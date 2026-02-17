Give Now
Politics

¿Cómo afecta el cierre parcial del gobierno a San Diego?

Por Andrew Dyer / Military and Veteran Affairs Reporter
Publicado en February 16, 2026 at 5:52 PM PST
A group of TSA agents are shown in Terminal 1 at San Diego International Airport on Oct. 21, 2025.
Carlos Castillo
/
KPBS
A group of TSA agents are shown in Terminal 1 at San Diego International Airport on Oct. 21, 2025.
Read in English

La financiación del Departamento de Seguridad Nacional fue suspendida el sábado después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre las exigencias demócratas de una supervisión más estricta de los agentes de inmigración.

La congelación afecta la nómina en todo el departamento. Eso significa que cientos de agentes de la TSA y miembros de la Guardia Costera en San Diego se quedarán sin pago.

Gracias a una inyección de fondos del verano pasado proveniente del proyecto de ley conocido como “Big Beautiful Bill”, la aplicación de leyes migratorias continuará.

NPR informó que es probable que el pago de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se vea afectado. Ellos también recibieron su salario durante el cierre gubernamental de 43 días del año pasado.

Robert Mack, oficial líder de la TSA y representante sindical en San Diego, dijo al socio mediático de KPBS, 10 News, que espera que este cierre sea más corto que el anterior.

“Acabamos de recibir nuestro cheque”, dijo Mack. “Así que esperamos que esto se resuelva dentro de la próxima semana más o menos”.

El estancamiento se debe a la exigencia de los demócratas de que los agentes de inmigración usen cámaras corporales y dejen de portar mascarillas.

La administración Trump, así como legisladores republicanos, han dicho que los agentes han sido víctimas de doxxing y acoso, y que necesitan permanecer en el anonimato para poder realizar su trabajo.

El Congreso está en receso hasta el 23 de febrero.

La mayoría de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto son considerados esenciales por el gobierno y se espera que continúen trabajando independientemente de la situación de la nómina.

“Es una situación de esperar lo mejor y prepararse para lo peor”, dijo Mack a 10 News.

Politics
Andrew Dyer
I cover the military and veterans affairs at KPBS. As a veteran who enlisted in the Navy after 9/11, I understand the challenges service members and veterans face because I’ve faced them, too. I’m looking to tell the stories of our local sailors, Marines and veterans and hold government entities accountable when they fail military and veteran families.
