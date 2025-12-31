California retrasa la retirada de 17.000 licencias de conducir comerciales tras demanda de migrantes

Una semana después de que grupos de migrantes presentaran una demanda, California anunció el martes que retrasará la revocación de 17.000 licencias de conducir comerciales hasta marzo para dar más tiempo para garantizar que los camioneros y conductores de autobús que cumplen con los requisitos legales puedan conservar los permisos.

Pero el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que el estado podría perder 160 millones de dólares si no cumple con la fecha límite del 5 de enero para revocar las licencias. Duffy ya retuvo 40 millones en fondos federales porque, según él, California no está haciendo cumplir los requisitos de competencia en inglés para los camioneros.

California decidió revocar las licencias después de que Duffy presionara al estado para asegurar que los migrantes que están en situación irregular en el país no reciben licencias. Una auditoría detectó problemas como licencias que seguían siendo válidas mucho después de que expirara el permiso de una persona para estar en el país u otras en las que el estado no podía probar que verificó el estado migratorio de un conductor.

"California NO tiene una 'prórroga' para seguir violando la ley y poniendo en riesgo a los estadounidenses en las carreteras", dijo Duffy en la red social X.

El Departamento de Transporte ha priorizado este tema desde que, en agosto, un camionero que no tenía los permisos pertinentes para estar en Estados Unidos dio un giro ilegal en U en Florida y causó un accidente que dejó tres muertos.

Las autoridades en California dicen que están trabajando para asegurarse de que el Departamento de Transporte federal está satisfecho con las reformas que han implementado. El estado había planeado reanudar la emisión de licencias de conducir comerciales a mediados de diciembre, pero la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes se lo impidió.

"Los conductores comerciales son una parte importante de nuestra economía: nuestras cadenas de suministro no se mueven y nuestras comunidades no permanecen conectadas sin ellos", señaló Steve Gordon, director del DMV.

La Coalición Sij, un grupo de ámbito nacional que defiende los derechos civiles de los sijs, y el Asian Law Caucus, con sede en San Francisco, presentaron una demanda colectiva en nombre de los conductores de California. Sostienen que los camioneros migrantes estaban siendo tratados de forma injusta. Tanto el conductor del accidente de Florida como el de otro choque fatal en California en octubre son sijs.

Los migrantes representan aproximadamente el 20% de todos los conductores de camión, pero los permisos para inmigrantes no residentes son apenas el 5% de todas las licencias de conducir comerciales, es decir, alrededor de 200.000 conductores. El Departamento de Transporte también propuso nuevas restricciones que limitarían de forma clara qué extranjeros podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió esa normativa.

Mumeeth Kaur, directora jurídica de la Coalición Sij, expresó que este retraso "es un paso importante hacia la mitigación de la amenaza inmediata que estos conductores enfrentan a sus vidas y medios de subsistencia".

Duffy había amenazado antes con retener millones de dólares en fondos federales de California, Pensilvania y Minnesota tras auditorías que encontraron problemas significativos en relación con las normas existentes, como licencias comerciales que eran válidas mucho después de que expirara el permiso de trabajo de un camionero extranjero. Retiró la amenaza de retener los 160 millones de California después de que el estado dijera que revocaría los permisos alegando que las autoridades estaban cumpliendo la normativa.

Asociaciones del sector de transporte por carretera han elogiado el plan para sacar de las carreteras a conductores no cualificados que no deberían tener licencias o que no pueden hablar inglés. También aplaudieron las medidas del Departamento de Transporte para ir tras escuelas de licencias de conducir comerciales cuestionables.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

