ICE detiene a esposa ucraniana de un ciudadano estadounidense después de su entrevista para la green card

Viktoriia Bulavina acababa de terminar la entrevista final para su solicitud de residencia permanente cuando la oficial que hacía las preguntas le dijo que necesitaba salir un momento del cuarto.

Momentos después, la oficial regresó. Detrás de ella venían dos agentes federales

Los agentes dijeron que se llevarían a Bulavina a un centro de detención federal, esto de acuerdo con su esposo Victor Korol, quien la había acompañado al edificios de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en el centro de San Diego el jueves pasado. Esposaron a Bulavina y se la llevaron.

La pareja tenía dudas sobre asistir a la entrevista. Una semana antes, los abogados de Bulavina les habían advertido que ICE había comenzado a arrestar a personas durante sus citas para la residencia permanente en San Diego, acusándolas de haber excedido el tiempo permitido en sus visas.

Sin embargo Bulavina, quien huyó de la guerra en Ucrania, había entrado a Estados Unidos de manera legal bajo un programa humanitario. Sus abogados dijeron que tenía el estatus legal para permanecer en el país. Korol, quien es ciudadano estadounidense, creía que su esposa estaría a salvo.

En cambio, pasó días sin saber dónde estaba.

“Creo que es la política jugándose de una manera muy fea”, dijo Korol, de 53 años, en una entrevista el viernes por la tarde. “Pero para Viktoriia, para sus hijos, para mí, para todos, esto no es un juego.”

Los abogados de inmigración que representan a Bulavina dicen que su detención marca una nueva escalada en la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump.

Como reportaron KPBS y otros medios, en las últimas semanas las autoridades federales han comenzado a enfocarse en inmigrantes que acuden a sus entrevistas para obtener la residencia permanente y que supuestamente se han quedado más allá del tiempo permitido por sus visas. Abogados de inmigración en San Diego dicen que ICE ya ha arrestado a decenas de personas que han acudido a estas entrevistas.

Dichos arrestos han sido particularmente inquietantes para los abogados de inmigración porque las personas que logran llegar a la etapa de entrevistas para la aplicación de su ''green card'' ya pasaron por extensas verificaciones de antecedentes y no tienen ningún historial criminal violento. La entrevista es el último paso para convertirse en un residente permanente.

Sin embargo, el caso de Bulavina se diferencia de esas detenciones previas, señaló Caroline Matthews, abogada supervisora de la clínica de leyes de inmigración Pathways to Citizenship, con sede en San Diego. Matthews explicó que esto se debe a que el estatus legal de Bulavina para estar en EE. UU. nunca ha expirado en ningún momento, lo que significa que los agentes federales no habrían tenido ningún cargo posible para siquiera buscar su detención.

"Una persona que ha hecho todo correctamente está, justo ahora mientras hablamos, sin poder localizar", dijo Matthews el viernes por la noche. "¿Cómo puede ser ese el objetivo al que aspira esta nación?".

KPBS contactó a un vocero de ICE el domingo con preguntas y para solicitar comentarios, pero la agencia no había respondido hasta el lunes por la tarde.

Kori Suzuki / KPBS From right, Viktoriia Bulavina, her husband Victor Korol and Korol's daughter are seen in a family photograph taken in Korol's backyard in San Diego, California on Dec. 5, 2025. A day earlier, Bulavina was detained at the end of her green card interview at the federal immigration offices downtown.

Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de los árboles en el patio delantero de su casa en el vecindario de Rancho Peñasquitos en San Diego, Korol dijo que él y Bulavina han aportado algo en particular a la vida del otro: estabilidad.

Hace cuatro años, Bulavina, de 47 años, vivía en Járkov (Kharkiv), la segunda ciudad más grande de Ucrania, cerca de la frontera noreste del país con Rusia. Dirigía un negocio de instalación de persianas y cortinas, dijo Korol.

Cuando las fuerzas militares rusas invadieron en febrero de 2022, atacaron Járkov con cohetes y enviaron soldados a las calles. Bulavina huyó junto con la mitad de la ciudad, saliendo del país hacia Italia, relató Korol.

Ese septiembre, dijo Matthews, Bulavina se mudó a Estados Unidos a través de Unidos por Ucrania (Uniting for Ukraine), un proceso migratorio simplificado creado por la administración Biden. Este proceso, conocido como permiso humanitario (parole), estableció un camino para que los ciudadanos ucranianos desplazados y sus familiares inmediatos pudieran venir a EE. UU. y quedarse temporalmente.

De vuelta en San Diego, Korol estaba lidiando con cierta inestabilidad en su propia vida.

Korol es ingeniero y ha trabajado en chips de comunicación para empresas como Qualcomm, comentó, y ha vivido en EE. UU. desde 2006. Al igual que Bulavina, él es ucraniano y tiene raíces en Járkov.

En el verano de 2024, Korol fue diagnosticado con cáncer de ganglios linfáticos y tuvo que someterse a quimioterapia. El tratamiento le quitó energía, dejándolo cansado y sintiéndose muy enfermo en ocasiones.

Cuando Bulavina y él se conocieron en Tinder, pudieron apoyarse mutuamente de diferentes maneras, relató Korol. Compartían raíces e idioma. Ambos tenían hijos. Pero, más allá de eso, conectaron a nivel personal.

En noviembre de 2024, se casaron.

"Realmente encajamos de una manera en que podemos ayudarnos el uno al otro", dijo Korol.

Kori Suzuki / KPBS The setting sun illuminates the hills in the Rancho Peñasquitos neighborhood of San Diego, California, where Victor Korol and his wife Viktoriia Bulavina live, on Dec. 5, 2025. A day earlier, Bulavina was detained at the end of her green card interview at the federal immigration offices downtown.

Al mismo tiempo, Bulavina y sus abogados en Pathways habían estado trabajando para mantener su estatus legal y aplicar a la residencia permanente.

Primero, Bulavina aplicó y obtuvo la aprobación para un segundo tipo de estatys migratorio llamado Estatus de Protección Temporal, o TPS pos sus siglas en inglés.

Según el Consejo Estadounidense de Inmigración , EE. UU. otorga el TPS a ciertos grupos de personas cuyos países de origen están experimentando una guerra civil, una catástrofe ambiental u otro problema que haría inseguro su regreso. El TPS incluye un permiso de trabajo y protección contra la deportación.

El TPS para ucranianos, incluida Bulavina, estaba programado para expirar a principios de este año. Sin embargo, en enero, EE. UU. volvió a designar al país, extendiendo esas protecciones hasta 2026. Ese mismo mes, según los abogados de Bulavina, ella solicitó renovar su estatus

Mientras su solicitud de renovación estaba pendiente, Bulavina comenzó el proceso para solicitar una ''green card'' con el apoyo de su esposo. Korol, quien también había pasado por el proceso de la green card, estaba familiarizado con los pasos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) programó la entrevista de Bulavina para diciembre.

Pero cuando la pareja acudió al edificio federal en el centro de San Diego con uno de sus abogados la semana pasada, fueron interceptados por agentes de ICE después de la entrevista, dijeron Korol y Matthews.

"Fue algo desorientador", dijo Korol. "Intenté convencerlos de que revisaran nuestros documentos... pero no estaban dispuestos a ejercer discreción".

Kori Suzuki / KPBS Victor Korol stands for a portrait at his home in San Diego, California on Dec. 5, 2025. A day earlier, his wife Viktoriia Bulavina was detained at the end of her green card interview at the federal immigration offices downtown.

Para Matthews, el gobierno federal no tenía base legal para llevarse a Bulavina de esa sala.

"Si están tratando de decir que Viktoriia no tenía estatus legal, ese debe ser uno de los argumentos más novedosos que he escuchado", dijo. "Realmente parece que están buscando pretextos desesperadamente ."

Bulavina había seguido las reglas migratorias de EE. UU. al pie de la letra, afirmó Matthews. Y más que eso, agregó, Bulavina había construido una vida en EE. UU. Había trabajado, conocido a alguien que amaba y se había casado, a pesar de todo lo que había vivido en Europa.

Ahora, dijo Matthews, Bulavina está detenida como si fuera una prisionera.

"La ley parece cambiar casi a diario", comentó Matthews. "Y nadie debería querer eso. Todos deberíamos querer saber cuáles son las reglas, cuáles son las leyes y cómo cumplirlas".

El gobierno de EE. UU. ha detenido a un número creciente de inmigrantes sin antecedentes penales en medio de los esfuerzos de deportación de la Casa Blanca. En julio, NPR reportó que cerca de la mitad de las personas detenidas por el gobierno de EE. UU. no tenían antecedentes penales.

En este momento, Matthews está concentrada en encontrar a Bulavina y sacarla del sistema de detención federal. El viernes, dijo que estaba considerando presentar un recurso de habeas corpus, al que, según reportes previos de KPBS, los abogados de inmigración han recurrido cada vez más para liberar a sus clientes de la detención federal.

Hasta el lunes por la mañana, el sistema localizador de detenidos de ICE mostraba que Bulavina estaba detenida en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego.

Korol está enfocado en mantener la estabilidad de su familia. Ha organizado una campaña de envío de cartas para Bulavina y se ha puesto en contacto con medios de comunicación y miembros del Congreso para suplicar por su liberación.

Le consuela un poco saber que Bulavina ha pasado por cosas peores. Pero el hecho de que en ocasiones no han podido contactarla lo ha frustrado profundamente.

Sobre todo, dijo Korol, está tratando de apoyar a Bulavina de la misma manera en que ella lo ha apoyado a él desde que se conocieron hace dos años.

"Como dije, nos damos esta estabilidad mutua", comentó. "Así que ahora es mi turno".