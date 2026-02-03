Empleados estatales de California alarmados por exigencia de demostrar su ciudadanía o elegibilidad laboral

A unos 4,000 empleados del Departamento de Salud Pública de California se les ha dicho que deben utilizar un sistema de verificación federal para demostrar que son ciudadanos estadounidenses o al menos que son legalmente elegibles para trabajar.

Los líderes de la agencia dijeron en un memorando obtenido por CalMatters que la verificación es necesaria para recibir fondos federales, pero los empleados y los sindicatos se resisten a la directiva.

En el memorando, un subdirector de recursos humanos del departamento pidió a los empleados que cumplieran con una serie de plazos que culminan el 10 de abril. Un documento separado distribuido por el departamento decía que no completar la verificación podría resultar en que el estado pierda un contrato con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el índice nacional de defunciones, que recopila datos de certificados de defunción de autoridades de todo el país.

El departamento también está tomando medidas para abordar los registros de elegibilidad de empleo incompletos identificados en una auditoría reciente, según el Sindicato de Empleados de Servicios Internacional Local 1000, que representa a aproximadamente 3.000 empleados del departamento.

Al igual que en otros empleadores de los EE. UU., todos los nuevos empleados del Departamento de Salud de California completan un formulario federal I-9 para demostrar su elegibilidad para trabajar. El departamento ahora les pide que se inscriban en E-Verify, un programa administrado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. y la Administración del Seguro Social. Ese sistema compara la información proporcionada por un empleado en el I-9 con los registros en bases de datos federales, incluyendo las del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional. En algunos casos, también solicita a los empleadores que comparen la foto del documento de identificación de cada solicitante con la que proporcionaron durante el proceso de E-Verify. El memorando decía que los empleados usarán específicamente E-Verify+, que combina completar un I-9 con la verificación . Los empleados contratados antes de noviembre pueden optar por no usar esa versión específica de E-Verify.

La presidenta del SEIU Local 1000, Anica Walls, dijo a CalMatters en un correo electrónico que obligar a todos los empleados a usar E-Verify “generaba serias preocupaciones para nuestros miembros sobre la privacidad, la seguridad de los datos y la verificación innecesaria de trabajadores que ya están empleados legalmente”.

El sindicato envió una petición a los ejecutivos a cargo de la agencia estatal el mes pasado para expresar su preocupación por la verificación y destacar que los empleados presentaron documentos que acreditaban su elegibilidad laboral al ser contratados. Walls declaró a CalMatters que la agencia de salud es actualmente el único departamento estatal de California del que el sindicato tiene conocimiento que ha solicitado a sus empleados la recertificación de su estatus legal. El sindicato representa a unos 100,000 empleados estatales en 140 agencias, juntas, comisiones y departamentos estatales.

“Cuando se utilizan los sistemas federales y las condiciones de financiación para justificar una mayor recopilación de datos de los trabajadores, se generan alertas, especialmente cuando estos ya cumplen los requisitos de elegibilidad para el empleo”, escribió. “A nuestros miembros les preocupa que sus datos personales se envíen a sistemas federales con problemas conocidos de precisión y seguridad. Y esto ocurre en un momento en que tanto los ciudadanos estadounidenses como los trabajadores inmigrantes están comprensiblemente preocupados por cómo las agencias federales podrían acceder o utilizar sus datos laborales”.

El requisito de E-Verify+ genera temor e incertidumbre entre los empleados y podría afectar la contratación y retención de personal en el futuro, afirmó Jacqueline Tkac, presidenta de la Asociación de Científicos Profesionales de California-UAW Local 1115, un sindicato que representa a aproximadamente 800 empleados del departamento de salud. Ante informes de actividad de ICE en lugares de trabajo y personas detenidas en la calle, el momento no podría ser peor.

“E-Verify+ no es una herramienta administrativa neutral. Está profundamente integrada con las bases de datos del DHS, incluyendo los sistemas utilizados por ICE, y se basa en datos biométricos e intercambio de datos entre agencias”, declaró en un comunicado compartido con CalMatters. “Introducir esto en un momento en que las comunidades inmigrantes y los científicos de salud pública están siendo atacados abiertamente por la actual administración federal es sumamente alarmante”.

El Departamento de Salud Pública de California no respondió a múltiples solicitudes de respuesta. La funcionaria estatal de información, Nicole Skow, declaró a CalMatters que el Departamento de Recursos Humanos de California no supervisa cómo las agencias estatales verifican la elegibilidad laboral y que el uso de E-Verify se determina a nivel departamental.

Desde su lanzamiento en la década de 1990, E-Verify ha sido, en teoría, un programa voluntario para empleadores, pero con el tiempo se ha vuelto obligatorio para un número cada vez mayor de ellos. El gobierno federal exige E-Verify para ciertos contratos desde 2009 , y más de 20 estados ya lo exigen para sus propios contratos o para emitir licencias comerciales. A principios de este mes, los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que obliga a los empleadores de todos los tamaños a utilizar el programa federal.

“Esto genera sospechas, especialmente cuando esos trabajadores ya cumplen con los requisitos de elegibilidad para el empleo”. Anica Walls, presidenta del sindicato SEIU Local 1000

Los críticos de E-Verify afirman que el programa necesita reformas para abordar los errores, incluidos casos en que personas cometen fraude de identidad para obtener empleos que no deberían tener y falsos positivos que llevan a personas a perder empleos que tenían permitidos legalmente. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y la tasa de error de E-Verify, si el Congreso aprobara hoy un mandato de E-Verify, el estado de elegibilidad laboral de más de 120,000 personas se etiquetaría incorrectamente, lo que permitiría que inmigrantes no elegibles trabajaran y etiquetaría como no elegibles a algunos trabajadores autorizados, lo que podría resultar en la pérdida de salarios o empleos, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, durante una audiencia el mes pasado donde los miembros del Congreso debatieron un proyecto de ley que exigiría el uso de E-Verify para todos los contratos federales.

El esfuerzo del Departamento de Salud para demostrar la elegibilidad se produce en un momento en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está intensificando las auditorías del formulario I-9 que podrían preceder a las redadas . También se produce tras el asesinato a tiros de dos personas por parte de agentes de ICE en Minnesota, la muerte de varias personas en centros de detención de ICE y múltiples informes periodísticos que indican que el Departamento de Seguridad Nacional pretende implementar tácticas similares en California y Nueva York.

Es posible que el departamento quiera prepararse para una auditoría de ICE o prevenirla. Las auditorías I-9 aumentaron en Minnesota en las últimas semanas, según declaró a CalMatters el abogado de inmigración Matthew Webster, con sede en Minneapolis. Webster señaló que algunas parecen indiscriminadas, con avisos de auditoría que “básicamente se entregan puerta a puerta”, y otras parecen ser represalias, como en el caso de un hospital donde el personal protestó por el trato que ICE dio a un paciente poco antes de que se auditara el hospital, y en una juguetería de St. Paul que regaló silbatos que los manifestantes usan para alertar a sus vecinos sobre la actividad de ICE, también poco antes de la auditoría . Webster prevé que estas auditorías se volverán más comunes a medida que decenas de miles de millones de dólares continúan ingresando a la agencia policial con cargo al presupuesto federal.

Un conjunto de “Preguntas frecuentes” redactado por el Departamento de Salud Pública de California y distribuido a los empleados describe que E-Verify+ tiene como objetivo “reducir errores, agilizar la incorporación y mejorar la experiencia general de los empleados”.

Sin embargo, un empleado, que pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias, declaró a CalMatters que, a la luz de los recientes acontecimientos, le preocupa que el departamento proporcione fotos de empleados al Departamento de Seguridad Nacional a través de E-Verify. También indicó que el departamento de salud debería haber aclarado que los empleados podían optar por no usar la versión “plus” de E-Verify y debería extender esta opción a las personas contratadas desde noviembre, quienes siempre deben usar E-Verify+, según el documento de preguntas.

“En ninguna parte del memorando se nos dice que podemos optar por no participar”, dijeron. “Esa información solo llegó después de que los empleados expresaron sus preocupaciones al director”.

Corrección : La versión original de este artículo no describió correctamente lo que se les pide a los trabajadores del departamento de salud que verifiquen. Se trata de la elegibilidad para trabajar, ya sea a través de la ciudadanía u otros canales legales.

