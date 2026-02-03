En California ya era difícil encontrar guarderías infantiles; la ofensiva migratoria lo ha puesto peor

Una mañana reciente en Los Ángeles, una joven madre dejó a sus hijos de 2 y 4 años en una guardería ubicada en la casa de un vecino. Era el cumpleaños del pequeño de 2 años, así que también llevó un pastel del popular sabor “red velvet” con temática de “Cars”, el favorito del niño, para que el personal del centro y los niños pudieran celebrar.

Luego se fue a trabajar como limpiadora de oficinas. La niñera nunca volvió a verla.

“La agarraron”, dijo la proveedora, Adriana, quien pidió ser identificada solo por su nombre de pila porque, aunque reside legalmente en Estados Unidos, teme una deportación injusta. También pidió no mencionar a la madre ni a los niños. “Los niños decían: ‘¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá?’. A nosotros, los proveedores, nos costó explicarlo. Fue desgarrador”.

La drástica represión de la administración Trump contra los inmigrantes ha afectado especialmente al sector del cuidado infantil, tanto a las familias como a los proveedores. En California, casi el 40 % de la fuerza laboral en esta área es de origen extranjero y más de un millón de padres, inmigrantes o no, dependen de proveedores de cuidado infantil para poder trabajar.

Ausentismo y aulas vacías

Varios informes recientes han encontrado que desde que Trump reforzó la aplicación de las leyes de inmigración, los centros de cuidado infantil han perdido personal (inmigrantes que tienen miedo de ir a trabajar), así como padres inmigrantes que temen dejar a sus hijos por temor a ser arrestados y separados de ellos.

Un estudio del Centro de Estudios sobre Empleo en el Cuidado Infantil de la Universidad de California en Berkeley encontró que los efectos eran de amplio alcance.

“Las políticas de la administración dirigidas a las poblaciones inmigrantes no solo perjudican a la fuerza laboral inmigrante (que trabaja en la educación temprana), sino que también tienen el potencial de desestabilizar el ya frágil sistema de ECE (educación temprana, por sus siglas en inglés) del que dependen los niños, las familias y los profesionales de ECE, inmigrantes y no inmigrantes”, escribieron los autores.

La pérdida de personal e ingresos ha afectado a todas las familias , no solo a los inmigrantes, porque significa que el mercado de cuidado infantil, ya de por sí limitado, se ha reducido aún más, según New America, un grupo de expertos de tendencia izquierdista con sede en Washington, DC.

“La aplicación agresiva de las leyes migratorias ya ha provocado cierres, aulas vacías y ausentismo en guarderías en algunas comunidades”, según un informe del Consejo Americano de Inmigración, una organización de investigación y defensa de los derechos de los inmigrantes.

‘Más grande de lo que podemos imaginar’

California alberga a aproximadamente 1.7 millones de bebés y niños pequeños, la gran mayoría de los cuales pasan al menos parte del día en guarderías mientras sus padres trabajan. Algunos están inscritos en guarderías autorizadas, otros tienen niñeras y otros tienen acuerdos informales con vecinos o familiares.

La restricción del sector del cuidado infantil ha supuesto una carga adicional para las familias que ya tienen que compaginar las exigencias del trabajo con la vida familiar. El cuidado infantil es caro y difícil de encontrar en California; la represión migratoria lo ha complicado aún más.

“El impacto, especialmente en las mujeres, es mayor de lo que podemos imaginar”, dijo Patricia Lozano, directora ejecutiva de Early Edge California, que aboga por la educación de la primera infancia.

Pero son los niños quienes más podrían sufrir, dijo. Algunos no solo extrañan a sus cuidadores habituales, sino que quienes tienen padres inmigrantes podrían estar experimentando estrés en casa y una interrupción de su rutina.

“Los niños se benefician de ir a la guardería. Es un lugar saludable y seguro para ellos”, dijo Lozano.

El grupo de Lozano anima a las familias inmigrantes a elaborar un plan para sus hijos en caso de arresto de uno de los padres e informar al proveedor de cuidado infantil. El grupo también recuerda a los proveedores de cuidado infantil que no deben permitir la entrada de agentes de inmigración a un centro de cuidado infantil a menos que cuenten con una orden firmada por un juez. Early Edge California y otros grupos, como el sindicato Child Care Providers United, que representa a más de 70,000 proveedores de cuidado infantil en California, han publicado un sitio web, All in for Safe Schools , que ofrece orientación a escuelas y centros de cuidado infantil sobre cómo ayudar a las familias inmigrantes y al alumnado LGBTQ.

“Conozca sus derechos, tenga un plan, esté preparado”, dijo Lozano. “Y hable con sus hijos sobre esto de una manera que puedan entender”.

Puertas cerradas, persianas bajadas

En el condado de Alameda, donde el 34% de la población nació en el extranjero, la ofensiva inmigratoria ha tenido un efecto notable en las familias y los proveedores de cuidado infantil, a pesar de que el condado no ha visto una aplicación significativa de las leyes inmigratorias en comparación con otras regiones, dijo Kym Johnson, directora ejecutiva de BANANAS, un servicio de referencia de cuidado infantil y recursos familiares sin fines de lucro en Oakland.

Algunos proveedores de cuidado infantil están evitando lugares públicos, como parques y áreas de juego, mientras que algunas familias inmigrantes han abandonado los grupos de juego o han dejado de llevar a sus hijos a la guardería cuando se reportan agentes de inmigración en el vecindario, dijo Johnson.

En una guardería del este de Oakland, los organizadores empezaron a cerrar la puerta con llave y las persianas para que las familias se sintieran seguras. En otra guardería, ubicada en una biblioteca, el personal ayudó a las familias a crear planes de seguridad en caso de que llegaran los agentes de inmigración.

Bananas solía realizar entregas mensuales de pañales en un estacionamiento que atraían regularmente a 200 familias. Tras la llegada de Trump, Johnson explicó que la asistencia disminuyó, por lo que ahora el grupo realiza las entregas varias veces al mes, atrayendo a menos gente, y trasladó el evento al interior para que las familias no sean vistas desde la calle.

“La gente ha intentado pasar desapercibida siempre que ha podido”, dijo Johnson. “Hacemos lo que podemos para ayudar, porque muchas de estas familias no saben cómo expresarse. Y los niños, en particular, no tienen voz”.

‘Están apuntando a todos’

Adriana, cuidadora de niños en Los Ángeles, lleva 23 años en el sector. Atiende a una docena de niños en su casa y también cría a sus cuatro hijos. El día del cumpleaños del niño de dos años con temática de “Cars”, Adriana llamó a la abuela de los niños porque la madre no llegó a recogerlos.

Alarmada, la abuela intentó sin éxito contactar a la madre de los niños y luego los llevó a su casa. Finalmente, la familia se enteró de lo sucedido: los padres y el tío de los niños fueron arrestados y deportados a Colombia. Después de unas semanas, la abuela y los niños también se mudaron a Colombia para que la familia pudiera estar junta.

Mientras tanto, Adriana empezó a llevar su pasaporte a todas partes. También empezó a cerrar con llave las dos puertas de su casa, a no abrir la puerta principal a menos que supiera quién tocaba el timbre y a colaborar con los padres, incluso aquellos con estatus legal, para crear planes de contingencia en caso de que los arrestaran.

“Estoy aquí legalmente, pero están atacando a todos”, dijo. “Tengo miedo. ¿Qué pasa si mis hijos están en la escuela y no puedo llamar? Intento que no me afecte, pero siempre lo tengo presente”.

A menudo se siente frustrada e impotente, pero intenta crear un ambiente seguro y acogedor para los niños bajo su cuidado para que puedan concentrarse en divertirse y encontrar algo de alivio de la ansiedad que puedan sentir en casa.

“Es triste. (Los agentes de inmigración) se enfocan en personas trabajadoras, no en delincuentes —dijo—. Personas que solo intentan cubrir las necesidades de sus familias. Pero mi trabajo es cuidar niños. Así que intentamos no infundirles ese miedo”.

