gas y reducirán la contaminación tóxica del aire, todo mientras aceleramos la transición de California hacia una economía limpia, verde y generadora de empleos”, dijo Newsom en un comunicado al anunciar el acuerdo.

Los legisladores aprobaron la renovación del programa insignia de Cap and Trade de California. Esta pieza central del paquete limita las emisiones de carbono de la industria estatal hasta 2045. El programa iba a expirar en 2030.

Aunque los demócratas lo aprobaron de forma abrumadora, los republicanos lo criticaron por haberse negociado en el último minuto y dijeron que el programa encarecería los costos para los consumidores.

“El que se aprueben políticas de miles de millones de dólares en el último minuto y sin un proceso público hace que los californianos pierdan”, dijo en un comunicado el asambleísta republicano Greg Wallis poco después de anunciarse el acuerdo. “Tuvimos nueve meses para trabajar en soluciones reales de asequibilidad. Lo que obtuvimos en su lugar fue un acuerdo secreto que aumentará los costos para las familias trabajadoras”.

El paquete no se enfocó solo en energía verde. También se aprobó una medida que exime de ciertas revisiones ambientales a perforaciones petroleras en el condado de Kern con la intención de aumentar la producción petrolera local. La propuesta llega en momentos en que los legisladores intentan equilibrar las ambiciosas metas climáticas del estado con la necesidad de estabilizar el suministro de gasolina, ya que dos de las principales refinerías de California, Phillips 66 y Valero, enfrentan cierres.

“No podemos tener metas aspiracionales y dejar a comunidades enteras atrás; tenemos que hacer ambas cosas”, dijo la asambleísta demócrata Lori Wilson, cuyo distrito incluye la ciudad refinera de Benicia.

Aunque la iniciativa se aprobó fácilmente, algunos demócratas se opusieron, argumentando que California debería alejarse de la dependencia del petróleo.

“Es un regalo regulatorio para las grandes petroleras y lo que necesitamos es un plan controlado y ordenado para eliminar los combustibles fósiles”, dijo el asambleísta demócrata Alex Lee de San José.

Otros proyectos dentro del paquete permitirán que California se una a un mercado energético regional con otros estados del Oeste y destinarán 18 mil millones de dólares al fondo estatal contra incendios para cubrir los costos de las empresas de servicios públicos en caso de un desastre a gran escala.

Combatir el antisemitismo en las escuelas

Tras un largo y emotivo debate que se extendió hasta la madrugada del sábado, los legisladores aprobaron una medida para prevenir el antisemitismo en las aulas de California. La bancada legislativa judía dijo que el objetivo del proyecto de ley 715 es reducir la discriminación y los incidentes de odio que han aumentado tras los ataques terroristas en Israel en 2023.

“Al ver a mi hija enfrentarse a esvásticas y banderas que marcaron el inicio del exterminio de mis familiares en su propia aula de California, me niego a sentarme aquí y dejar que digan que esto no es una crisis”, dijo en el pleno la asambleísta demócrata Rebecca Bauer-Kahan.

El proyecto enfrentó oposición de varias organizaciones educativas que argumentaron que censuraría el debate en clase sobre Palestina y otros conflictos globales. Sus argumentos resonaron en un pequeño grupo de legisladores que no lo apoyaron.

Derechos de sindicalización para choferes de aplicaciones

Los legisladores aprobaron un par de medidas que permitirán a los trabajadores de plataformas como Uber y Lyft sindicalizarse.

El gobernador Gavin Newsom y los líderes demócratas anunciaron en agosto un acuerdo entre la industria de transporte por aplicación y los sindicatos. En este, los legisladores impulsarían la sindicalización de los choferes y, a cambio, respaldarían una iniciativa de la industria para reducir los requisitos de seguros de los conductores. El acuerdo dio luz verde a los legisladores para aprobar ambas propuestas en las últimas semanas de sesión.

La iniciativa apoyada por los sindicatos, AB 1340, otorga a los choferes el derecho a sindicalizarse. SB 371, patrocinada por Uber y Lyft, elimina el requisito de que los choferes no asegurados o con seguro insuficiente deban tener cobertura de un millón de dólares. Los líderes e industria dicen que reducirá los costos para los usuarios.

“Esto creará el camino más grande hacia un contrato colectivo en la historia de California. Es algo enorme”, dijo la asambleísta demócrata Buffy Wicks de Oakland al presentar la AB 1340 en el pleno.

Más de 800,000 personas trabajan como choferes de plataformas en California. Newsom ya ha indicado que firmará ambas medidas.

Seguridad digital de los menores

Los legisladores aprobaron varias iniciativas enfocadas en la seguridad digital de los menores.

“Formo parte del Comité de Privacidad, donde solo hay mamás y papás tratando de averiguar cómo mantener a nuestros hijos seguros en internet”, dijo la asambleísta demócrata Buffy Wicks durante una audiencia en julio.

Wicks presentó el proyecto AB 1043, que obligaría a las plataformas de redes sociales a verificar la edad de los usuarios antes de darles acceso. También podrían añadirse etiquetas de advertencia para usuarios menores de 18 años, según otra medida de la asambleísta demócrata Rebecca Bauer-Kahan.

El Senado aprobó la SB 243, que impondría más salvaguardas en el desarrollo de chatbots de inteligencia artificial para evitar el ciberacoso a menores.

Las iniciativas enfrentaron fuerte oposición en Silicon Valley, donde se argumentó que estas regulaciones serían costosas y frenarían la innovación.

Más vivienda cerca del transporte público

Una medida controvertida para anular las normas de zonificación locales y permitir desarrollos de vivienda densa cerca de estaciones de transporte público va camino al escritorio del gobernador. Bajo la SB 79 del senador demócrata Scott Wiener, los desarrolladores podrían construir edificios de cinco y seis pisos a un cuarto de milla de estaciones de tren ligero y paradas de autobuses.

La medida aplicaría en vecindarios donde actualmente solo se permiten viviendas unifamiliares.

“Décadas de políticas demasiado restrictivas han disparado los costos de la vivienda a niveles astronómicos, obligando a millones de personas a alejarse de sus empleos y del transporte público, y a soportar largos traslados desde los suburbios. Muchos están siendo expulsados del estado por completo”, dijo Wiener.

La propuesta dividió a los legisladores: algunos señalaron que es necesaria para enfrentar la escasez de vivienda, mientras que otros advirtieron que podría transformar radicalmente vecindarios de casas unifamiliares.

“El proyecto permitiría literalmente que un desarrollador llegue a una comunidad de casas unifamiliares y construya un edificio de siete pisos justo al lado; piensen en eso”, dijo el asambleísta demócrata Rick Zbur, de Santa Mónica.

El mes pasado, el Consejo de Los Ángeles votó en contra de la medida y muchos legisladores del área angelina guardaron silencio. Finalmente, la propuesta fue aprobada por un estrecho margen.

Iniciativas similares de Wiener han fracasado en años anteriores.

Costos de proyectos de transporte

La SB 71 del senador Scott Wiener amplía una ley de 2020 que exime de costosos estudios ambientales a ciertos proyectos de transporte, ahora incluyendo microtransporte, paratransporte y terminales de ferry.

“No hay razón para que proyectos proambientales de acción climática tengan que someterse a análisis ambientales”, dijo Wiener. “Retrasar una línea de autobús mejorada o un proyecto de tren ligero, bici o peatones, ese tipo de retraso daña al medio ambiente”.

Los defensores, incluyendo a la Asociación de Transporte de California, dicen que la exención ha ahorrado millones a las agencias mientras enfrentan menos usuarios y presupuestos ajustados. La medida se aprobó sin oposición y ahora espera la firma del gobernador.

Tren de alta velocidad

El proyecto de tren de alta velocidad de California está más cerca de asegurar una histórica inversión de mil millones de dólares al año durante los próximos 20 años, luego de que los legisladores extendieran el programa de Cap and Trade hasta 2045. Se trata de la mayor cantidad de financiamiento garantizado para el proyecto desde que comenzó hace más de una década.

Actualmente el proyecto se extiende de Merced a Bakersfield, con planes a largo plazo de conectar el Área de la Bahía con el sur de California. La Legislatura aún debe votar formalmente el acuerdo este fin de semana antes de que llegue al escritorio del gobernador.

Respuesta a acciones federales de inmigración

Los legisladores también aprobaron varias iniciativas destacadas en respuesta al endurecimiento de las acciones federales de inmigración en California. Todas esperan la firma del gobernador Newsom antes de entrar en vigor.

Ley contra la Policía Secreta: Prohíbe que los agentes del orden usen ciertos tipos de máscaras en servicio, con excepciones. Los críticos cuestionaron si el estado puede imponer esta restricción a agentes federales. El proyecto fue debilitado al eximir a la Patrulla de Caminos de California.

Ley contra los Vigilantes: Ley complementaria que exige que los agentes muestren su nombre o número de placa mientras estén en servicio.

Ley de Plan de Preparación Familiar: Permite que padres indocumentados nombren a un tutor temporal en caso de ser detenidos o deportados. Los defensores dicen que brinda tranquilidad a miles de familias, ya que casi la mitad de los niños en California tiene al menos un padre inmigrante.

Ley de Protección a Vendedores Ambulantes: Prohíbe a la policía recopilar o compartir el estatus migratorio de los vendedores o exigirles huellas digitales. Los registros ya existentes deberán destruirse para 2026.

Amenazas a la seguridad pública

La legislatura también aprobó la SB 19, que tipifica como delito menor o grave amenazar con violencia a escuelas, lugares de trabajo, guarderías, templos o centros médicos, incluso si no se menciona a una persona específica.

“Se puede decir ‘voy a disparar en la escuela mañana’, pero como no dicen ‘voy a disparar a esta persona en particular’, los fiscales tienen problemas para procesar el caso. Esa es la laguna que estamos tratando de cerrar”, explicó la senadora Susan Rubio, autora de la iniciativa.

La medida se aprobó tras recientes actos de violencia escolar, incluido el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Ahora espera la firma del gobernador.

Ley de Privacidad Transgénero

Los legisladores aprobaron la Ley de Privacidad Transgénero, que haría confidenciales todos los expedientes judiciales relacionados con transiciones de género. Actualmente, los adultos deben solicitar que estos documentos sean sellados, lo que, según activistas, los expone a acoso.

En California, los crímenes de odio reportados contra personas transgénero aumentaron más del 10% entre 2022 y 2023. Si se firma, California se uniría a estados como Oregón, Washington y Nueva York que ya han adoptado protecciones similares.

