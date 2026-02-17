Cómo se está implementando en San Diego la agenda de deportaciones masivas de Trump

En comparación con los operativos de alto perfil de las fuerzas de deportación del presidente Donald Trump en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, podría parecer que no está ocurriendo mucho en San Diego.

Sin embargo, aunque la ofensiva de Trump no ha sido tan draconiana aquí como en esas ciudades, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) arrestaron al menos a 5,000 personas en la región de San Diego el año pasado, según datos federales obtenidos por el Deportation Data Project.

Esto equivale a un promedio de aproximadamente 20 personas arrestadas cada día en los condados de San Diego e Imperial. Y el total correspondiente a 2025 con toda certeza será considerablemente más alto, ya que las cifras de arrestos solo están actualizadas hasta mediados de octubre.

KPBS pasó tiempo recientemente con grupos de voluntarios que documentan la actividad de ICE en las calles y en el tribunal federal del centro de San Diego. Dicen que el impacto es real y que muchas personas en la comunidad lo están sintiendo.

Los voluntarios organizan patrullajes comunitarios en vecindarios inmigrantes, acompañan a personas a la corte de inmigración, establecen líneas telefónicas donde los residentes pueden reportar avistamientos de ICE y suben a redes sociales videos de cualquier arresto que presencian.

“Ha sido una locura”, dijo Benjamin Prado, organizador de Union del Barrio, uno de los grupos que coordina patrullajes comunitarios.

“Es cierto que no hemos visto el tipo de patrullajes itinerantes intensificados que se ven en Los Ángeles, Chicago o Minnesota. Pero eso no significa que no esté ocurriendo aquí”.

Union del Barrio organiza múltiples patrullajes diarios en el condado de San Diego. Un día de la semana pasada, voluntarios recorrieron Oceanside, Escondido, Vista y Barrio Logan en busca de cualquier señal de operativos de ICE.

Algunos patrullajes responden directamente a preocupaciones de la comunidad. Personas solicitan patrullajes de Union del Barrio cuando sienten demasiado miedo para salir de sus casas. Padres y madres piden rondines matutinos alrededor de ciertas escuelas durante la hora de entrada, dijeron los organizadores.

KPBS acompañó a Prado en Barrio Logan, un vecindario inmigrante de clase trabajadora que ha sido blanco de operativos esporádicos de ICE. Ese día no observaron actividad de la agencia.

“Está tranquilo”, dijo Prado. “Que esté tranquilo es bueno”.

La mayoría de los patrullajes matutinos terminan sin avistamientos de ICE, lo que, según Prado, refleja la manera en que se está llevando a cabo la aplicación de leyes migratorias federales en San Diego.

La primavera pasada hubo dos redadas en lugares de trabajo: una en un taller industrial de pintura en las afueras de El Cajon y otra en un restaurante italiano en South Park.

Sin embargo, la norma en San Diego ha sido una aplicación discreta pero constante. ICE ha realizado arrestos en bases militares, cerca de escuelas, en cárceles, fuera de salas de audiencia y durante entrevistas para la residencia permanente.

Y tras casi un año, este enfoque ha producido miles de arrestos.

Arrestos en la corte

Organizaciones separadas —Detention Resistance y FAITH (Faithful Accompaniment In Trust & Hope)— se han enfocado en documentar la aplicación de leyes migratorias en el tribunal federal del centro de San Diego.

En mayo, activistas de Detention Resistance estuvieron entre las primeras personas en publicar videos de agentes de ICE arrestando a inmigrantes en el pasillo cuando salían de sus audiencias.

Sus esfuerzos claramente inquietaron a las autoridades del tribunal. Para finales de año, el personal de la corte de inmigración colocó letreros indicando que no se podía grabar en el pasillo. A observadores también se les pidió no permanecer merodeando y a algunos se les prohibió la entrada a salas que anteriormente eran más abiertas al público.

“El público en general no se da cuenta de lo amplia que ha sido esta aplicación de leyes migratorias”, dijo la reverenda Paige Blair-Hubert, voluntaria con FAITH.

Los voluntarios dijeron a KPBS que se sienten estresados, cansados e intimidados, pero también satisfechos.

El estrés proviene del impacto emocional de presenciar arrestos migratorios, especialmente cuando ocurren frente a niños.

“Se queda conmigo, ese bebé llorando mientras el papá empujaba el cochecito por el pasillo y la mujer llorando mientras se la llevaban [los agentes de ICE]”, dijo la reverenda Kathleen Owens, otra voluntaria de FAITH, al describir un arresto en la corte el año pasado.

“¿Cómo le haces eso a una familia?”, añadió.

La intimidación, dijeron, proviene de una retórica cada vez más agresiva desde la Casa Blanca, especialmente después de que agentes federales mataran a Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis el mes pasado.

Funcionarios de la Casa Blanca, incluida la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los describieron como “terroristas domésticos”.

“No les voy a decir que no tenemos miedo porque, obviamente, sí tenemos miedo”, dijo Rommel Díaz, otro organizador de Union del Barrio. “Pero no vamos a dejar que ese miedo nos paralice”.

Díaz se mudó a Estados Unidos desde Chile hace más de 40 años —según dijo, para escapar del régimen autoritario de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Los regímenes autoritarios suelen criminalizar a los grupos de oposición más vocales, señaló Díaz. Le preocupa que la retórica de la Casa Blanca sea señal de un enfoque similar.

“Están criminalizando a los inmigrantes y luego usan esa criminalización para justificar la represión”, afirmó.