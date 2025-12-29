Una nueva ley de California exige que las tortillas incluyan un ingrediente extra. Aquí te explicamos por qué

Las tortillas que se venden en California tendrán un nuevo ingrediente, uno que está destinado a garantizar la nutrición de los bebés.

A partir del 1 de enero, entrará en vigor una nueva ley que exigirá que la mayoría de las tortillas y productos de masa de maíz vendidos en el estado contengan ácido fólico, una vitamina importante para la salud infantil.

Las latinas en California tienen muchas menos probabilidades que otras mujeres de obtener suficiente ácido fólico al comienzo del embarazo, una brecha que puede provocar defectos de nacimiento.

Los datos estatales muestran que, entre 2017 y 2019 (los últimos años disponibles), aproximadamente el 28 % de las latinas reportaron haber tomado ácido fólico el mes anterior al embarazo. Las mujeres blancas consumieron la vitamina con mayor frecuencia: el 46 % reportó consumir ácido fólico, según el Departamento de Salud Pública de California.

Esto aumenta el riesgo de que las latinas tengan un bebé con defectos del tubo neural, una estructura embrionaria que después se convierte en el cerebro y la médula espinal. Algunos ejemplos de problemas del tubo neural son la espina bífida y la anencefalia.

Las investigaciones han demostrado que el ácido fólico puede reducir los defectos congénitos hasta en un 70 % . Por eso se encuentra en las vitaminas prenatales. Sin embargo, dado que las mujeres pueden no descubrir que están embarazadas hasta semanas o meses después, la salud pública recomienda desde hace tiempo que también se añada ácido fólico a los alimentos básicos.

En 1998, Estados Unidos exigió a los fabricantes que fortificaran ciertos productos de granos con ácido fólico, como la pasta, el arroz y los cereales, para ayudar a las mujeres en edad reproductiva a obtener las cantidades necesarias. Desde que entró en vigor esta norma, la tasa de bebés nacidos con defectos del tubo neural se ha reducido en aproximadamente un tercio , según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Pero incluso con la adición de estos alimentos, las tasas de defectos congénitos entre los bebés nacidos de latinas han sido consistentemente más altas. En busca de una adición más apropiada culturalmente, en 2016, el gobierno federal permitió a los fabricantes de masa de maíz agregar ácido fólico a sus alimentos, pero no lo exigió.

Joaquín Arámbula, demócrata de Fresno y autor de la ley, dijo que excluir el ácido fólico de los productos de masa de maíz, utilizados en muchos alimentos básicos latinos, fue un “verdadero descuido”.

Ahora, con la implementación del Proyecto de Ley 1830 de la Asamblea , California es el primer estado en exigir ácido fólico en los productos de masa de maíz. La ley exige que los fabricantes que operan en el estado agreguen 0.7 miligramos de ácido fólico por cada libra de harina e indiquen esta adición en sus etiquetas nutricionales. La ley establece exenciones para productores de lotes pequeños, como restaurantes y mercados, que podrían preparar sus propias tortillas.

Meses después de la firma de la ley de California, Alabama aprobó su propia versión . Esta ley entrará en vigor en junio de 2026.

Algunos grandes fabricantes llevan años añadiendo ácido fólico a sus productos. Gruma, empresa matriz de Mission Foods, afirmó que comenzó a fortificar sus alimentos en 2016, cuando el gobierno federal lo autorizó por primera vez. Un portavoz de la empresa afirmó que Gruma mantiene un compromiso de larga data con el apoyo a las iniciativas legislativas de fortificación y apoya las nuevas leyes en California y Alabama.

