Pasó siete semanas detenido por ICE. Su caso muestra los nuevos obstáculos legales que enfrentan los inmigrantes.

Un inmigrante turco que huyó de su país después de ser torturado ahora está en casa con su esposa en San Diego después de haber estado detenido durante aproximadamente siete semanas por las autoridades estadounidenses.

Idris Demirtas , de 25 años, fue liberado solo después de que una jueza federal del Distrito Sur de California concediera un recurso de hábeas corpus, al determinar que su detención era injustificada. Una jueza de inmigración emitió un fallo a favor de Demirtas una semana antes, pero supeditó el fallo a un proceso judicial federal.

Su arresto en un control migratorio rutinario y su detención durante 48 días reflejaron algunas de las tácticas de aplicación de la línea dura de la administración Trump desde que el republicano asumió el cargo hace un año y se comprometió a deportar a un millón de personas por año.

“Crecí mucho en este proceso, pero perdimos mucho emocional y mentalmente”, dijo Mae Bovenzi, la esposa de Demirtas. “Espero que nuestra salud mental se normalice. Siento que nos han desinformado mucho y he visto con mis propios ojos cómo nos están arrebatando los derechos constitucionales”.

La pareja, que se casó en mayo, se perdió su primera temporada navideña juntos debido a la terrible experiencia, pero ahora planean celebrar a su manera, dijo Bovenzi. Añadió que estaba agradecida por todo el apoyo que recibió su familia.

“Mi cuerpo no quería dormirse anoche porque tenía miedo de soñar que estaba de nuevo en la cárcel”, dijo Demirtas sobre su primera noche en casa tras siete semanas encarcelado.

Demirtas fue arrestado el 20 de noviembre cuando cumplió con una orden de comparecer a un registro de rutina del ICE en San Diego en el tribunal federal Edward Schwartz del centro de la ciudad.

Fue uno de los cientos de personas que fueron arrestadas en California el año pasado al comparecer en controles de inmigración o audiencias judiciales. Sus antecedentes habrían hecho improbable su detención durante el gobierno de Biden. Está casado con una ciudadana estadounidense y tiene una solicitud de residencia permanente pendiente. No tiene antecedentes penales, según confirmó un abogado del Departamento de Seguridad Nacional durante una audiencia de fianza la semana pasada. Proviene de un país con un historial de derechos humanos criticado por el Departamento de Estado y llegó a Estados Unidos tras huir de la persecución religiosa. Declaró en documentos judiciales que fue torturado en Turquía debido a sus creencias religiosas.

A pesar de esos antecedentes y de que un juez de inmigración dictaminó que podría ser liberado bajo fianza el 30 de diciembre, Demirtas permaneció detenido en el Centro de Detención de Otay Mesa hasta que el juez de distrito concedió su petición de hábeas corpus y fue liberado el martes por la noche.

Los abogados recurren cada vez más a los tribunales federales para conseguir la liberación de sus clientes debido a las interrupciones en el sistema judicial de inmigración. La administración Trump ha despedido a más de 100 jueces de inmigración en todo el país, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

En California, más de una cuarta parte de los jueces federales de inmigración han sido despedidos, jubilados o renunciaron desde la toma de posesión de Trump en enero de 2025. En San Francisco, al menos 12 jueces de inmigración han sido despedidos o se han quedado sin explicaciones claras, lo que agrava un atraso de 100,000 casos en la región que cubre.

Un portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa los tribunales, dijo que ese despacho no hace comentarios sobre asuntos de personal.

‘Sistema implacable’

En julio de 2025, la administración Trump emitió una directiva que requería la detención obligatoria para casi todos los no ciudadanos que ingresaran a Estados Unidos sin autorización.

“Dado lo implacable que es el sistema migratorio actual, hay personas importantes que simplemente se dan por vencidas”, dijo Matthew Holt, abogado de inmigración de Demirtas. “Es triste verlo después de los sacrificios generacionales que han hecho”.

Holt y otros abogados han dicho que el nuevo sistema de detener a más personas y no dejarlas salir bajo fianza o libertad condicional es como una “guerra de desgaste”, una estrategia militar en la que un bando desgasta al otro agotando sus recursos y su moral.

En septiembre, unos 7079 casos judiciales de inmigración en todo el país finalizaron con una salida voluntaria, que permite a una persona salir del país dentro de un plazo determinado y suele conllevar sanciones menores que una orden de deportación. Esta es la cifra más alta jamás registrada en un solo mes, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, que contiene información sobre casos desde 1997. En California, el total fue de 408.

“Personalmente, he visto a personas con argumentos válidos, o que podrían ser válidos, decir antes de la audiencia, antes de su testimonio: ‘Quiero una orden de deportación. Quiero irme. No puedo soportarlo más'”, dijo Jeremiah Johnson, ex juez de inmigración de San Francisco, quien fue despedido el 21 de noviembre por correo electrónico sin explicación.

Jueces federales fallan en contra de la detención

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Anteriormente, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, había insistido en que Demirtas había entrado al país ilegalmente.

“Para ser claros, tener una solicitud pendiente con USCIS o la posibilidad de ser elegible para una tarjeta de residencia (green card) no le otorga a nadie estatus legal”, dijo McLaughlin sobre el caso.

Un documento presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional de 2024 dice que a ICE le cuesta en promedio $217 por día detener a alguien en San Diego, lo que significa que los contribuyentes estadounidenses pagaron alrededor de $10,416 para que Demirtas fuera detenido antes de que la agencia finalmente aceptara liberarlo.

Antes del segundo mandato del presidente Donald Trump, las demandas federales conocidas como “habeas corpus” no se utilizaban con regularidad en casos de inmigración. El “habeas corpus” es el derecho constitucional que garantiza que las personas tengan la oportunidad de impugnar su encarcelamiento ante un juez.

En 2025, se presentaron cientos de casos de hábeas corpus en el Distrito Sur de California, y miles de ellos se presentaron para inmigrantes detenidos en todo el país. En lo que va de 2026, ya se han presentado alrededor de una docena de casos similares en el Distrito Sur de California, según habeasdockets.org , un sitio web que da seguimiento a este tipo de solicitudes.

Los jueces federales han rechazado sistemáticamente la política de detención obligatoria de Trump. En una presentación reciente en el Distrito Sur de Nueva York , el juez federal de distrito Lewis A. Kaplan señaló que los extranjeros han ganado sus peticiones de hábeas corpus en 350 de 362 casos en tribunales federales de distrito. Escribió que “160 jueces diferentes, en aproximadamente 50 tribunales diferentes repartidos por todo Estados Unidos”, dictaron las sentencias.

Nuevas vacantes para ‘jueces de deportación’

Los tribunales de inmigración operan bajo la jurisdicción del poder ejecutivo, no del poder judicial independiente que supervisa los tribunales federales. Los tribunales dependen del Departamento de Justicia, lo que otorga a la administración Trump mayor autoridad sobre los jueces de inmigración. A diferencia de los tribunales penales, no se asignan abogados a quienes no pueden costear una representación legal.

El Departamento de Justicia comenzó recientemente a anunciar puestos vacantes para “jueces de deportación”, particularmente para empleados ubicados en San Francisco, Santa Ana, Sacramento y Los Ángeles, donde se invita a los solicitantes a “combatir el fraude y garantizar que aquellos que buscan explotar las vulnerabilidades de nuestro sistema de inmigración no tengan éxito”.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el esfuerzo tenía como objetivo “restaurar la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

“Después de cuatro años de que la Administración Biden obligara a los tribunales de inmigración a implementar una amnistía de facto para cientos de miles de extranjeros, este Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración y alienta a los profesionales legales talentosos a unirse a nuestra misión de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública”, escribió en una declaración enviada por correo electrónico.

La administración Trump también ha asignado temporalmente a abogados militares para que actúen como jueces en casos de inmigración, lo que según algunos expertos podría violar el posse comitatus, la ley del siglo XIX que define lo que los militares pueden hacer en suelo estadounidense.

