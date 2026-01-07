Tras incendios devastadores, Los Ángeles facilitó una parte de la reconstrucción. Hay mucho más por hacer.

En los días posteriores al incendio de Los Ángeles en enero pasado, legisladores estatales y líderes cívicos prometieron impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas. Para California, donde la tramitación de permisos y la construcción de viviendas son notoriamente lentas y costosas, la magnitud de la destrucción representó un desafío singular.

Un año después, las casas carbonizadas, los electrodomésticos derretidos y la ceniza tóxica han sido prácticamente retirados, la tierra subyacente raspada y luego retirada. Muchos de los residentes cuyas casas se salvaron han regresado. Se han solicitado permisos para la reconstrucción y se han contratado arquitectos y contratistas. Continúan las disputas con las compañías de seguros , los servicios públicos y los bancos; abundan los terrenos baldíos y los árboles ennegrecidos, pero si miras alrededor, aquí y allá encontrarás nuevas construcciones.

Hasta esta semana, se han emitido más de 2600 permisos residenciales entre Palisades y Altadena, aproximadamente uno por cada cinco de las casi 13,000 viviendas perdidas. Otros 3340 están en revisión.

Para muchos propietarios desplazados y traumatizados, esto representa un retorno insoportablemente lento a lo que era su vida antes del incendio. Pero, según los estándares históricos, la recuperación de Los Ángeles ha sido bastante rápida hasta ahora.

En un comunicado de prensa conmemorativo del primer aniversario del desastre, el gobernador Gavin Newsom elogió las cifras de permisos como “históricas”.

El año pasado, los gobiernos locales (la ciudad y el condado de Los Ángeles, así como Malibú y Pasadena) emitieron permisos para viviendas unifamiliares y unidades de vivienda auxiliares “tres veces más rápido” que en los cinco años previos al incendio, señaló la administración.

Reconstruir después de un desastre es casi siempre un proceso lento y agotador. De las más de 22,500 viviendas destruidas en cinco de los incendios más destructivos de California entre 2017 y 2020, menos de cuatro de cada diez se habían reconstruido para 2025, según un análisis de Los Angeles Times de finales del verano pasado.

Un año después de que grandes incendios arrasaron Maui, Paradise, Redding y las afueras de Boulder, Colorado, se había permitido la reconstrucción del 2%, 3%, 15% y 30% de las viviendas destruidas, respectivamente, según un análisis separado del Urban Institute.

Según el ritmo de tramitación de permisos, la reconstrucción de Los Ángeles avanza con relativa rapidez. Pero los permisos recién obtenidos no son viviendas terminadas.

“La gente puede obtener permisos, pero si no tienen los costos resueltos, hemos tenido gente que ha abandonado sus planes”, dijo Devang Shah, de Genesis Builders, empresa que vende reconstrucciones preaprobadas a precio fijo en Altadena. Usar los permisos como indicador de progreso podría ser prematuro, añadió.

Parte del rápido progreso que ha experimentado Los Ángeles puede deberse a cambios regulatorios impuestos por decreto tras el incendio. A principios de 2025, tanto Newsom como la alcaldesa Karen Bass ordenaron una tramitación más rápida de permisos para reconstrucciones similares, es decir, construcciones que se ajustaran a las dimensiones aproximadas y las especificaciones de diseño de la vivienda anterior. El condado de Los Ángeles implementó un programa piloto de autocertificación de aprobación de planos de construcción para ciertos proyectos sencillos. Newsom eximió los requisitos del código de construcción para reducir el costo de la reconstrucción.

“Obtuvimos la aprobación de planificación en tres días, algo que normalmente habría llevado tres meses”, dijo Tim Vordtriede, arquitecto que también perdió su casa en Altadena. El condado ha “realizado un trabajo extraordinario al optimizar al máximo la burocracia”.

En las semanas posteriores al incendio, Vordtriede cofundó Altadena Collective, una red de diseñadores y arquitectos que ofrece servicios de diseño con descuento, asesoramiento sobre permisos y recomendaciones de contratistas a los sobrevivientes locales. Él y sus cofundadores Chris Driscoll y Chris Corbett también han creado una organización sin fines de lucro llamada Collective OR, cuyo objetivo es representar a propietarios inexpertos y ansiosos en las negociaciones con constructores y arquitectos.

El ritmo de la reconstrucción puede simplemente beneficiarse del hecho de que se lleva a cabo en el condado de Los Ángeles: un gigantesco centro económico repleto de recursos financieros y conexiones políticas.

“Tenemos acceso a una cadena de suministro realmente buena, hay mucho capital, hay mucha infraestructura”, dijo Ben Stapleton, director del US Green Building Council California.

Esto contrasta con una ciudad como Paradise.

Desde que la mayoría de las viviendas de la localidad fueron destruidas en un incendio en 2018, se han reconstruido menos de 1 de cada 5, dijo Colette Curtis, directora de recuperación y desarrollo económico de la ciudad del condado de Butte.

Curtis advirtió que no se debe comparar el ritmo de los esfuerzos de reconstrucción entre las comunidades afectadas por el desastre.

“Es imposible decir: ‘Ya estaban aquí para esta fecha, así que nosotros también deberíamos estar allí'”, dijo. “El conjunto de datos es demasiado variable”.

Paradise, un pueblo remoto con ingresos relativamente bajos, carecía de los servicios locales y del atractivo filantrópico de lugares como Lahaina y Palisades, dijo. Pero la baja en el valor de los terrenos y el hecho de que los propietarios desplazados no hayan tenido que competir con los inversores que reservan nuevas unidades para alquileres turísticos fue un factor positivo.

Otra cosa que puede darle una ventaja a Los Ángeles es que es una región que también tiene un gran nivel de experiencia.

Casi al mismo tiempo que Vordtriede estaba creando el Altadena Collective, la pareja de arquitectos vecinos Cynthia Sigler y Alex Athenson lanzaron el Catálogo Foothill, un paquete de planos arquitectónicos y estructurales listos para usar que han sido aprobados previamente por el condado de Los Ángeles.

Con aproximadamente 15 proyectos en construcción o preparándose para comenzar, Athenson dijo que el proceso de preaprobación puede reducir al menos un 10% el costo total de desarrollo de una casa unifamiliar personalizada.

Esto se debe en parte a la simplificación del proceso de aprobación. Pero también a que, antes del incendio, una vivienda unifamiliar a medida en Altadena era un producto de lujo.

La industria local está “preparada para atender a ese cliente que construye la casa de sus sueños desde cero, con un presupuesto muy amplio, si no ilimitado”, dijo Athenson. Los propietarios de larga data desplazados por incendios, muchos de ellos con ingresos fijos, representan un tipo de cliente muy diferente.

Mientras los constructores, diseñadores y formuladores de políticas se esfuerzan por reconstruir de formas más rápidas, más económicas y más resistentes al fuego, pueden tropezar con una solución que podría ser útil mucho después de que se reconstruya la última casa en Altadena, agregó.

“En definitiva, estamos ofreciendo un sistema para un desarrollo de vivienda más eficiente y asequible”, dijo Athenson. “Me entusiasma probarlo en Altadena y ver qué sucederá más allá”.

Hasta la fecha, el condado ha aprobado más de dos docenas de planos del catálogo. Athenson afirmó que están negociando con la ciudad de Los Ángeles la implementación de un lote similar para Palisades.