Se espera que una tormenta invernal llegue a San Diego la tarde del lunes

Se esperan periodos de lluvia, viento y nieve en las montañas de lunes a jueves en el condado de San Diego, con una ligera probabilidad de tormentas eléctricas desde la tarde de este lunes hasta la madrugada del martes, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta invernal traerá nevadas intensas y generalizadas en las montañas por encima de los 6,000 pies de altitud, lo que generará condiciones peligrosas para viajar hasta el jueves en las zonas montañosas locales, señaló la agencia. Se prevé que el nivel de nieve descienda hasta los 3,500 a 4,000 pies la noche del miércoles, lo que podría provocar acumulaciones ligeras a lo largo de la autopista Interestatal 8.

Para el lunes se esperan vientos con ráfagas del sur y oeste desde la costa hasta los desiertos. El martes por la tarde y hasta el miércoles podrían registrarse vientos del oeste más fuertes y potencialmente dañinos en las crestas montañosas y en las laderas desérticas cercanas, indicaron los meteorólogos.

Por debajo del nivel de nieve se pronostican lluvias de moderadas a localmente fuertes. Es posible que se acumule agua en las carreteras y que haya inundaciones menores en calles de zonas urbanas, especialmente en el río San Diego a su paso por Mission Valley.

La tormenta también generará fuertes vientos y oleaje elevado y agitado a partir del lunes. Las condiciones disminuirán ligeramente el martes antes de intensificarse nuevamente el miércoles y persistir hasta la noche del jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El aumento del oleaje proveniente del oeste provocará rompientes de entre 8 y 12 pies en la mayoría de las playas del condado de San Diego desde la tarde del lunes hasta la mañana del viernes. También se prevén corrientes de resaca fuertes y generalizadas, por lo que se esperan condiciones peligrosas para nadar. Está vigente un aviso por alto oleaje.

Se emitió un aviso por vientos fuertes desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m. del lunes para las zonas costeras y los valles del interior del condado de San Diego. Además, un aviso por alto oleaje estará vigente desde las 10 a.m. del lunes hasta las 4 a.m. del jueves para las áreas costeras.

Existe la posibilidad de nieve en elevaciones más bajas desde la noche del miércoles hasta el jueves, potencialmente hasta los 3,500 pies la noche del miércoles. Se espera que las probabilidades de precipitación disminuyan gradualmente a partir del jueves y hacia el próximo fin de semana.

